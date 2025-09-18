Cântăreață de muzică populară, prinsă la FURAT, împreună cu soțul ei. Cei doi s-au ales cu dosar penal

O cântăreață de muzică populară, din Gorj, și soțul ei, bucătar în Timiș, au fost prinși la furat, marți, într-un hypermarket din municipiul Târgu Jiu. Poliția le-a făcut dosar penal.

Cântăreața de muzică populară și soțul ei s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate şi restituite hypermarketului.

„La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri.

Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse, în valoare totală de 380 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate și restituite societății comerciale,”, a transmis Poliția Municipiului Târgu Jiu.

Irina Loghin, victima unei escrocherii online

Pe de altă parte, celebra Irina Loghin, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a devenit victima unei escrocherii online. Este vorba despre o fotografie ireală, în care artista apare în scaun cu rotile și promovează un medicament.

Irina Loghin a declarat că imaginea respectivă este falsă, fiind generată cu ajutorul inteligenței artificiale, și face parte dintr-o campanie de publicitate înșelătoarel, pentru un medicament fără eficiență dovedită și care poate fi toxic pentru eventuații pacienți.

„Am o vârstă înaintată, dar în scaun cu rotile nu am mers niciodată și sper să mă ajute Dumnezeu să nu ajung așa. E a cincea oară când cer ajutor. Chiar nu poate nimeni să depisteze asemenea lucruri? Primesc sute de telefoane de la persoane care au cumpărat acest medicament și mă batjocoresc: ați spus că este așa și pe dincolo, ia uitați, am luat și nu a avut niciun efect”, a declarat interpreta pentru România TV.

FOTO: Shutterstock

Recomandarea autorului: