Prima pagină » Știri externe »

Cea mai mare instalație de GNL din lume este în flăcări după atacul iranian din Qatar. Iran ripostează după atacul israelian de la South Pars

19 mart. 2026, 00:46, Știri externe

Iran a atacat miercuri rafinării din două dintre țările cu cea mai mare producție petrolieră din regiunea Golfului Persic, Qatar și Arabia Saudită.  

Atacul iranian, care  a vizat și instalația Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat din lume, a fost riposta regimului islamic de la Teheran la atacurile israeliene care au lovit instalațiile energetice din cel mai mare câmp gazifer din lume, South Pars. Iranul a amenințat că va ataca și rafinăriile din Haifa (Israel). Gărzile Revoluționare au emis avertismente de evacuare.

Imagini nemaivăzute de la Primul Război din Golf

Canal 12 Israel a publicat o filmare cu momentul explozie de după atacul iranian asupra instalației Ras Laffan din Qatar. Echipajele de pompieri au intervenit rapid pentru a stinge incendiul. Ras Laffan, orașul industrial unde se află instalația cheie de procesare a gazelor naturale, este un pilon al economiei din Qatar, una dintre cele mai bogate țări din lume.

Biroul de presă din Abu Dhabi a anunțat că alte instalații de gaze din Habshan au fost închise din cauza căderii de resturi după interceptarea unei rachete.

Sunt primele atacuri la scară largă asupra unor instalații energetice de la atacurile lui Saddam Hussein asupra câmpurilor petroliere din Kuweit, pe durata Primului Război din Golf (1991).

Reacția ministerului de Externe din Qatar

Ministerul de Externe din Qatar a condamnat atacul și a declarat că reprezintă „o escaladare periculoasă, o încălcare flagrantă a suveranității statului și o amenințare directă la adresa securității sale naționale și a stabilității regiunii”.

Ministerul a spus că „își rezervă dreptul de a da un răspuns”.

Din această noapte, conducerea din Qatar consideră comandamentul militar și atașamentul de securitate al Iranului drept „persona non grata”.

Qatar raportează „pagube semnificative”

Autoritățile au intervenit rapid și la instalațiile de gaze și de la câmpul petrolier Bab.

„Operațiunile la instalațiile de gaze au fost suspendate și nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă.

Compania petrolieră QatarEnergy a raportat „pagube extinse” în urma atacului iranian cu rachete.  Și Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus patru rachete balistice iraniene lansate spre Riad și a dejucat un atac cu drone asupra unei instalații de gaze din estul peninsulei arabe.

Iranul se răzbună pentru atacul israelian asupra celui mai mare zăcământ de gaz din lume

Iran a emis un avertisment pentru mai multe state arabe din Golf. Regimul de la Teheran a solicitat evacuarea instalațiilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Această facilitate va fi supusă unor lovituri militare în următoarele ore. Toți angajații și locuitorii din împrejurimi trebuie să evacueze locul imediat pentru siguranța dumneavoastră”.

Instalațiile vizate sunt: Câmpul de gaze Al-Hosn în Emiratele Arabe Unite, Complexul petrochimic și compania Mesaieed Holding (filială Chevron) și Rafinăria Ras Laffan din Qatar, dar și Complexul petrochimic Al-Jubail în Jubail din Arabia Saudită.

Iranul a ripostat după ce Israelul a condus un atac coordonat de SUA  asupra instalațiilor energetice din South Pars.

„Cu câteva momente în urmă, părți ale instalațiilor de gaze situate în Zona Economică Specială Energetică South Pars din Asaluyeh au fost lovite de proiectile lansate de inamicul americano-sionist”, a relatat presa iraniană.

În medie, complexul de la South Pars procesa 40% din gazul Iranului.

Sursa Video: Canal 12

Autorul recomandă: Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian

