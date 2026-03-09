Prima pagină » Actualitate » Proces „nino-nino” la Constanța. O bunicuță care a scăpat de urmărirea poliției cu un autobuz, a fost iertată de justiție pentru că a traversat aiurea

Proces „nino-nino” la Constanța. O bunicuță care a scăpat de urmărirea poliției cu un autobuz, a fost iertată de justiție pentru că a traversat aiurea

Rene Pârșan
09 mart. 2026, 21:16, Actualitate
Proces
Ilustrativ. Sursă foto: Pixabay

Acum aproape un an o bătrânică din Constanța a scăpat de urmărirea poliției țâșnind într-un autobuz pentru a scăpa de un polițist incoruptibil care voia să s-o amendeze pentru că a traversat neregulamentar o trecere de pietoni. Vigilentul a văzut-o cum traversa prin loc nepermis, a apoi a urmărit-o printre blocuri, agentul rugând-o timp de aproximativ 20 de minute să se legitimeze, iar bătrânica a cedat insistențelor omului legii doar când acesta i-a pus în vedere că ar urma să fie condusă la secția de Poliție.

Toată întâmplarea s-a produs în Constanța, spre finele lunii mai 2025, bătrânica fiind văzută în timp ce traversa în fugă bulevardul Alexandru Lăpușneanu din oraș, în zona Kaufland – ICIL.

Urmărire cu girofar și nino-nino

Conform surselor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, deși agentul ar fi atenționat-o pe bătrânică să nu traverseze cele șase benzi ale aglomeratului bulevard, întorcând autospeciala de Poliție în care se afla, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, pentru a o intercepta, vârstnica și-a întors privirea în altă parte, a fugit pe bulevard și, în ultimul moment, s-a urcat în autobuzul companiei locale de transport în comun.

Mai mult, după ce bătrânica a coborât din autobuz, agentul de poliție a mers după ea printre blocuri, rugând-o circa 20 de minute să se legitimeze, însă vârstnica întorcându-și privirea de fiecare dată și ignorându-l, practic pe omul legii.

În cele din urmă, bătrânica a fost convinsă să se legitimeze doar punându-i-se în vedere că va fi dusă la secția de poliție. În aceste condiții, bătrânica s-a ales cu o amendă totală de 810 lei, pe care, însă, a contestat-o în instanță.

Minuta hotărârii Judecătoriei Constanța

Dosarul în care bătrânica a contestat amenda a fost înregistrat pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Constanța, unde, în primă instanță, procesul a fost câștigat chiar de bătrânică, amenda fiind înlocuită cu avertisment.

Hotărârea Judecătoriei Constanța a fost luată în primă instanță, astfel că poate fi atacată în apel, într-un termen de 30 de zile de la primirea hotărârii motivate a instanței.

Iată minuta Hotărârii 1835/2026 a magistraților de la Judecătoria Constanța:

  • „Admite, în parte, plângerea contravențională formulată de petenta (nr., bătrânica) în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.
  • Înlocuiește sancţiunile contravenţionale cu amenda în cuantum total de 810 lei, aplicate petentei prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenției seria 10002511100000051472737/20.05.2025, cu sancţiunea contravenţională a avertismentului.
  • Atrage atenția petentei asupra pericolului social al faptelor săvârșite, cu mențiunea ca pe viitor să respecte dispozițiile legale.
  • Respinge în rest plângerea contravențională, ca neîntemeiată.
  • Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
  • Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa.
  • Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.02.2026.
  • Document: Hotarâre 1835/2026 11.02.2026“

Conform hotărârii judecătorești, bătrânica „s-a apărat, în referire la această faptă (nr., nerespectarea semnalelor și indicațiilor polițistului), învederând instanței că nu a văzut și nici nu a auzit indicațiile polițistului din cauza aglomerației, dar și a problemelor de sănătate cauzate de vârstă“.

Judecătorii au spus că „susținerile petentei sunt contrazise de aspectele de fapt consemnate în raportul agentului constatator, potrivit căruia acesta a întors autoutilitara de pe un sens pe celălalt folosind luminile și sistemul acustic de avertizare specială pentru a putea intercepta petenta“, publică Ziarul Amprenta.

Recomandarea autorului: Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
20:59
Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
ACTUALITATE Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
20:33
Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
ANUNȚ Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
20:25
Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
SCANDALOS Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
19:43
Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
SCANDAL Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
19:31
Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
SCANDALOS Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest
19:08
Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
SPORT Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
20:49
Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
ENERGIE Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
20:42
Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
RĂZBOI Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
20:33
Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
FLASH NEWS Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
19:50
Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
FLASH NEWS Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
19:06
Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
ENERGIE „Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
19:03
„Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Cele mai noi

Trimite acest link pe