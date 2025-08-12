Prima pagină » Diverse » Showbiz » Antena 1 a făcut anunțul oficial. Când începe Asia Express – Drumul Eroilor și care sunt cele 9 echipe care au acceptat noua aventură

Antena 1 a făcut anunțul oficial. Când începe Asia Express – Drumul Eroilor și care sunt cele 9 echipe care au acceptat noua aventură

12 aug. 2025, 13:13, Showbiz
Antena 1 a făcut anunțul oficial. Când începe Asia Express - Drumul Eroilor și care sunt cele 9 echipe care au acceptat noua aventură
Când începe Asia Express - Drumul Eroilor / foto: captură video

Antena 1 a făcut anunțul oficial legat de emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor! În curând, telespectatorii vor putea urmări noul sezon al show-ului pe micile ecrane. Nouă echipe au acceptat provocarea de a parcurge mii de kilometri, departe de casă și confort! Iată care sunt echipele și ce spune Irina Fodor, prezentatoarea TV, despre problemele întâmpinate în noul sezon.

Veștile sunt îmbucurătoare pentru fanii emisiunii Asia Express. Începând cu data de 7 septembrie 2025, telespectatorii vor putea urmări noul sezon, de data aceasta denumit „Drumul Eroilor”. Echipele vor parcurge un drum lung, presărat cu obstacole, oboseală, dor de casă și sudoare, pentru a fi cât mai aproape de marele premiu.

Asia Express – Drumul Eroilor începe pe 7 septembrie 2025

Noul sezon își va avea debutul la data de 7 septembrie 2025 (duminică). Cele nouă echipe își vor testa abilitățile, iar cursele vor fi contracronometru. Unele dintre probe vor fi solicitante pentru concurenți, punându-i în situația de a-și depăși limitele fizice și psihice. În alte momente, obstacolele vor ieși în calea lor, fiind nevoiți să găsească soluții rapide pentru a merge mai departe în cursă. Iată echipele din acest sezon:

  • Alina Pușcău și Cristina Postu;
  • Catinca și Calina Roman;
  • Mara Bănică și Serghei Mizil;
  • Gabriel Tamaș și Dan Alexa;
  • Ștefan Floroaica și Alexandru Ion;
  • Karmen și Olga Barcari;
  • Emil Rengle și Alejandro;
  • Anda Adam și Joseph;
  • Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Irina Fodor: „N-a ținut vremea cu noi”

Prezentatoarea TV Irina Fodor a vorbit despre experiența din noul sezon al emisiunii Asia Express.

„În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina! Concurenții au fost uzi până la piele non-stop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald.

Dar când ești ud non-stop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a spus Irina Fodor pentru CANCAN.

Sursă foto: captură video

