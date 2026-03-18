Prima pagină » Știri externe » Au fost descoperite cele mai grave mega-scurgeri de metan din lume care duc la încălzirea globală. Unde se află acestea

18 mart. 2026, 23:15, Știri externe
Metanul, un gaz cu efect de seră, provenit din scurgeri constatate la instalații de petrol și gaze.

Potrivit unui studiu intitulat „Opriți scurgerile de metan” publicat de University of California Los Angeles, au fost identificate 25 de degajări  de metan cauzate de instalații industriale defecte.

În fruntea clasamentului se situează Turkmenistan. Efectul scurgerilor de metan este comparabil cu cel al unei centrale pe cărbune.

Managementul a adus situația sub control, iar scurgerile sunt remediate local în două-trei zile„, a declarat Muhammetberdi Byashiev, responsabil în cadrul companiei de stat Türkmengaz.

Au fost obserate emisii masive și în Texas, unde scurgerile au ajuns la 5,5 tone de metan pe oră, potrivit The Guardian.

Echivalentul emisiilor generate de un milion de SUV-uri. În clasament figurează Iran și Venezuela. Emisiile de metan contribuie cu 25% la încălzirea globală.

Metanul este un inamic climatic mai puternic decât orice alt poluant atmosferic, deoarece acționează rapid și este emis în volume mari. În același timp, aducerea sa sub control este relativ ușoară și ieftină. Noile imagini din satelit pot ajuta la identificarea țărilor și companiilor care trebuie trase la răspundere”, a declarat Mary Nichols, fostă președintă a Consiliului pentru Resursele Aerului din California și membră a comitetului de politici al Carbon Mapper.

9 din cele mai grave 10 scurgeri de metan din SUA au fost raportate în Texas, la un an după ce președintele Donald Trump a promovat agenda „Drill, baby, drill”.

„Americanii ar trebui să fie surprinși și revoltați de faptul că Statele Unite se află atât de sus în acest clasament al poluatorilor majori. Suntem tentați să credem că industria noastră este bine gestionată și curată, dar acest studiu arată că mai sunt multe de făcut”, a comentat Carla Horowitz.

Sursa Foto: Carbon Mapper

Autorul recomandă: Pământul a intrat oficial într-o epocă ÎNTUNECATĂ. Consecințele fenomenului amplificat din ultimii 25 de ani vor fi devastatoare

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
21:54
Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
ULTIMA ORĂ 🚨 Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian
21:08
🚨 Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian
ECONOMIE Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA
20:56
Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA
ANCHETĂ Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
20:30
Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
20:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
FLASH NEWS JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
19:50
JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii joi dimineața
Digi24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Mediafax
Criza energetică riscă să se extindă. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Un nou spyware este capabil să acceseze iPhone-uri și alte dispozitive Apple pentru a fura date
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu e permis să nu li se explice românilor care sunt deciziile luate în acordul cu SUA”
23:00
Dan Dungaciu: „Nu e permis să nu li se explice românilor care sunt deciziile luate în acordul cu SUA”
VIDEO Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas
22:59
Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas
TELEVIZIUNE Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
22:47
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
ACTUALITATE Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat
22:32
Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat
REACȚIE Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
22:06
Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe