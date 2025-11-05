Prima pagină » Actualitate » Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii

Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii

05 nov. 2025, 23:28, Actualitate
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii

Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a aterizat miercuri în Ucraina. Prima destinație, Herson, un oraş din sudul Ucrainei nimicit de ruși, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres. Diva a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022, au transmis companii din presa locală şi naţională din Ucraina.

Un incident oarecum ciudat, dar care reprezintă o normalitate în Ucraina în ultima perioadă s-a petrecut chiar în timp ce Angelia Jolie se plimba prin oraş. Şoferul vedetei, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a fost luat direct din maşină, înrolat şi trimis pe front. Maşina cu care se deplasa Angelina Jolie a fost oprită pentru un control de rutină, iar în urma verificărilor s-a descoperit că şoferul nu avea niciun fel de documente care să-i justifice lipsa de pe front.

Acesta a fost ridicat imediat de poliţişti şi dus la un centru de recrutare. Acolo, s-a aflat că şoferul Angelinei Jolie era de fapt ofiţer în rezervă în armata ucraineană, dar ascundea acest lucru tocmai pentru a nu fi trimis la luptă.

Angelina Jolie, care a ocupat funcţia de Trimis Special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) între anii 2012 şi 2022, a vizitat deja Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse şi s-a întâlnit cu cetăţeni ucraineni strămutaţi în Liov, un oraş din vestul acestei ţări.

