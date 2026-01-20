Prima pagină » Diverse » Showbiz » A murit Bruce Leung, unul dintre cei patru dragoni ai cinematografiei chinezești. Omagiul lui Jackie Chan

A murit Bruce Leung, unul dintre cei patru dragoni ai cinematografiei chinezești. Omagiul lui Jackie Chan

20 ian. 2026, 21:24, Showbiz
Bruce Leung, o altă legendă a artelor marțiale, a murit din la vârsta de 77 de ani. Starul Kung Fu Hustle, cunoscut și sub numele de Leung Choi-sang și Leung Siu-lung, a murit pe 14 ianuarie, în urma unei insuficiențe cardiace, înconjurat de familia sa, confirmă Jackie Chan, citat de Mirror.

Leung era cunoscut ca unul dintre cei patru dragoni ai cinematografiei chinezești, alături de Bruce Lee, Jackie Chan și Ti Lung, datorită influenței lor asupra cinematografiei de arte marțiale în limba chineză.

Omagiul lui Jackie Chan

Aducând un omagiu prietenului său, Jackie, care a lucrat cu Leung la filmul Magnificent Bodyguards, precum și la alte proiecte, și-a împărtășit tristețea pe rețelele de socializare, scriind:

„Tocmai m-am întors la Beijing și am fost șocat să aud vestea trecerii în neființă a domnului Leung Siu-lung. Pentru o clipă, nu mi-a venit să cred…”

Jackie a continuat:

„În memoria mea, a fost întotdeauna un maestru kung fu, priceput în multe arte marțiale tradiționale, fiecare cu propriul stil unic. Și-a aplicat cunoștințele acumulate de-o viață în film și televiziune, ceea ce l-a transformat într-un excelent regizor de acțiune.

„Ca actor, a creat atât de multe roluri clasice, profund îndrăgite de public și admirate de noi, colegii. Frate Leung, ninge la Beijing, cerul este acoperit de nori, mi-e dor de tine.”

Rămas bun de la Stephen Chow

Între timp, regizorul și actorul serialului Kung Fu Hustle, Stephen Chow, a scris pe Instagram: „Îl voi aminti mereu pe domnul Leung Siu-lung”.

Leung a învățat arte marțiale de la tatăl său la o vârstă fragedă și, de-a lungul carierei sale, a apărut în zeci de filme kung fu. Cariera sa a început în anii 1970, unde a câștigat rapid faimă pentru stilul său de luptă autentic și dur. A devenit un nume cunoscut în Asia pentru interpretarea eroului patriotic Chen Zhen în serialul de televiziune The Legendary Fok și în continuarea sa Fist of Fury.

După ce și-a făcut un nume în anii ’70 și ’80, popularul artist a renunțat la actorie pentru a intra în afaceri.

Tatăl căsătorit și a trei copii a revenit apoi în forță în rolul personajului negativ Beast în succesul global al lui Chow din 2004, Kung Fu Hustle. Se înțelege că familia lui Leung se ocupă de aranjamentele funerare în privat, slujba fiind programată pentru 26 ianuarie în Longgang, China.

„True Kung Fu”

Trista veste a morții lui Leung a fost un șoc pentru fani, mai ales că o fotografie de la o reuniune socială a fost distribuită cu doar o zi înainte de anunțarea tristei vești.

Fotografia care circulă în Luohu, făcută în circulație, îl arată pe Leung zâmbind și arătând un semn de aprobare către cameră împreună cu prietenii. El a părut bine dispus și a fost văzut oferindu-i unui prieten caligrafia sa semnată personal, „True Kung Fu”.

