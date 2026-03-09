Prima pagină » Actualitate » Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef

Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef

09 mart. 2026, 20:59, Actualitate
Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef

Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea procurorului german Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetul European (EPPO). Acesta urmează să preia conducerea instituției la 1 noiembrie 2026, după încheierea mandatului actualei șefe, Laura Codruța Kövesi, relatează Mediafax. 

Procuror german cu experiență în investigarea criminalității economice

Consiliul UE a anunțat că a ajuns la un acord privind numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european, decizia urmând să intre în vigoare la 1 noiembrie 2026.

Ritter activează în sistemul de urmărire penală din Germania din anul 1995, perioadă în care a condus mai multe birouri de procuratură. Din 2020 ocupă funcția de procuror-șef adjunct european în cadrul EPPO.

De-a lungul carierei, acesta a lucrat în mai multe parchete din Germania, iar în 2008 a devenit procuror general adjunct în landul Mecklenburg-Vorpommern. Între 2013 și 2020 a condus Parchetul specializat în criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock.

Ritter este, de asemenea, reprezentant al Germaniei în cadrul Asociația Internațională a Judecătorilor, organizație care promovează independența sistemului judiciar la nivel global, și membru al Comisiei de studiu privind dreptul penal. În 2020 a fost numit procuror-șef european adjunct de către Colegiul EPPO, iar în 2023 mandatul său a fost prelungit pentru încă trei ani.

Mandatul Laurei Codruța Kövesi se încheie în octombrie 2026

Actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, conduce Parchetul European din 2019, iar mandatul său se încheie la 30 octombrie 2026. Funcția de procuror-șef european este acordată pentru un singur mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit.

Parchetul European este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, precum fraudele, actele de corupție sau fraudele transfrontaliere în materie de TVA de peste 10 milioane de euro.

Procurorul-șef european coordonează activitatea instituției și reprezintă EPPO în relația cu instituțiile europene, statele membre și țările terțe. Decizia Consiliului privind numirea lui Andrés Ritter urmează să fie confirmată și de Parlamentul European.

Potrivit datelor EPPO, până la finalul anului 2025 erau în desfășurare 3.602 investigații, prejudiciul estimat depășind 67,2 miliarde de euro pentru bugetele Uniunii și ale statelor membre. În prezent, 24 de state membre participă la activitatea Parchetului European, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
20:33
Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
ANUNȚ Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
20:25
Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
SCANDALOS Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
19:43
Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
SCANDAL Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
19:31
Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
SCANDALOS Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest
19:08
Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest
ACTUALITATE Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele, conform unui proiect de lege. Despre ce vehicule este vorba
18:59
Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele, conform unui proiect de lege. Despre ce vehicule este vorba
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
APĂRARE Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
21:05
Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
SPORT Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
20:49
Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
ENERGIE Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
20:42
Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
RĂZBOI Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
20:33
Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
FLASH NEWS Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
19:50
Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
FLASH NEWS Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
19:06
Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe