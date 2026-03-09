Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim

Președintele francez Emmanuel Macron, aflat pe portavionul Charles de Gaulle staționat lângă Cipru, s-a declarat sceptic că războiul se va încheia în curând.

„Impactul războiului este deja resimțit prin prețurile la pompă și va fi resimțit la prețurile de la gaz în următoarele săptămâni. Cred că nu există niciun indiciu că războiul se va încheia în următoarele zile. Cred că faza intensificată a războiului va dura multe zile, poate multe săptămâni. Depinde apoi de cum își va clarifica fiecare tabără obiectivele finale și care e dorința de final a statelor.”.

Președintele francez a mai spus că nu crede că regimul islamic de la Teheran va putea fi răsturnat, dar estimează că ar putea dura câteva săptămâni până când Iranul va rămâne fără capabilități de a mai efectua atacuri balistice.

„Nu cred că schimbările de regim sau de sisteme politice se pot face prin bombardamente. Totuși, dacă obiectivul este să neutralizeze capabilitățile balistice sau navale, poate fi atins în câteva săptămâni”, a spus acesta.