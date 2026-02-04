Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce consumă Călin Donca în fiecare dimineață. „Sucul verde” se face din ingrediente naturale 

Ce consumă Călin Donca în fiecare dimineață. „Sucul verde” se face din ingrediente naturale 

04 feb. 2026, 18:58, Showbiz
Concurentul Survivor 2026, Călin Donca, este cunoscut pentru activitatea lui din domeniul afacerilor, dar și pentru stilul de viață sănătos pe care îl are. Acesta a fondat o firmă care se ocupă cu energia verde și a declarat că în fiecare dimineață consumă un „suc verde” pe stomacul gol. Potrivit Click, el consideră că această băutură este o adevărată licoare pentru sănătatea și energia sa.  

Concurentul se bucură de o comunitate întreagă de fani, pe care îi ține la curent cu activitățile pe care le desfășoară în fiecare zi. El este atent cu alimentația și în nicio dimineață nu renunță la „sucul său verde”, despre care spune că îi asigură aportul necesar de vitamine și minerale zilnice.  

Cum își prepară Călin Donca „sucul verde” 

„Sucul verde” pe care Călin Donca îl consumă este preparat din ingrediente simple și naturale. Într-un videoclip postat în urmă cu câțiva ani, omul de afaceri a explicat care sunt beneficiile sucului, dar și cum îl prepară.  

„Facem rețeta pentru sucul verde. O să vezi ce simplu este dimineața, în doar cinci minute, să ai pregătită licoarea cu care îți începi ziua și care te menține sănătos. Primul lucru de care ai nevoie din ingrediente este sucul de lămâie, aproximativ jumătate de pahar. După care vin celelalte ingrediente, pe care le poți alege cum vrei tu, dar între ele să fie pătrunjel. Eu am mai pus și castravete, pentru că îmi place modul în care funcționează, sau altceva în loc de castravete. Ideal ar fi să fie verde”, a explicat Călin Donca, pe canalul său de YouTube, acum câțiva ani.  

Ce beneficii are consumul acestui „suc verde” 

„Mai departe, aceste ingrediente se adaugă în blender. Se amestecă undeva la 20 de secunde, după care vei vedea că se transformă într-o pastă, greu de consumat. De aceea, printr-o sită se strecoară lichidul, iar acesta se pune într-un pahar. Eu recomand o halbă, pentru că este licoarea dimineții și cu cât bei mai mult, cu atât vei avea mai multă energie, mai multă putere, mai multă inteligență. Sângele va sta sus, în creier, nicidecum în stomac”, a mai spus concurentul de la Survivor.  

