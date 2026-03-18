Prima pagină » Actualitate » Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook

Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook

18 mart. 2026, 22:47, Actualitate
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook

Este oficial! Una dintre cele mai longevive emisiuni din România, Apropo TV, nu revine cu un nou sezon la Pro TV. Echipa show-ului a facut anuntul pe Facebook.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul asta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire. Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul asta. Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm „pe surse” că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luam foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, este mesajul echipei Apropo TV, alături de o imagine sugestivă…

FOTO – Facebook.com/apropo.tv

De curând, și emisiunea lui Cătălin Măruță a ajuns la final după mai bine de 18 ani de difuzare, dar prezentatorul nu a plecat singur de la PRO TV, ci a luat cu el o bună parte din echipa sa, iar printre persoanele care au părăsit trustul s-a numărat și Ioana Ginghină, potrivit Cancan.ro.

Pe data de 6 februarie 2026 a fost difuzată ultima ediție a show-ului „La Măruță”, când Andra – soția sa – a fost surprinsă plângând.

