Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă, în 2026. Există o nouă formulă de calcul pentru viitorii pensionari

09 mart. 2026, 21:10, Actualitate
Persoanele care se pregătesc să își depună dosarul de pensionare ar trebui să cunoască modificările recente aduse sistemului de pensii și noua formulă de calcul a vechimii în muncă.

Cei care nu au suficientă vechime pot cumpăra ani de contributivitate, dar costurile cresc în 2026. Sunt acei angajați care descoperă, în apropierea pensionării, că nu îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a ieși din activitate. Uneori lipsesc ani de contributivitate, alteori perioadele lucrate nu sunt înregistrate corect în evidențele statului.

Cât costă un an de vechime, în 2026

Așadar, persoanele care constată că nu au acumulat suficienți ani de contributivitate pot apela la o soluție legală: cumpărarea vechimii în muncă direct de la Casa teritorială de Pensii.

Această variantă este folosită mai ales de cei care se apropie de vârsta de pensionare și nu pot recupera anii lipsă din cauza faptului că foștii angajatori nu au plătit contribuțiile sau firmele respective nu mai există.

Costul unui an de vechime este calculat în funcție de contribuția la sistemul public de pensii raportată la salariul minim brut pe economie. În acest moment, salariul minim brut este stabilit la 4.050 de lei. La acest nivel, contribuția lunară pentru pensie este de 1.012,5 lei, sumă rotunjită de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) la 1.013 lei.

Astfel, în momentul actual, un român care dorește să își cumpere un an de vechime trebuie să plătească aproximativ 12.156 de lei.

Situația se schimbă însă începând cu 1 iulie 2026, când salariul minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 de lei, echivalentul a aproximativ 2.508,5 lei net.

În acest caz, contribuția la sistemul public de pensii va ajunge la 1.081,5 lei pe lună, sumă care ar putea fi rotunjită de CNPP la 1.082 lei.

Prin urmare, un an de vechime cumpărat după această dată va costa aproximativ 12.984 de lei, adică echivalentul a peste cinci salarii minime nete.

Condițiile de pensionare în România

Sistemul de pensii din România impune anumite condiții pentru ieșirea la pensie. Pentru pensionarea la limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În schimb, persoanele care doresc să se pensioneze anticipat trebuie să aibă cel puțin 35 de ani de contribuții.

Există numeroase situații în care românii află abia în momentul depunerii dosarului de pensionare că nu îndeplinesc aceste cerințe, una dintre problemele frecvente fiind reprezentată de perioadele în care angajatorii nu au virat contribuțiile către stat.

Pentru cei care nu îndeplinesc condițiile necesare pensionării anticipate, există două opțiuni:

  1. Să aștepte până la atingerea vârstei standard de pensionare, moment în care sunt necesari doar 15 ani de contributivitate;
  2. Cumpărarea perioadelor de vechime lipsă.

Noua formulă de calcul a vechimii în muncă

De la 1 ianuarie 2026, modul de calcul al vechimii în muncă a fost schimbat semnificativ. Până acum, stagiul de cotizare era calculat în funcție de zilele lucrătoare, însă noua legislație ia în considerare zilele calendaristice.

Modificarea a fost introdusă deoarece angajatorii raportează în documentele oficiale numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit contribuția, în timp ce legea pensiilor stabilește stagiul de cotizare raportat la zile calendaristice.

Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie

Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie

Pentru a corecta această diferență, un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice publicat recent în Monitorul Oficial stabilește procedura tehnică prin care zilele lucrătoare sunt transformate în zile calendaristice. Documentul include și formulele de conversie care vor fi aplicate în calculul vechimii, scrie Ziarul Unirea.

Exemplu de calcul al stagiului de cotizare:

Dacă un angajat a lucrat 20 de zile într-o lună care are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, calculul stagiului de cotizare se face printr-o formulă de conversie.

Numărul de zile lucrate efectiv se înmulțește cu numărul de zile calendaristice din lună, iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucrătoare. În acest caz, calculul este: 20 × 30 ÷ 22. Rezultatul este 27,27 zile calendaristice de stagiu de cotizare.

Pentru angajații care au lucrat fără întrerupere pe parcursul unui an întreg, numărul de zile lucrate va coincide cu cel al zilelor calendaristice, ceea ce înseamnă că vor avea un stagiu complet de cotizare.

În schimb, pentru cei care au avut contracte cu timp parțial, perioade fără activitate sau mai multe locuri de muncă în același timp, stagiul se calculează proporțional pentru fiecare zi lucrată, fără a depăși numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

