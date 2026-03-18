Prima pagină » Actualitate » Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas

Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas

18 mart. 2026, 22:59, Actualitate

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a ajuns, miercuri, în Parlament, la Comisia reunită de buget, cu o trotinetă medicinală, după o intervenție suferită la picior. Deși este recunoscut pentru ironiile la adresa USR-ului, Zamfir a fost de această dată subiect de glumă deoarece deputatul USR, Emanuel Ungureanu, s-a amuzat pe seama situației. 

Deputatul USR a postat pe Facebook un videoclip cu dialogul dintre el și Daniel Zamfir, însoțit de un mesaj. În videoclip, acesta l-a ironizat pe senatorul PSD căruia i-a spus „trotinetist progresist” și căruia i-a transmis că îi este mai simpatic așa decât în două picioare. La rândul său, Daniel Zamfir i-a răspus deputatului USR pe care l-a numit „țăcănit” și i-a explicat faptul că trotineta pe care stă nu este una clasică, ci una medicinală cu patru roți.

Emanuel Ungureanu: Ziceai că USR-iștii sunt tăcaniți mă… Fir-ați ai dracu’ să fii de trotinetist progresist ce ești.

Daniel Zamfir: Ba voi, țăcăniți sunteți.

Emanuel Ungureanu: Sigur, nu suntem singuri.

Daniel Zamfir: Vezi că asta nu e trotinetă. E pe patru roți, e medicinală.

Emanuel Ungureanu: Da, mă, așa e. Bă, mie îmi ești simpatic așa, mai simpatic decât în două picioare.

„Îi dorim sănătate și multă înțelepciune”

Emanuel Ungureanu a scris și un mesaj în care explică că Daniel Zamfir a venit cu trotineta medicinală la Parlament pentru a capta atenția. De asemenea, deputatul USR spune că senatorul PSD este cunoscut pentru faptul că îi înjură pe USR-iști și folosește apelative precum „trotinetiști progresiști”. Pe lângă ironiile la adresa social-democratului, Ungureanu i-a transmis multă sănătate și înțelepciune lui Daniel Zamfir și a subliniat că nu a râs de problema sa de sănătate, ci doar a profitat de situație pentru a se amuza.

„S-a găsit trotinetă progresistă la pesedeu! Astăzi, între momentele în care AUR și PSD se șantajează reciproc pentru dimensiunea mitei din banii publici, am filmat un moment inedit. Domnul Zamfir, de la PSD, în dorința de a capta atenția, a venit la Parlament cu trotineta medicinală. Îl știți pe Zamfir, e cel care îi înjură pe useriști pe unde apucă și nu îi scoate din apelative, gen, „trotinetiști progresiști”. Iată și dialogul spumos cu domnul. Zamfir, de la PSD, pe trotinetă, nu pe stradă, ci în Parlamentul României.

Îi dorim sănătate și mult mai multă înțelepciune!  PS: înțeleg că unele site-uri pesediste speculează acest moment amuzant… Nimeni nu a râs de problema de sănătate a domnului Zamfir, era plin de presă lângă noi, care se amuza. Îi doresc multă sănătate, cum am scris și mai sus. Și susțin ce am scris, mi se pare mai amuzant pe trotinetă domnul Zamfir, decât în două picioare”, a scris Emanuel Ungureanu pe Facebook. 

