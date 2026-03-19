Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR

19 mart. 2026, 05:00, Știri
Ionuț-Alin Grigore este director general al Direcției Generale Turism din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). De-a lungul timpului, s-a făcut „remarcat” doar pentru că a fost președinte de asociații și consilier parlamentar. Și nu oriunde, ci chiar la cabinetul Oanei Țoiu, actuala ministră de Externe a României, în perioada în care aceasta era vicepreşedinte al a Camerei Deputaţilor și a inițiat programul „Parlamentul pentru TINEri”.

„Metamorfoza” surprinzătoare prin care a trecut Ionuț-Alin Grigore ridică semne de întrebare, iar acesta a început să fie etichetat, potrivit surselor Gândul, drept „Omul lui Țoiu”.

  • În astfel de condiții, pilele bat competențele, cu toate că USR-iștii – atunci când au intrat la guvernare și nu numai -, au promis in corpore că vor umple țara de „specialiști”.
  • Numai că, din câte se poate constata, „specialiștii” promiși de USR nu sunt decât colegi de partid, iar cazul lui Ionuț-Alin Grigore este elocvent.

Funcția de director general al Direcției Generale Turism din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) nu poate fi ocupată fără concurs, dar în cazul „Omului lui Țoiu” s-a descoperit „portița legislativă” salvatoare.

Ionuț-Alin Grigore, „omul lui Țoiu”

La cabinetul parlamentar al lui Țoiu: „Coordonarea programului «Parlamentul pentru TINEri»

În perioada 2024 (septembrie) – 2024 (decembrie), Oana Țoiu – actual ministru de Externe al României – a fost vicepreşedinte al a Camerei Deputaţilor și a inițiat Programul Parlamentul pentru TINEri.

„Tinerii au ocazia de a afla ce face un deputat şi cum se construieşte o carieră în acest domeniu, de a vizita Parlamentul şi de a avea o sesiune de pregătire cu deputaţi şi invitaţii lor”.

Ionuț-Alin Grigore – acum director general al Direcției Generale de Turism din Ministerul Economiei – a fost asistentul lui Oana Țoiu (șef de cabinet) în perioada 05.09.2024 – 21.12.2024, conform CV-ului său.

La momentul respectiv, chiar Alin Grigore s-a ocupat chiar de coordonarea Programului „Parlamentul pentru TINEri”.

  • Alin Grigore este director general la Direcția Generală Turism din cadrul Ministerului Economiei din luna februarie 2026.
  • Din luna noiembrie 2025 și până în februarie 2026 a fost director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Anreprenoriatului și Turismului.

Pe contul său de LinkedIn, Ionuț-Alin Grigore și-a încropit și o scurtă prezentare.

„În slujba României Frumoase, doctora (n.red. – doctor, probabil) în geografie, tânăr inovator. Generația noastră construiește!”, a scris „Omul lui Țoiu”.

Ionuț-Alin Grigore | Sursa – social media

Ministrul Economiei: „Funcția este exercitată temporar, nu a fost organizată procedura de concurs”

Gândul l-a întrebat pe ministrul USR al Economiei – Ambrozie-Irineu Darău – dacă Ionuț-Alin Grigore a ocupat această funcție printr-un concurs, așa cum ar fi normal.

În exclusivitate, ministrul Ambrozie-Irineu Darău a specificat că Ionuț-Alin Grigore exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale Turism.

Mai mult, pentru că funcția este exercitată temporar, „nu a fost organizată procedura de concurs pentru ocuparea definitivă a acesteia”. În consecință, cel puțin deocamdată, „Omul lui Țoiu” poate ocupa bine-mersi această funcție, până la „noi ordine” și un eventual concurs.

Domnul Grigore Ionuț-Alin exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale Turism, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o perioadă de maximum 6 luni.

  • Întrucât funcția este exercitată temporar, nu a fost organizată procedura de concurs pentru ocuparea definitivă a acesteia.
  • În ceea ce privește declarațiile de avere și de interese, potrivit Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Deciziei CCR nr. 297/2025, obligația publicării acestora pe pagina de internet a instituției a fost eliminată.

În speranța că cele transmise vă sunt utile, ne exprimăm în continuare disponibilitatea în a vă oferi orice alte informații legate de activitatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a precizat Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ce-l „recomandă” pe „Omul lui Țoiu” pentru funcția de director general în Ministerul Economiei?

Potrivit CV-ului său, Ionuț-Alin Grigore „strălucește” la capitolul „funcție de președinte, restul nu mai contează”. A mai fost și „manager de proiect”, dar și „reprezentant al societății civile”.

  • Președinte – Forumul Tinerilor din România

  • Președinte onorific – Cercuș științific studențesc de turism

  • Președinte – Uniunea Studenților din România

  • Președinte fondator  – Clubul Român pentru Voluntarism

  • Manager de proiect – „Cooljobs” – Forumul Tinerilor din România

  • Reprezentant al societății civile

Ionuț-Alin Grigore a a obținut un brevet de turism – „manager în activitatea de turism” – chiar la Ministerul Economiei, iar la momentul redactării CV-ului era student doctorand la Școala Doctorală „Simion Mehedinți”, Facultatea de Geografie, Universitatea din București.

Acesta a făcut și un master –  Managementul Resurselor și Activităților Turistice – la Facultatea de Geografie, Universitatea din București.

