Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic

09 mart. 2026, 20:33, Știri externe

Un oficial de top iranian, Kamal Kharazi, a declarat într-un interviu pentru CNN că Iranul este pregătit să ducă un război de „lungă durată” cu SUA și că nu vede o ieșire pe cale diplomatică.

El a spus că războiul se va încheia prin creșterea presiunilor economice globale, precum prețuri mai mari la energie și întreruperea tranzitului petrolier. Astfel, mai multe țări ar putea determina Washington DC să oprească războiul.

„Nu există loc pentru diplomație. Pentru că Trump i-a amăgit pe ceilalți și nu și-a ținut promisiunile și am experimentat asta de două ori pe durata negocierilor. Chiar când noi eram implicați în negocieri, el ne-a atacat. Nu există loc pentru diplomație decât dacă va fi o presiune economică extinsă asupra altor țări care să intervină pentru încetarea războiului de agresiune al americanilor și israelienilor împotriva Iranului”, a spus Kamal Kharazi, consilier pe politică externă de la biroul Liderului Suprem.

După colapsul tranzitului petrolier și al comerțului maritim din Strâmtoarea Ormuz, prețurile la petrol au ajuns la 100 de dolari pe baril luni.

Oficial iranian: Iranul este pregătit pentru 6 luni de război intens

20% din comerțul petrolier global este acum perturbat de războiul aflat în desfășurare. Iranul susține că poate continua un „război intens” timp de șase luni, a afirmat un oficial al Gărzilor Revoluționare, Ali Mohammad Naini.

„Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue un război intens de cel puțin 6 luni în ritmul actual al operațiunilor.”

Trump a declarat că războiul este deja câștigat și că operațiunea ar mai putea ține încă 4-5 săptămâni sau oricât va fi nevoie.

„Am decimat întregul lor imperiu malefic.”

