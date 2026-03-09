Prima pagină » Sport » Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia

Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia

09 mart. 2026, 20:49, Sport
Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia

Răzvan Burleanu crede că Mircea Lucescu poate califica România la Campionatul Mondial, tricolorii nefiind la un astfel de turneu de 28 de ani.

România va întâlni Turcia, la Istanbul, la 26 martie, în semifinalele barajului pentru CM 2026. În cazul în care vor învinge, elevii lui Mircea Lucescu vor juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale în ultimul timp, având mai multe afecțiuni. Selecționerul a fost internat la un spital din București și apoi a plecat la un consult de specialitate în străinătate.

Președintele FRF a anunțat care e starea acum a selecționerului Mircea Lucescu

„(n.r. Ați mai discutat cu Mircea Lucescu?) După cum știți, așa cum vă spuneam la un moment dat, că până pe 20 februarie urmează să comunicăm oficial care e starea medicală a domnului Lucescu, pe 21 am și făcut-o în mod oficial. Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine, astfel încât suntem foarte încrezători că în această perioadă a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci cu Turcia pentru a ne îndeplini visul de a reveni la o Cupă Mondială după 28 de ani. Vorbim de două finale extrem de importante. Avem toată încrederea în domnului Lucescu, în abilitățile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment de altfel foarte provocator pentru noi ca țară. Pentru că ne despart 28 de ani de la ultima participare. Și suntem foarte încrezători că putem să ne îndeplinim obiectivul cu domnul Lucescu și că jucătorii acestei generații vor reuși să îi facă din nou mândri pe români de naționala lor, așa cum au făcut-o în ultimii ani”, a declarat Răzvan Burleanu.

Stranierii convocați de principiu pentru meciul cu Turcia

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI
Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
APĂRARE Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
21:05
Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
FLASH NEWS Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
20:59
Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
ENERGIE Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
20:42
Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
ACTUALITATE Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
20:33
Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
RĂZBOI Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
20:33
Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
ANUNȚ Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
20:25
Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe