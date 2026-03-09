Răzvan Burleanu crede că Mircea Lucescu poate califica România la Campionatul Mondial, tricolorii nefiind la un astfel de turneu de 28 de ani.

România va întâlni Turcia, la Istanbul, la 26 martie, în semifinalele barajului pentru CM 2026. În cazul în care vor învinge, elevii lui Mircea Lucescu vor juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale în ultimul timp, având mai multe afecțiuni. Selecționerul a fost internat la un spital din București și apoi a plecat la un consult de specialitate în străinătate.

Președintele FRF a anunțat care e starea acum a selecționerului Mircea Lucescu

„(n.r. Ați mai discutat cu Mircea Lucescu?) După cum știți, așa cum vă spuneam la un moment dat, că până pe 20 februarie urmează să comunicăm oficial care e starea medicală a domnului Lucescu, pe 21 am și făcut-o în mod oficial. Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine, astfel încât suntem foarte încrezători că în această perioadă a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci cu Turcia pentru a ne îndeplini visul de a reveni la o Cupă Mondială după 28 de ani. Vorbim de două finale extrem de importante. Avem toată încrederea în domnului Lucescu, în abilitățile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment de altfel foarte provocator pentru noi ca țară. Pentru că ne despart 28 de ani de la ultima participare. Și suntem foarte încrezători că putem să ne îndeplinim obiectivul cu domnul Lucescu și că jucătorii acestei generații vor reuși să îi facă din nou mândri pe români de naționala lor, așa cum au făcut-o în ultimii ani”, a declarat Răzvan Burleanu.

Stranierii convocați de principiu pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).