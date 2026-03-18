Țara europeană care introduce în magazine verificarea digitală a vârstei pentru clienții care vor să cumpere alcool și țigări

Autoritățile din Grecia au introdus un nou sistem digital de verificare a vârstei clienților care cumpără tutun și alcool, fiind o premieră la nivel european. În acest fel, se încearcă obligarea comercianților să aplice cu adevărat legea care interzice vânzarea acestor produse minorilor, adoptată vara trecută.

Sistemul, prezentat de ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, alături de miniștri pentru Protecția Cetățeanului și Guvernanță Digitală, este conceput pentru a elimina o portiță folosită până acum de comercianți, care invocau că nu știau vârsta cumpărătorilor atunci când erau prinși că vând minorilor.

„Ceea ce facem astăzi elimină această scuză. Face controalele mai simple, relația mai clară și aplicarea amenzilor mai ușoară”, a declarat Georgiadis, potrivit Euronews.com.

La rândul său, ministrul Guvernanței Digitale, Dimitris Papastergiou, a explicat că metoda de verificare a vârstei urmează modelul tehnic adoptat de Uniunea Europeană (UE) pentru platformele online și rețelele sociale, fiind prima implementare concretă a acestuia în viața zilnică, prin intermediul portofelului digital deja folosit în această țară.

Din 7 iulie 2025, data intrării în vigoare a legii, autoritățile au efectuat aprooape 82.000 de controale, adică deja mai mult de jumătate din totalul celor 133.000 realizate în întreg anul 2024.

Poliția a efectuat 313 arestări, dintre care 67% au fost legate de vânzarea de alcool, au fost aplicate și 150 de amenzi administrative, cele mai multe tot pentru încălcări privind alcoolul, iar în 121 de cazuri au fost întocmite sesizări în baza unui nou mecanism care obligă raportarea către poliție a evenimentelor private la care participă minori.

Potrivit ministrului pentru Protecția Cetățeanului, noul cadru legislativ îi obligă pe comercianți să verifice vârsta cumpărătorilor și introduce obligativitatea notificării autorităților în cazul evenimentelor private cu minori, măsuri menite să ofere instituțiilor de control instrumente mai eficiente de intervenție.

