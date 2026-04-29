Ilie Bolojan anunță că mai bine intră în opoziție decât să guverneze din nou cu PSD

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Premierul Ilie Bolojan afirmă că PNL ar putea alege opoziția în locul unei noi coaliții cu PSD, în contextul tensiunilor politice majore din coaliția de guvernare. Șeful Guvernului susține că lipsa de încredere și conflictele repetate fac dificilă continuarea colaborării.

„Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi în coaliție cu PSD.”

Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții”

Ilie Bolojan a sugerat că relația cu PSD a ajuns la un punct în care o nouă colaborare guvernamentală este dificil de imaginat.

„În mod evident în fiecare partid când sunt soluții pot exista păreri diferite, asta s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de când sunt eu membru, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu este hotărâtă în biroul tău de conducere, ci în alte părți dacă nu au caracterul și forța să devii un partid respectat, dacă cineva nu te respectă, vă puteți gândi că a mai încercat încă o coaliție cu un astfel de partid, cum au făcut oameni din conducerea PSD să se comporte este de natură să te conducă să nu mai mergi spre nicio înțelegere.

Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții. Chiar dacă guvernul rămâne nu mai are capacitatea să livreze maxim”, a declarat premierul la TVR.

„Niciun partid nu e veșnic la putere”

Premierul a afirmat că actuala criză politică își are originea în acțiunile PSD și că partidul său nu va accepta compromisuri care afectează funcționarea guvernării.

„Responsabilitatea crizei este în curtea PSD. Noi suntem un partid responsabil și nu fugim. Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi în coaliție cu PSD.

Dacă vin cu o soluție. Dacă nu PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere. (…) Dacă ești numai la guvernare, dar ești un premier marionetă, cum vrea PSD, ca ei să șurubărească pe la spate, asta nu poate fi acceptat.

Țara asta pentru a se ridica la o situație mai bună are nevoie de guvernări de bună calitate. Noi am rămas în urma altor țări, fiindcă nu doar condițiile geografice influențează, ci și calitatea guvernării”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție"
22:30
Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”
22:00
Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace
21:57
Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace
FLASH NEWS Cum răspunde purtătoarea de cuvânt la faptul că Ilie Bolojan nu s-a prezentat la citirea moțiunii împotriva sa
21:14
Cum răspunde purtătoarea de cuvânt la faptul că Ilie Bolojan nu s-a prezentat la citirea moțiunii împotriva sa
ACTUALITATE Răzbunare pe fondul unor neînțelegeri salariale. Un angajat nemulțumit a furat 104 parbrize auto de la fostul angajator
21:01
Răzbunare pe fondul unor neînțelegeri salariale. Un angajat nemulțumit a furat 104 parbrize auto de la fostul angajator
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan
19:24
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
De ce suferă apărarea antiaeriană a României și ajung atât de ușor la noi dronele rusești. General: „Noi tot testăm, în loc să operaționalizăm”
Mediafax
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat român făcută în 1952: „Când va scăpa de comunism, România va deveni…”
FLASH NEWS Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
22:38
Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
FLASH NEWS Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
22:04
Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 30 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 30 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
TURISM Experiențele unice din Europa pentru care merită să călătorești: aventuri de trăit o dată în viață
21:56
Experiențele unice din Europa pentru care merită să călătorești: aventuri de trăit o dată în viață
SPORT Președintele COSR a comentat despre cazul de suspendare al gimnastei Ana Bărbosu. „Am auzit că are avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep”
21:35
Președintele COSR a comentat despre cazul de suspendare al gimnastei Ana Bărbosu. „Am auzit că are avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, campanie de imagine, alături de veteranii de război, pe care Bolojan i-a obligat să plătească CASS
21:20
Radu Miruță, campanie de imagine, alături de veteranii de război, pe care Bolojan i-a obligat să plătească CASS

Cele mai noi

Trimite acest link pe