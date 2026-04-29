Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților

Președintele Donald Trump a reafirmat miercuri seară, într-o discuție cu reporterii de la Casa Albă, că administrația sa va elibera în curând documentele secrete despre OZN-uri. Afirmațiile șefului de stat american au stârnit amuzamentul piloților NASA, care se aflau în spatele lui.

Conferința de presă de la Casa Albă a luat o întorsătură neașteptată atunci când întrebările reporterilor s-au mutat de la misiunea spațială NASA la extratereștri, provocând reacții vizibile din partea astronauților, în timp ce Trump încerca să ofere un răspuns serios. Echipajul Artemis II, care a fost invitat de Donald Trump la Casa Albă pentru a fi felicitat pentru misiunea sa recentă spre Lună, a zâmbit ironic atunci când președintele american a răspuns întrebărilor despre mult așteptatele sale dosare despre OZN-uri.

Când a fost întrebat despre promisiunea sa de a dezvălui informații despre OZN-uri, Trump a sugerat că dosarele mult așteptate ar putea fi făcute publice în curând.

„Cred că vom publica cât mai mult posibil în viitorul apropiat”, a răspuns președintele. „Dintr-un anumit motiv, și cred că este doar un motiv, oamenii se gândesc de mult timp la asta. Vor să afle despre OZN-uri și despre orice are legătură cu OZN-urile sau materiale conexe.”

Fostul președinte Barack Obama a spus că extratereștrii sunt reali

În luna februarie, Trump l-a acuzat pe fostul președinte Barack Obama că ar fi dezvăluit „informații clasificate” atunci când a sugerat într-un podcast că extratereștrii sunt reali. Deși a ordonat atunci declasificarea acestor dosare, Trump a precizat că rămâne sceptic și nu are încă o opinie formată dacă fenomenele sunt de origine extraterestră.

JD Vance crede că extratereștrii sunt demoni

Într-un interviu acordat la sfârșitul lunii martie pentru emisiunea The Benny Show, vicepreședintele american a precizat că este obsedat de extratereștri și OZN-uri.

„Oricine este curios în legătură cu asta, dar, credeți-mă, eu sunt mai curios decât oricine. O să ajung la rădăcina problemei […] Oricum, eu nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”.

Cât va costa prima navă de luptă din clasa „Trump” a marinei americane. Suma depășește costul celui mai mare portavion modern al SUA

Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue

Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul

