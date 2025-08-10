Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la Pro TV! Au „furat” vedetele Antenei 1

Pro TV se pregătește să dea lovitura cu noi proiecte, cu care întreacă postul Antena 1. Astfel, postul trustului din Pache Protopopescu au mizat pe noi formate care să-i surprindă pe telespectatori. Este vorba despre noua emisiune a postului Pro TV, denumită „La bine și la roast”. Pentru această emisiune, au luat cam tot de la postul concurent, scrie Cancan.ro.

Pro TV revine în toamnă cu o emisiune npuă care promite să devină hitul grilei de toamnă. Show-ul se numește „La bine și la roast” și este, după cum îi spune și numele, este despre roast. Pentru această emisiune, producătorii nu prea au riscat, mai cu seamă că Antena 1 a făcut treaba pentru ei. Asta pentru că, ei au „împrumutat” multe dintre vedete de la trustul concurent. Sunt mulți comedianți de renume, care s-au perindat sau chiar au fost în juriu, pe la România are roast și Stand-up Revolution.

