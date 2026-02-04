Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate

Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate

04 feb. 2026, 21:56

În contextul apariției raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu cere ca alegerile prezidențiale să fie reorganizate. 

Călin Georgescu: ”Adevărul ne aparține și el așteaptă, minciuna s-a grăbit și se grăbește în continuare”

Călin Georgescu și Elena Lasconi ar fi urmat să se confrunte în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, însă scrutinul a fost anulat în decembrie 2024. Acum,  după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SU, Georgescu cere ca alegerile prezidențiale să fie reorganizate și solicită ca ședințele CSAT și CCR, de dinaintea zilei de 6 decembrie, să fie desecretizate.

”Singura soluție corectă este întoarcerea la vot în mod cinstit și democratic. România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie din nou întrebat și respectat. Noi avem o datorie sfântă față de această țară și față de copiii noștri și cu credință în Dumnezeu, România va fi păstrară dreaptă, demnă și prosperă. Alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate.

Nu trebuie să dai ocolul Pământului ca să vezi că este rotund, evident că ne vom apăra dreptul, însă toate la vremea lor. Lucrurile se fac cu chibzuință, așezat, calm, relaxat, pentru că adevărul ne aparține și el așteaptă, minciuna s-a grăbit și se grăbește în continuare, a declarat Georgescu, la Realitatea TV.

Acuzații explozive într-un raport american: Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din România prin măsuri de cenzură

George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”

