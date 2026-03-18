Ce ce pot fi înlocuite ouăle din prăjituri, chiftele și alte preparate, în post. Există multe rețete vegetariene și vegane pentru această perioadă

Suntem în plin post al Paștelui, care se va sărbători pe 12 aprilie. Dar, până atunci, credincioșii care țin post, cel mai greu din an, și încearcă să găsească diverse soluții pentru dietele zilnice. Una dintre întrebări ar fi cu ce pot fi înlocuite ouăle în rețetele de post?

Din fericire, există multe rețete vegetariene și vegane care pot fi folosite de-a lungul postului și, astfel, nenumărate preparate populare au și variante de post, scrie Click. De obicei, oul este folosit ca un agent de legare, indiferent dacă este vorba despre chiftele, umpluturi sau aluaturi. Ajută ingredientele să rămână unite.

Și, în cazul rețetelor de post, este important să folosim un înlocuitor pentru ca mâncarea să nu se fărâmițeze, iar unul foarte versatil pentru ou în diferite rețete este făina din semințe de in. Din fericire, aceste semințe se găsesc ușor în mai toate magazinele din țară, iar pentru a obține făina, trebuie doar să le măcinăm.

Se pune o lingură de făină și se amestecă bine cu trei linguri de apă, după care se lasă în frigider vreme de 10-15 minute. Acest amestec poate fi folosit pentru a pregăti diverse deserturi, cum ar fi prăjituri, vafe, gogoși sau chiar și clătite.

Dar una dintre cele mai comune variante la care apelează gospodinele piureul de mere. Merele trebuie decojite, date pe răzătoare și pasate până când devin moi și pufoase,iar ingredientul rezultat poate fi folosit în aluaturi pentru prăjituri, tarte sau chiar și în umpluturi pentru prăjituri de post.

De asemenea, la fel de util poate fi și piureul de dovleac! Pentru a înlocui un singur ou, cam două linguri cu vârf de piure de dovleac vor fi suficiente. Și acest ingredient poate fi folosit, fără nicio problemă, la tarte, prăjituri sau diverse plăcinte de post.

Problema este la fel de ușor de rezolvat și atunci când vine vorba despre chiftele! Există diverse soluții care pot lega orice compoziție de chiftele, cum ar fi pâinea înmuiată și stoarsă, tofu zdrobit, două-trei linguri de fulgi de ovăz sau chiar și piure de cartofi, dar, evident, de post.

