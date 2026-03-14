A murit Phil Campbell, ultimul chitarist al legendarului band heavy metal Motorhead

Phil Campbell a murit la vârsta de 64 de ani. Ultimul chitarist al formației Motorhead, una din formațiile de pionierat ale hard-rock-ului, suferise recent o „operație complexă și majoră”, relatează The Sun. Familia a precizat că moartea a survenit în urma unei „lupte lungi și curajoase la terapie intensivă.”

Într-o declarație sfâșietoare, familia a transmis: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață liniștit azi-noapte, după o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă, în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune drept Bampi.​”

„A fost iubit profund de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna. Vă rugăm cu amabilitate să respectați intimitatea familiei noastre în aceste momente incredibil de dificile”, au transmis soția și copiii artistului. Un omagiu pentru Campbell a fost postat pe rețelele de socializare de către trupa Phil Campbell and the Bastard Sons, formație din care fac parte Phil și cei trei fii ai săi: Todd, Dane și Tyla. „Trupa a fost nevoită să anuleze un turneu în Australia în luna februarie, ca urmare a recomandărilor medicale pe care Phil tocmai le primise”.

Pionierii heavy metal

Trupa heavy metal engleză Motorhead a fost formată la Londra în 1975 de basistul și vocalistul principal Lemmy Kilmister, chitaristul Larry Wallis și bateristul Lucas Fox. Kilmister a fost principalul compozitor și singurul membru constant. Trupa este adesea considerată un precursor al noului val de heavy metal britanic, care a revitalizat heavy metal-ul la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980. Deși mai mulți chitariști și bateriști au cântat în Motörhead, majoritatea albumelor și single-urilor lor de succes i-au avut în distribuție pe bateristul Phil „Philthy Animal” Taylor și chitaristul „Fast” Eddie Clarke. Din 1992 până la destrămarea trupei în 2015, grupul a fost format din Kilmister, chitaristul Phil Campbell și bateristul Mikkey Dee.

Campbell s-a alăturat trupei de heavy metal Motorhead în 1984, activând în cadrul acesteia până la destrămarea din 2015, survenită după moartea legendarului solist Lemmy.