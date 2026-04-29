C.P Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre faptul că lucrurile în PNL au mers din rău în mai rău. Acesta spune că partidul s-a agățat să fie mereu la putere. Fostul prim-ministru subliniază că ar fi cazul ca PNL să treacă în opoziție. Tăriceanu afirmă că tot partidul ar trebui să se ocupe de guvernare. El mai spune de asemenea că PNL a neglijat acest lucru ani de zile.
„Există în franceză, o expresie care spune așa de mal en pis din rău în și mai rău. Bun, haideți să vă spun ceva. Unu la mână, cred că PNL-ul s-a șarnat foarte mult. S-a a șarnat, s-a agățat, să fie o perioadă foarte îndelungată la putere. N-a mai făcut un stagiu prin opoziție. Când ești la guvernare, vă spun din experiență, tot partidul se ocupă de guvernare, componenta politică, profilul politic, de identitate al partidului este complet neglijat. Și acest lucru a fost neglijat ani și ani de zile. Lucrul ăsta se vede în momentul ăsta foarte pregnant. Care mai e profilul politic? De identitate a PNL-ului. Asta e problema. Și bineînțeles că electoratul ia distanță.”, a declarat fostul prim-ministru al României.