Acum aproape un an o bătrânică din Constanța a scăpat de urmărirea poliției țâșnind într-un autobuz pentru a scăpa de un polițist incoruptibil care voia să s-o amendeze pentru că a traversat neregulamentar o trecere de pietoni. Vigilentul a văzut-o cum traversa prin loc nepermis, a apoi a urmărit-o printre blocuri, agentul rugând-o timp de aproximativ 20 de minute să se legitimeze, iar bătrânica a cedat insistențelor omului legii doar când acesta i-a pus în vedere că ar urma să fie condusă la secția de Poliție.
Toată întâmplarea s-a produs în Constanța, spre finele lunii mai 2025, bătrânica fiind văzută în timp ce traversa în fugă bulevardul Alexandru Lăpușneanu din oraș, în zona Kaufland – ICIL.
Conform surselor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, deși agentul ar fi atenționat-o pe bătrânică să nu traverseze cele șase benzi ale aglomeratului bulevard, întorcând autospeciala de Poliție în care se afla, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, pentru a o intercepta, vârstnica și-a întors privirea în altă parte, a fugit pe bulevard și, în ultimul moment, s-a urcat în autobuzul companiei locale de transport în comun.
Mai mult, după ce bătrânica a coborât din autobuz, agentul de poliție a mers după ea printre blocuri, rugând-o circa 20 de minute să se legitimeze, însă vârstnica întorcându-și privirea de fiecare dată și ignorându-l, practic pe omul legii.
În cele din urmă, bătrânica a fost convinsă să se legitimeze doar punându-i-se în vedere că va fi dusă la secția de poliție. În aceste condiții, bătrânica s-a ales cu o amendă totală de 810 lei, pe care, însă, a contestat-o în instanță.
Dosarul în care bătrânica a contestat amenda a fost înregistrat pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Constanța, unde, în primă instanță, procesul a fost câștigat chiar de bătrânică, amenda fiind înlocuită cu avertisment.
Hotărârea Judecătoriei Constanța a fost luată în primă instanță, astfel că poate fi atacată în apel, într-un termen de 30 de zile de la primirea hotărârii motivate a instanței.
Iată minuta Hotărârii 1835/2026 a magistraților de la Judecătoria Constanța:
Conform hotărârii judecătorești, bătrânica „s-a apărat, în referire la această faptă (nr., nerespectarea semnalelor și indicațiilor polițistului), învederând instanței că nu a văzut și nici nu a auzit indicațiile polițistului din cauza aglomerației, dar și a problemelor de sănătate cauzate de vârstă“.
Judecătorii au spus că „susținerile petentei sunt contrazise de aspectele de fapt consemnate în raportul agentului constatator, potrivit căruia acesta a întors autoutilitara de pe un sens pe celălalt folosind luminile și sistemul acustic de avertizare specială pentru a putea intercepta petenta“, publică Ziarul Amprenta.
