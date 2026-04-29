Prima pagină » Știri externe » Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”

Președintele Donald Trump a precizat miercuri că va menține blocada militară asupra Iranului până când regimul de la Teheran va accepta un acord care să satisfacă cerințele Statelor Unite legate de programul său nuclear, scrie Axios.

Președintele american a respins ultima propunere iraniană de a deschide mai întâi Strâmtoarea Ormuz și de a ridica blocada, în timp ce discuțiile despre programul nuclear iranian să fie amânate pentru o perioadă ulterioară.

Dacă blocada nu funcționează, este pregătit un blitzkrieg

Mai mult, dacă strategia blocadei economice nu va funcționa, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a pregătit un plan pentru un val „scurt și puternic” de atacuri asupra Iranului, în speranța că se va depăși impasul în care au ajuns negocierile în momentul de față.

În ciuda operațiunilor militare, Donald Trump a precizat pentru Axios că o blocadă militară este mult mai eficientă decât bombardamentele.

În contextul blocadei militare, care a fost impusă de SUA pe 13 aprilie, Iranul nu poate să își mai exporte petrolul extras și, prin urmare, nu mai are nici unde să îl depoziteze. Depozitele de petrol și conductele Iranului „sunt aproape de explozie” deoarece Teheranul nu poate exporta petrolul din cauza blocadei, a spus Trump.

Săptămâna aceasta, în presă a circulat o serie de informații potrivit căreia Iranul nu mai are unde să stocheze petrolul extras și, prin urmare, a apelat la rezervoare de stocare ruginite și la tancuri petroliere vechi pe care le țin ancorate în porturi.

Iranienii spun că încep să își piardă răbdarea

De cealaltă parte a baricadei, forțele armate iraniene au precizat că au dat dovadă de reținere pentru a-i oferi o șansă diplomației, dar au subliniat că răbdarea armatei iraniene și-a atins limitele și este necesar un răspuns punitiv.

