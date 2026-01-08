Adio Hollywood. În ce țară din Asia alege Angelina Jolie să-și continue viața

Angelina Jolie este determinată să închidă definitiv un capitol important din viața sa. După ani întregi petrecuți sub presiunea Hollywood-ului, actrița a decis să își vândă locuința din Los Angeles și să se pregătească pentru un nou început, concentrat pe proiecte personale și pe locuri unde simte că își poate recăpăta libertatea și intimitatea.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Angelina Jolie este tot mai obosită de viața din Los Angeles și nu mai consideră Hollywood-ul un spațiu compatibil cu prioritățile sale actuale. Deși a fost ani la rând una dintre figurile emblematice ale cinematografiei americane, actrița pare decisă să își redefinească parcursul, atât personal, cât și profesional, preia ProTV.

Proiecte și destinații de viitor

Una dintre destinațiile care joacă un rol central în planurile actriței este New York-ul. Acolo se află unul dintre proiectele sale de suflet, un boutique de modă în care Angelina Jolie investește timp, energie și viziune. Surse apropiate vedetei susțin că actrița își dorește să se implice direct în dezvoltarea acestui business, considerându-l o extensie a valorilor sale personale și nu doar o activitate secundară.

Angelina Jolie a lăsat de mult timp să se înțeleagă că nu mai este dispusă să își dedice întreaga viață cinematografiei. Deși nu exclude complet actoria, ea vrea să își aleagă cu mult mai multă grijă proiectele și să se concentreze pe inițiative care o reprezintă pe deplin.

O altă prioritate majoră pentru Angelina Jolie este Cambodgia, țară de care este profund legată și al cărei cetățean este. Actrița deține de ani buni o reședință acolo și și-a exprimat dorința de a petrece perioade mai lungi de timp în Asia, departe de atenția constantă a paparazzilor.

Escală la New York

Mutarea temporară în New York ar urma să îi ofere cadrul ideal pentru acest echilibru între creativitate, afaceri și viață personală. Iar Cambodgia reprezintă pentru ea un refugiu, un loc unde poate trăi cu mai multă discreție și unde se poate reconecta cu lucrurile care îi aduc liniște și sens.

Decizia de a părăsi Los Angeles-ul este strâns legată și de vânzarea celebrei proprietăți Cecil B. DeMille, evaluată la aproximativ 25 de milioane de dolari. Angelina Jolie locuiește în această casă din 2016, însă în ultimele zile ar fi început deja să o prezinte potențialilor cumpărători, semn clar că mutarea este iminentă. Actrița declarase anterior că legătura sa cu Los Angeles-ul este una strict temporară și că va rămâne în oraș doar până când cei șase copii pe care îi are cu Brad Pitt vor împlini 18 ani. Acest moment este programat pentru luna iulie, când gemenii Knox și Vivienne își vor sărbători majoratul.

Până atunci, Angelina Jolie speră să finalizeze vânzarea locuinței și să se stabilească, fie și provizoriu, în New York.

Un apropiat al vedetei, producătorul Jae Benjamin, a vorbit pentru Page Six despre alegerea făcută de Angelina Jolie: „Singura modalitate de a lua o pauză este să plece! Va pleca pentru a se relaxa și a se elibera de tensiune, lucrând doar la lucrurile care îi animă inima, sufletul și pasiunea. Este o femeie minunată, talentată și generoasă”.

