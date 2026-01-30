Prima pagină » Diverse » Showbiz » A mințit instanța că nu are bani pentru pensia alimentară, invocând că este sărac. Ce au descoperit judecătorii în cazul unul milionar

A mințit instanța că nu are bani pentru pensia alimentară, invocând că este sărac. Ce au descoperit judecătorii în cazul unul milionar

30 ian. 2026, 07:55, Showbiz
Sursa: Cancan

Alin Ionescu a trecut deja prin al doilea divorț, iar acum a încercat să scape de plata pensiei alimentare pentru cei doi copiii reieșiți din mariajul cu Cristina Spătar. Milionarul a invocat că este sărac și că are un venit lunar de doar 163 de lei. Potrivit Cancan.ro, instanța a aflat veniturile acestuia.

Între ceea ce a descris el în dosar și ceea ce este real este o diferență uriașă. Judecătorii au descoperit case uriașe, terenuri de sport, vacanțe exotice, dar și zboruri cu avionul privat.

Venit declarat de 163 de lei, dar conturi pline

În cererea sa, Alin Ionescu a arătat că, la momentul acțiunii câștiga pe lună doar 163 de lei.

”În motivare, apelantul – reclamant a menţionat că în momentul promovării cererii, era angajat pe funcţia de director la societatea ######## , cu un venit de 163 de lei lunar, având în vedere că societatea este în faliment”.

El susținea că de când a divorțat nu mai realiza niciun venit, iar în decizia de divorț s-a înțeles eronat faptul că urma să achite lunar pensia alimentară.

Asupra conturilor sale sunt instituite o măsură penală asiguratorie, patru popriri civile și trei fiscale, în valoare totală de 54.500.187,34 lei, adică aproximativ 10 milioane de euro (este cercetat într-un dosar de evaziune). 

Cristina Spătar a spus adevărul

În instanță, Cristina Spătar a invocat că situația financiară a fostului ei soț este atât de grea, încât își permite să zboare în vacanță cu avionul privat.

”Susţine că tatăl trăieşte în condiţii foarte bune, are o curte şi casă foarte mari, merge în vacanţe cu avioane private, are 2 maşini, 2 motociclete. Potrivit procesului-verbal ascultare minora ####### , aceasta încă nu face meditaţii, mama le cumpără de toate, tatăl nu, nu merg cu tatăl în vacanţe, nu i-a dat bani niciodată, mama îi dă şi mama îi duce în oraş, îi plimbă şi le cumpără rechizite. Nu face sport încă, dar o să facă. Tatăl are condiţii bune, teren de fotbal, baschet, tenis şi piscină şi acesta merge în vacanţe cu avion privat”.

Ce a decis instanța

Judecătorii au decis că declarațiile lui Alin Ionescu nu sunt adevărate, iar cererea de diminuare a pensiei alimentare a fost respinsă ca neîntemeiată, instanța considerând că suma de 1.000 de euro este rezonabilă și în interesul celor doi minori.

