Dan Dungaciu: „Nu e permis să nu li se explice românilor care sunt deciziile luate în acordul cu SUA”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum nu este normal ca românilor să nu li se explice deciziile luate în acordul cu SUA. Acesta explică faptul că România nu are viziune de politică externă. Analistul crede că cea mai mare problemă a românilor este insecuritatea. Această teamă este urmată de frica de război. El subliniază faptul că este imposibil ca autoritățile statului să nu explice problemele cu care se confruntă România.
„Revenind, asta a arătat o dată în plus că politica externă a României a devenit un obiect de tranzacționare internă. Aici este, de fapt, marea problemă. Noi nu avem nicio viziune de politică externă într-o lume în care insecuritatea devine, ca să zic așa, la ordinea zilei. Și dacă vă uitați la cetățenii României o să vedeți că cea mai mare problemă pentru ei este insecuritatea. Tu dacă te duci și știi că insecuritatea este cea mai mare problemă și teama de război… Cum se poate, mă, să nu te duci să explici, să-i spui omului despre ce e vorba, să explici ce se votează, ce nu se votează. Nu îl arunca pe om dintr-un război în altul sau dintr-o amenințare de război în alta. Și faptul că pe dumneavoastră vă întreabă toată lumea… Sigur că teoretic e posibil să se întâmple orice. De ce? Război din Orientul Mijlociu, război din Iran, care de fapt e mai mult decât Iran în acest moment. Dumneavoastră, gândiți-vă acolo sunt două chestiuni… Una este Ormuzul într-adevăr, dar dacă vă uitați un pic pe hartă… Ai Orientul Mijlociu, ai Ormuzul, Omanu și Marea Roșie. Marea Roșie are o strâmtoare acolo din care se iese din Canalul de Suez… Dacă regimul Houthi închide și acea strâmtoare… Care regimul Houthi, până acum, a fost foarte temperat. Dumneavoastră gândiți-vă că se blochează și petrolul și gazele într-o măsură în care n-a mai fost niciodată. Deci Iranul încă mai are o carte de jucat.”, a explicat sociologul.