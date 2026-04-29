Ilie Bolojan anunță că mai bine intră în opoziție decât să guverneze din nou cu PSD

Premierul Ilie Bolojan afirmă că PNL ar putea alege opoziția în locul unei noi coaliții cu PSD, în contextul tensiunilor politice majore din coaliția de guvernare. Șeful Guvernului susține că lipsa de încredere și conflictele repetate fac dificilă continuarea colaborării.

„Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi în coaliție cu PSD.”

Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții”

Ilie Bolojan a sugerat că relația cu PSD a ajuns la un punct în care o nouă colaborare guvernamentală este dificil de imaginat.

„În mod evident în fiecare partid când sunt soluții pot exista păreri diferite, asta s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de când sunt eu membru, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu este hotărâtă în biroul tău de conducere, ci în alte părți dacă nu au caracterul și forța să devii un partid respectat, dacă cineva nu te respectă, vă puteți gândi că a mai încercat încă o coaliție cu un astfel de partid, cum au făcut oameni din conducerea PSD să se comporte este de natură să te conducă să nu mai mergi spre nicio înțelegere.

Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții. Chiar dacă guvernul rămâne nu mai are capacitatea să livreze maxim”, a declarat premierul la TVR.

„Niciun partid nu e veșnic la putere”

Premierul a afirmat că actuala criză politică își are originea în acțiunile PSD și că partidul său nu va accepta compromisuri care afectează funcționarea guvernării.

„Responsabilitatea crizei este în curtea PSD. Noi suntem un partid responsabil și nu fugim. Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi în coaliție cu PSD.

Dacă vin cu o soluție. Dacă nu PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere. (…) Dacă ești numai la guvernare, dar ești un premier marionetă, cum vrea PSD, ca ei să șurubărească pe la spate, asta nu poate fi acceptat.

Țara asta pentru a se ridica la o situație mai bună are nevoie de guvernări de bună calitate. Noi am rămas în urma altor țări, fiindcă nu doar condițiile geografice influențează, ci și calitatea guvernării”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

Recomandarea autorului: