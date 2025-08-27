Soția lui Bruce Willis, noi DETALII despre starea de sănătate a celebrului actor: „Am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el”

Soția lui Bruce Willis, Emma Heming Willis, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a celebrului actor american, în cadrul unui interviu citat de Știrile Pro TV.

„Bruce este încă foarte mobil, are o stare generală de sănătate foarte bună. În schimb, creierul lui cedează”, a spus Emma Willis.

În acest context, ea a fost întrebată, de asemenea, si despre partea de vorbire a actorului.



„Da, și limbajul se deteriorează, dar am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care e doar diferită. Uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acea scânteie și pur și simplu simt că ma transpun în trecut. Și e atât de greu să vezi asta pentru că într-o clipă el este aici, apoi totul dispare”, a precizat aceasta.

Bruce și Emma s-au căsătorit în 2009 și au două fiice. Între anii 1987–2000, el a fost căsătorit și cu Demi Moore și au împreună trei fiice.

În urmă cu trei ani, actorul Bruce Willis a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare neurologică ce afectează capacitatea de a vorbi și a înțelege ce i se spune.

FOTO – Instagram