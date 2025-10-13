Prima pagină » Diverse » Showbiz » Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu. Nimeni nu știa acest detaliu despre concurenta de la Asia Express

13 oct. 2025, 17:47, Showbiz
Una dintre cele mai frecvente întrebări de pe buzele fanilor este: câte studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Tânăra a acceptat provocarea de a participa la Asia Express, alături de prietena ei Olga Barcari și împreună trăiesc o aventură spectaculoasă pe Drumul Eroilor.

Puțini știu ce studii are, de fapt, Karmen Simionescu, fiica celebrului manelist Adrian Minune. Tânăra este cunoscută pentru talentul ei muzical și prezența carismatică, ea a fost încă din adolescență o elevă serioasă și dedicată. A urmat cursurile Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din țară, unde și-a dezvoltat bazele muzicale și interpretative. La finalul liceului, a susținut examenul de Bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 7,38.

După ce a terminat liceul a vrut să continue parcursul artistic și s-a înscris la Facultatea de Actorie, dorind să-și perfecționeze expresivitatea scenică și abilitățile de interpretare. Această alegere i-a permis să îmbine pasiunea pentru muzică și actorie, domenii în care s-a remarcat prin talent și naturalețe.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, povestea Karmen într-un interviu pentru TVMania.

Cum se descurcă Karmen la Asia Express

Participarea la Asia Express reprezintă o nouă provocare pentru Karmen, care își depășește limitele alături de Olga Barcari. Cele două au demonstrat că pot face față la orice situație dificilă și că formează o echipă puternică și echilibrată. Karmen a recunoscut că munca este cheia succesului.

