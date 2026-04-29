Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue

Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Newsmax că poziția militară a Ucrainei s-a îmbunătățit semnificativ în ultima perioadă, iar rușii au șanse mici de a câștiga războiul. De asemenea, președintele ucrainean a precizat că reorientarea atenției SUA către Orientul Mijlociu a redus presiunea asupra Moscovei și a crescut riscul de prelungire a războiului.

Schimbarea priorităților Statelor Unite a slăbit presiunea politică asupra Rusiei, spune Zelenski

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Newsmax duminică la fosta centrală nucleară de la Cernobîl și difuzat miercuri la emisiunea „National Report”, Volodimir Zelenski a precizat că reorientarea priorităților Statelor Unite către Orientul Mijlociu a redus presiunea asupra Moscovei și a dus, prin urmare, la prelungirea războiului cu Ucraina. Kremlinul nu va mai face niciun pas acum spre încheierea conflictului în contextul în care Washingtonul este preocupat cu Iranul, a spus Zelenski.

„Cu toții vrem să oprim acest război. Problema este că prioritatea Statelor Unite s-a mutat acum către Orientul Mijlociu. Mă tem că, dacă vom avea doar discuții, Rusia nu va simți cel mai important lucru pe care America ni-l poate oferi, presiunea asupra ei”, a precizat președintele ucrainean.

În ciuda noului conflict din Orientul Mijlociu, sprijinul american pentru Ucraina a continuat, chiar dacă presiunea diplomatică a scăzut. Armele singure nu sunt suficiente pentru a pune capăt războiului din Europa de Est care durează de mai bine de 4 ani.

„Nu vorbesc despre pachetele lor de arme. Încă continuă, și suntem recunoscători pentru asta, că putem folosi fonduri europene și cumpăra niște rachete antibalistice”, a spus acesta.

Zelenski a precizat că relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc pe fondul tensiunilor din Orient și al crizei petrolului la nivel mondial nu a făcut decât să-i permită Kremlinului să finanțeze războiul în continuare.

„Sper că America va reintroduce toate sancțiunile. Am auzit asta în presă. Cred că poate mă înșel. Secretarul [Scott] Bessent a spus că nu este valabil pentru întreaga perioadă. Sper că o vor repeta”, a spus Zelenski.

Zelenski spune că Ucraina este în avantaj pe câmpul de luptă

În ciuda blocajului la nivel diplomatic, președintele Ucrainei susține că poziția țării sale pe câmpul de luptă s-a îmbunătățit în ultimele luni, chiar dacă a reiterat dorința de a pune capăt războiului.

„Apropo, Rusia nu se află într-o poziție puternică. Nu câștigă. Noi suntem în cea mai bună poziție din ultimele 9-10 luni, adică în ceea ce privește câmpul de luptă, dar în orice caz, este mai bine să oprim războiul”.

Aliații l-au rugat pe Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia, pe fondul crizei petrolului. Răspunsul a fost unul negativ

De asemenea, președintele ucrainean a precizat că în ultima perioadă a primit presiuni din partea aliaților europeni pentru a reduce atacurile asupra infrastructurii energetice rusești din cauza preocupărilor globale legate de prețul petrolului generat de închiderea Strâmtorii Ormuz.

„Am primit mesaje de la parteneri că, din cauza acestei provocări din Orientul Mijlociu, poate să nu atacăm anumite infrastructuri, infrastructura energetică din Rusia. Și, bineînțeles, am spus nu, vom răspunde… nimeni nu ne-a propus un armistițiu energetic. Suntem deschiși la asta, dar dacă Rusia ne va ataca, vom răspunde în orice fel”, a spus acesta.

Ucraina i-a ajutat pe americani în conflictul cu Iranul

În ceea ce privește participarea Kievului, indirect, la războiul împotriva Iranului, Zelenski a precizat că Ucraina a oferit asistență în operațiunile Statelor Unite din Orientul Mijlociu, chiar dacă este posibil ca acest aspect să nu fie recunoscut public.

„Unele instituții din Statele Unite ne-au cerut, de asemenea, să sprijinim și, bineînțeles, suntem parteneri și am decis să facem acest lucru”, a adăugat Zelenski, menționând că acest lucru a inclus asistență pentru bazele americane.

