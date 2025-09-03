Prima pagină » Diverse » Showbiz » Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului

Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului

03 sept. 2025, 21:49, Showbiz
Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului

Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului din „Die Hard”.

Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa

Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, diagnosticat cu demență, a anunțat recent că starul a fost mutat într-o casă separată, unde va fi îngrijit non-stop de o echipă profesionistă.

Heming Willis (47 de ani), a fost criticată după ce a decis să-l mute de acasă pe Bruce Willis (70 de ani), în urma diagnosticului de demență, scrie independent.co.uk.

Într-un nou interviu acordat celor de la „People”, Heming Willis a explicat ce se află în spatele deciziei sale și de ce are sens pentru Bruce și familia lui.

„Demența afectează în mod diferit orice familie și trebuie să faci tot ce este corect pentru dinamica familia tale și pentru tine însuți”, a declarat soția lui Bruce Willis.

„Este devastator pentru mine. Dar așa putem susține întreaga familie și i-am deschis lumea lui Bruce”.

Bruce Willis are nevoie de o „atmosferă liniștită și calmă”, a spus Emma, care s-a căsătorit cu actorul în 2009.

„Avem doi copii mici și trebuie să-i susținem, iar Bruce are un loc unde să fie susținut… Copiii se pot juca din nou, fără să-l deranjeze”, a povestit Heming Willis, referitor la decizia familiei de a-l muta pe Bruce Willis în altă casă, unde va fi îngrijit 24/7 de asistenți specializați.

„Totul este mai calm, mai ușor, acum”.

Anterior, Heming Willis a vorbit despre diagnosticul-șoc al soțului ei, într-un interviu acordat ABC News.

„Să pleci de acolo cu nimic, chiar cu nimic, cu un diagnostic pe care nu pot să-l pronunț, nu am înțeles ce este”, și-a amintit Heming Willis, despre momentul în care a primit vestea grea de la medici. „Am fost atât de panicată. Îmi amintesc că nu mai auzeam nimic în jurul meu. A fost ca o cădere liberă”.

„M-am simțit cu adevărat singură, am simțit că toată experiența noastră, a lui Bruce, este atât de singulară”, a continuat Willis.

„Nu știam dacă unii părinți își vor lăsa copiii la noi acasă, să se joace, deci nu doar că am fost eu izolată, ci am izolat toată familia. Fetele au fost izolate și eu la fel”, a mai spus Heming Willis. „A fost greu. Foarte greu”.

Demi Moore, ultimele vești despre starea de sănătate a lui Bruce Willis

Autorul recomandă:

Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4 martori au mințit că nu au știut despre incident
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Emailul capcană. Escrocheria ascunsă care te lovește fără avertisment
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
POLITICĂ AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
21:49
AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
ACTUALITATE Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt trei morți și 20 de răniți
21:38
Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt trei morți și 20 de răniți
ECONOMIE Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
21:27
Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
ACTUALITATE Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
21:23
Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
TURISM Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
21:13
Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
EXTERNE Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”
21:12
Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”