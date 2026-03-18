Au fost descoperite cele mai grave mega-scurgeri de metan din lume care duc la încălzirea globală. Unde se află acestea

Metanul, un gaz cu efect de seră, provenit din scurgeri constatate la instalații de petrol și gaze.

Potrivit unui studiu intitulat „Opriți scurgerile de metan” publicat de University of California Los Angeles, au fost identificate 25 de degajări de metan cauzate de instalații industriale defecte.

În fruntea clasamentului se situează Turkmenistan. Efectul scurgerilor de metan este comparabil cu cel al unei centrale pe cărbune.

„Managementul a adus situația sub control, iar scurgerile sunt remediate local în două-trei zile„, a declarat Muhammetberdi Byashiev, responsabil în cadrul companiei de stat Türkmengaz.

Au fost obserate emisii masive și în Texas, unde scurgerile au ajuns la 5,5 tone de metan pe oră, potrivit The Guardian.

Echivalentul emisiilor generate de un milion de SUV-uri. În clasament figurează Iran și Venezuela. Emisiile de metan contribuie cu 25% la încălzirea globală.

„Metanul este un inamic climatic mai puternic decât orice alt poluant atmosferic, deoarece acționează rapid și este emis în volume mari. În același timp, aducerea sa sub control este relativ ușoară și ieftină. Noile imagini din satelit pot ajuta la identificarea țărilor și companiilor care trebuie trase la răspundere”, a declarat Mary Nichols, fostă președintă a Consiliului pentru Resursele Aerului din California și membră a comitetului de politici al Carbon Mapper.

9 din cele mai grave 10 scurgeri de metan din SUA au fost raportate în Texas, la un an după ce președintele Donald Trump a promovat agenda „Drill, baby, drill”.

„Americanii ar trebui să fie surprinși și revoltați de faptul că Statele Unite se află atât de sus în acest clasament al poluatorilor majori. Suntem tentați să credem că industria noastră este bine gestionată și curată, dar acest studiu arată că mai sunt multe de făcut”, a comentat Carla Horowitz.

Sursa Foto: Carbon Mapper

