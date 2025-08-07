A murit mama lui Brad PITT, la 84 de ani. Starul american avea o relație apropiată cu ea

Mama actorului american Brad Pitt, Jane Etta Pitt, a murit la vârsta de 84 de ani, a relatat publicația TMZ.

Jane Etta Pitt, fost consilier familial, a murit în urmă cu câteva zile. Vestea a devenit cunoscută, după ce una dintre nepoatele sale a scris pe Intagram un mesaj emoționant de rămas-bun pentru bunica sa.

„Draga mea bunică, Jane Etta, nu eram pregătiţi să te pierdem, dar faptul că ştiim că în sfârşit eşti liberă să cânţi, să dansezi şi să pictezi din nou ne face să ne fie puţin mai uşor„, a scris Sydney Pitt, una dintre nepoatele lui Brad Pitt, care a postat și o serie de fotografii alături de Jane.

Sydney este fiica lui Doug Pitt, fratele mai mic al lui Brad Pitt. Doug, Brad şi sora lor, Julie, au crescut în Springfield, Missouri, sub îngrijirea părinţilor lor, Jane şi William Pitt.

Starul American avea o relație apropiată cu mama sa. În timpul căsătoriei lui cu Angelina Jolie, părinții Etta și William Pitt obișnuiau să însoțească cuplul la diverse evenimente oficiale și pe covorul roșu.

Autorul recomandă:

Brad Pitt, mărturisiri copleșitoare despre lupta cu dependența de alcool: „Eram practic la pământ, în genunchi”

Brad Pitt și-ar dori să joace din nou alături de Tom Cruise. Singura condiție pusă de starul din „F1”