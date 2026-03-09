Acum aproape un an o bătrânică din Constanța a scăpat de urmărirea poliției țâșnind într-un autobuz pentru a scăpa de un polițist incoruptibil care voia să s-o amendeze pentru că a traversat neregulamentar o trecere de pietoni. Vigilentul a văzut-o cum traversa prin loc nepermis, a apoi a urmărit-o printre blocuri, agentul rugând-o timp de aproximativ 20 de minute să se legitimeze, iar bătrânica a cedat insistențelor omului legii doar când acesta i-a pus în vedere că ar urma să fie condusă la secția de Poliție.

Toată întâmplarea s-a produs în Constanța, spre finele lunii mai 2025, bătrânica fiind văzută în timp ce traversa în fugă bulevardul Alexandru Lăpușneanu din oraș, în zona Kaufland – ICIL.

Urmărire cu girofar și nino-nino

Conform surselor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, deși agentul ar fi atenționat-o pe bătrânică să nu traverseze cele șase benzi ale aglomeratului bulevard, întorcând autospeciala de Poliție în care se afla, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, pentru a o intercepta, vârstnica și-a întors privirea în altă parte, a fugit pe bulevard și, în ultimul moment, s-a urcat în autobuzul companiei locale de transport în comun.

Mai mult, după ce bătrânica a coborât din autobuz, agentul de poliție a mers după ea printre blocuri, rugând-o circa 20 de minute să se legitimeze, însă vârstnica întorcându-și privirea de fiecare dată și ignorându-l, practic pe omul legii.

În cele din urmă, bătrânica a fost convinsă să se legitimeze doar punându-i-se în vedere că va fi dusă la secția de poliție. În aceste condiții, bătrânica s-a ales cu o amendă totală de 810 lei, pe care, însă, a contestat-o în instanță.

Minuta hotărârii Judecătoriei Constanța

Dosarul în care bătrânica a contestat amenda a fost înregistrat pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Constanța, unde, în primă instanță, procesul a fost câștigat chiar de bătrânică, amenda fiind înlocuită cu avertisment.

Hotărârea Judecătoriei Constanța a fost luată în primă instanță, astfel că poate fi atacată în apel, într-un termen de 30 de zile de la primirea hotărârii motivate a instanței.

Iată minuta Hotărârii 1835/2026 a magistraților de la Judecătoria Constanța:

„Admite, în parte, plângerea contravențională formulată de petenta (nr., bătrânica) în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.

Înlocuiește sancţiunile contravenţionale cu amenda în cuantum total de 810 lei, aplicate petentei prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenției seria 10002511100000051472737/20.05.2025, cu sancţiunea contravenţională a avertismentului.

Atrage atenția petentei asupra pericolului social al faptelor săvârșite, cu mențiunea ca pe viitor să respecte dispozițiile legale.

Respinge în rest plângerea contravențională, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.02.2026.

Document: Hotarâre 1835/2026 11.02.2026“

Conform hotărârii judecătorești, bătrânica „s-a apărat, în referire la această faptă (nr., nerespectarea semnalelor și indicațiilor polițistului), învederând instanței că nu a văzut și nici nu a auzit indicațiile polițistului din cauza aglomerației, dar și a problemelor de sănătate cauzate de vârstă“.

Judecătorii au spus că „susținerile petentei sunt contrazise de aspectele de fapt consemnate în raportul agentului constatator, potrivit căruia acesta a întors autoutilitara de pe un sens pe celălalt folosind luminile și sistemul acustic de avertizare specială pentru a putea intercepta petenta“, publică Ziarul Amprenta.

Recomandarea autorului: Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni