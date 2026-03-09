Prima pagină » Actualitate » Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”

Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”

09 mart. 2026
Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune


Indiferent dacă ești fan al apei plate, carbogazoase sau de la robinet, există posibilitatea să nu fii atât de hidratat pe cât crezi. Deshidratarea apare atunci când corpul tău pierde mai multe lichide – prin transpirație, urină și alte funcții de bază ale corpului, cum ar fi respirația – decât asumi. Deoarece corpul uman este format din aproximativ 70% apă, deshidratarea poate avea repercusiuni grave și, dacă nu este tratată pentru o perioadă lungă de timp, se poate dovedi fatală.

Îngrijorător, o proporție uriașă din populația Regatului Unit poate fi clasificată drept deshidratată, unele surse online mergând până la a afirma că mai mult de jumătate dintre britanici nu beau suficientă apă zilnic, publică Daily Mail.

NHS recomandă ca adulții să consume între doi și doi litri și jumătate de apă pe zi – iar aceasta include apa prezentă în dovlecei, sucuri de fructe, lapte, ceai și cafea.

Unele fructe și legume pot fi, de asemenea, luate în considerare în aportul zilnic de apă, declară nutriționistul Jenna Hope pentru Daily Mail.

„Castraveții au cel mai mare conținut de apă, dar roșiile și țelina sunt, de asemenea, bogate în apă”, spune ea. „Din perspectiva fructelor, fructe precum pepenele galben, pepenele verde și ananasul au, de asemenea, un conținut foarte ridicat de apă, dar și un conținut ridicat de zahăr, așa că fiți atenți la acest aspect.”

Riscurile deshidratării

Însă, chiar și cu atâtea modalități de a menține nivelul apei la un nivel decent, milioane de oameni nu reușesc să atingă obiectivul, expunându-se la un risc mai mare de îmbolnăvire, cu plângeri variind de la simpla constipație până la căderea în comă.

O altă preocupare legată de deshidratare se referă la modul în care organismul reacționează la stres. Un studiu privind legătura dintre consumul de apă și „hormonul stresului”, cortizol, a constatat că lipsa apei crește riscul de a dezvolta boli de inimă, probleme renale, tulburări de dispoziție și diabet.

Cercetarea, care a fost realizată de Universitatea Liverpool John Moores și a fost publicată în Journal of Applied Physiology în august anul trecut, a descoperit o corelație directă între consumul de apă și stres.

Echipa a descoperit că persoanele care au băut mai puțin de 1,5 litri de lichide pe zi – aproximativ șapte cești de ceai – au avut un răspuns al cortizolului la stres cu peste 50% mai mare decât cele care au respectat recomandările zilnice de consum de apă.

Dr. Daniel Kashi, membru al echipei de studiu, a declarat: „Deși grupul cu consum redus de lichide nu a raportat că le este mai sete decât grupul cu consum ridicat de lichide, aceștia au avut o urină mai închisă la culoare și mai concentrată, semne clare de hidratare deficitară.”

O observație importantă a fost că hidratarea deficitară a fost asociată cu o reactivitate mai mare a cortizolului la testul de stres. Reactivitatea exagerată a cortizolului la stres a fost asociată cu o sănătate precară pe termen lung.

Le-am cerut experților să răspundă la unele dintre cele mai presante întrebări despre hidratare – și de ce este importantă.

Câtă apă ar trebui să beau pe zi, și când

Sugestia NHS de a bea între doi și doi litri și jumătate de apă pe zi trebuie folosită ca ghid, nu ca o regulă strictă, spune John Young, profesor de cercetare clinică/sănătală translațională la Universitatea Teesside.

„Când vine vorba de cantitatea de lichide pe care trebuie să o ingerăm, nu există un număr magic, deoarece depinde de cât de caldă este și de cât de activi suntem”, declară el pentru Daily Mail.

„Cantitatea pe care trebuie să o ingerăm într-o zi rece de iarnă când stai la birou este total diferită față de atunci când este mijlocul verii și dacă ești activ.” „Cineva care aleargă câteva ore sau depune muncă fizică afară – cum ar fi un fermier – va avea nevoie de litri și litri și litri de apă vara, comparativ cu cineva care ar putea avea nevoie de mai puțin de un litru iarna.”

