Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef

Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea procurorului german Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetul European (EPPO). Acesta urmează să preia conducerea instituției la 1 noiembrie 2026, după încheierea mandatului actualei șefe, Laura Codruța Kövesi, relatează Mediafax.

Procuror german cu experiență în investigarea criminalității economice

Consiliul UE a anunțat că a ajuns la un acord privind numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european, decizia urmând să intre în vigoare la 1 noiembrie 2026.

Ritter activează în sistemul de urmărire penală din Germania din anul 1995, perioadă în care a condus mai multe birouri de procuratură. Din 2020 ocupă funcția de procuror-șef adjunct european în cadrul EPPO.

De-a lungul carierei, acesta a lucrat în mai multe parchete din Germania, iar în 2008 a devenit procuror general adjunct în landul Mecklenburg-Vorpommern. Între 2013 și 2020 a condus Parchetul specializat în criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock.

Ritter este, de asemenea, reprezentant al Germaniei în cadrul Asociația Internațională a Judecătorilor, organizație care promovează independența sistemului judiciar la nivel global, și membru al Comisiei de studiu privind dreptul penal. În 2020 a fost numit procuror-șef european adjunct de către Colegiul EPPO, iar în 2023 mandatul său a fost prelungit pentru încă trei ani.

Mandatul Laurei Codruța Kövesi se încheie în octombrie 2026

Actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, conduce Parchetul European din 2019, iar mandatul său se încheie la 30 octombrie 2026. Funcția de procuror-șef european este acordată pentru un singur mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit.

Parchetul European este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, precum fraudele, actele de corupție sau fraudele transfrontaliere în materie de TVA de peste 10 milioane de euro.

Procurorul-șef european coordonează activitatea instituției și reprezintă EPPO în relația cu instituțiile europene, statele membre și țările terțe. Decizia Consiliului privind numirea lui Andrés Ritter urmează să fie confirmată și de Parlamentul European.

Potrivit datelor EPPO, până la finalul anului 2025 erau în desfășurare 3.602 investigații, prejudiciul estimat depășind 67,2 miliarde de euro pentru bugetele Uniunii și ale statelor membre. În prezent, 24 de state membre participă la activitatea Parchetului European, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia.