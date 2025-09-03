Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului din „Die Hard”.

Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, diagnosticat cu demență, a anunțat recent că starul a fost mutat într-o casă separată, unde va fi îngrijit non-stop de o echipă profesionistă.

Heming Willis (47 de ani), a fost criticată după ce a decis să-l mute de acasă pe Bruce Willis (70 de ani), în urma diagnosticului de demență, scrie independent.co.uk.

Într-un nou interviu acordat celor de la „People”, Heming Willis a explicat ce se află în spatele deciziei sale și de ce are sens pentru Bruce și familia lui.

„Demența afectează în mod diferit orice familie și trebuie să faci tot ce este corect pentru dinamica familia tale și pentru tine însuți”, a declarat soția lui Bruce Willis.

„Este devastator pentru mine. Dar așa putem susține întreaga familie și i-am deschis lumea lui Bruce”.

Bruce Willis are nevoie de o „atmosferă liniștită și calmă”, a spus Emma, care s-a căsătorit cu actorul în 2009.

„Avem doi copii mici și trebuie să-i susținem, iar Bruce are un loc unde să fie susținut… Copiii se pot juca din nou, fără să-l deranjeze”, a povestit Heming Willis, referitor la decizia familiei de a-l muta pe Bruce Willis în altă casă, unde va fi îngrijit 24/7 de asistenți specializați.

„Totul este mai calm, mai ușor, acum”.

Anterior, Heming Willis a vorbit despre diagnosticul-șoc al soțului ei, într-un interviu acordat ABC News.

„Să pleci de acolo cu nimic, chiar cu nimic, cu un diagnostic pe care nu pot să-l pronunț, nu am înțeles ce este”, și-a amintit Heming Willis, despre momentul în care a primit vestea grea de la medici. „Am fost atât de panicată. Îmi amintesc că nu mai auzeam nimic în jurul meu. A fost ca o cădere liberă”.

„M-am simțit cu adevărat singură, am simțit că toată experiența noastră, a lui Bruce, este atât de singulară”, a continuat Willis.

„Nu știam dacă unii părinți își vor lăsa copiii la noi acasă, să se joace, deci nu doar că am fost eu izolată, ci am izolat toată familia. Fetele au fost izolate și eu la fel”, a mai spus Heming Willis. „A fost greu. Foarte greu”.

