Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”

Trump a spus că are un plan de a amortiza creșterea prețurilor la petrol după izbucnirea războiului cu Iran, după ce prețul barilului a ajuns la 120 de dolari, cu 65% mai mare decât era înainte de război.

„Am un plan pentru toate, bine?”, a spus Trump într-un scurt interviu telefonic în a zecea zi de război,

„Am un plan pentru toate. Veți fi foarte fericiți.”, a adăugat Trump, acum presat de criza petrolieră care are deja un impact negativ asupra companiilor și consumatorilor americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Republicanii speră să păstreze controlul asupra Congresului, deși Trump a promis în campania electorală din alegerile prezidențiale din 2024 că SUA nu vor mai intra în alte războaie.

Ce măsuri au fost propuse?

Casa Albă a propus următoarele măsuri pentru atenuarea crizei petroliere:

eliberarea comună de petrol din rezervele strategice de către țările G7; restricții asupra exporturilor din Statele Unite; intervenția pe piețele futures ale petrolului; eliminarea anumitor taxe federale și ridicarea temporară a restricțiilor prevăzute de Legea Jones, care impun transportul intern de combustibil numai pe nave sub pavilion american.

Sursa Foto: Shutterstock

