Brad Pitt, gafă rușinoasă, de față cu toată lumea. Nu s-a putut abține de la gestul nepotrivit.

Brad Pitt, gafă rușinoasă, de față cu toată lumea

Deși este unul dintre cei mai respectați actori de la Hollywood, Brad Pitt dovedește că rămâne – în cele din urmă – un om ca toți oamenii.

Recent, starul a avut parte de un moment stânjenitor, scrie Daily Mail. Actorul de 61 de ani a fost fotografiat în timp ce se scobea în dinți în timp ce filma „Aventurile lui Cliff Booth” în Malibu.

Brad Pitt a fost surprins cu degetul în gură în timp ce se afla pe un balcon.

Implicare totală în noul film

Brad Pitt a lucrat zi și noapte la cel mai nou film al său, o continuare a succesului din 2019 regizat de Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood”.

Următorul film este regizat de un alt „greu” din „cetatea filmului”, David Fincher („Seven”) și se concentrează mai mult pe personajul Cliff Booth, cascadorul tupeist care a lucrat pentru actorul frustrat Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) în primul film.

Acțiunea filmului se petrece undeva în anii 1970. Din distribuția producției mai fac parte Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Scott Caan și JB Tadena.

Brad Pitt a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Cliff Booth.

Autorul recomandă: