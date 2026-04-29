Călin Popescu Tăriceanu: „România nu este capabilă să își promoveze și nici să își apare interesele”

Serdaru Mihaela

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre politica din România și relația cu Uniunea Europeană. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Călin Popescu-Tăriceanu a spus la Marius Tucă că mulți români cred că țara nu își apără bine interesele în UE. El a mai spus că partidele și-au pierdut identitatea și urmează decizii venite de la Bruxelles.

„Oamenii, chiar și cei care nu au neapărat o cultură politică deosebită, încep să simtă că partidul nu numai că și-a pierdut identitatea, dar că a devenit un fel de releu al politicilor generate la Bruxelles”, spune Tăriceanu

Tăriceanu spune că, din experiența de prim-ministru, a văzut cum statele UE își apără ferm pozițiile la reuniuni. Ele negociază dur și caută compromisuri, doar când e nevoie. România, spune el, nu are aceeași forță și vizibilitate.

„Să știți că experiența de prim-ministru m-a ajutat să văd o realitate care m-a surprins; nu îmi dădeam seama de ea la început. Țările care erau membre ale Uniunii Europene, și care sunt și astăzi, la reuniunile consiliilor își știau să-și apere punctul de vedere. Dacă exista un punct de vedere contrar interesului național, nu îl acceptau. Se găseau, până la urmă, tot felul de soluții de compromis care să armonizeze aceste puncte de vedere, dar veneau foarte hotărâte acolo. Și mai e o chestiune: la noi treaba asta nu se simte”, spune Tăriceanu. 

Tăriceanu despre Klaus Iohannis și lipsa de transparență în UE

Tăriceanu a vorbit și despre Klaus Iohannis. El a spus că nu își amintește ca președintele să fi prezentat public poziția României înainte de Consiliul European. De asemenea, a afirmat că nici după reuniuni nu au fost explicate clar deciziile luate.

„Vă aduceți aminte, cumva, ca Klaus Iohannis să fi venit vreodată în fața Parlamentului și să spună: «Mă duc la Consiliul European, unde avem pe agendă aceste probleme»? Niciodată. S-a întors, vreodată, de la Bruxelles să spună: «Uitați, asta s-a discutat la Bruxelles. Asta s-a decis»? Nu a folosit niciodată dreptul de veto. Și, în continuare, se întâmplă la fel. Oamenii simt, au nevoie să vadă că, dincolo de interesul, poate, individual, există cineva care are grijă de interesul național” , conchide Tăriceanu

https://www.youtube.com/watch?v=YCOD0DCVXzM

