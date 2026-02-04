Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele”

Călin Georgescu a reacționat după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Fostul candidat la prezidențiale a declarat că raportul american reprezintă „o rază de nădejde” și a cerut desecretizarea tuturor documentelor naționale privind anularea alegerilor prezidențiale.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde. Doar credința, lacrimile și rugăciunea fierbinte au ținut milioane de români în picioare peste un an de zile. În acest context, este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele – toate – care au stat la baza deciziilor din 6 decembrie”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Călin Georgescu și Elena Lasconi ar fi urmat să se confrunte în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, însă scrutinul a fost anulat în decembrie 2024. Decizia a generat controverse majore, reacții politice puternice și acuzații privind influențe externe și nereguli în procesul electoral.

Fostul candidat la prezidențiale a mai spus că anularea alegerilor din 6 decembrie a degradat încrederea românilor în democrație.

„Am luat la cunoștință de raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA privind anularea alegerilor din România, din 6 decembrie 2024. Pentru poporul român, anularea alegerilor nu a fost văzută ca o suspiciune sau ca o aluzie, ci ca o realitate gravă, semnată și documentată în raportul oficial al SUA. Anularea alegerilor în timp ce acestea erau în desfășurare a făcut ca milioane de români să simtă că dreptul lor fundamental, și anume votul, le-a fost luat, iar aceasta este o rană adâncă, care a zguduit practic echilibrul social și a slăbit încrederea românilor în democrație. Acest moment cere măsură, discernământ și responsabilitate. Raportul nu deschide un drum al răzbunării sau al confruntării, pentru că dreptatea și biruința nu aparțin oamenilor, ci lui Dumnezeu”, a mai spus Georgescu.

Acuzații explozive într-un raport american: Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din România prin măsuri de cenzură

Raport oficial al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA a arătat cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și prin măsuri de cenzură a conținutului politic. Potrivit documentului publicat pe 3 februarie 2026, România este cazul în care Comisia Europeană ar fi aplicat cele mai agresive măsuri de control ale discursului online, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

Raportul reamintește că, în decembrie 2024, CCR a anulat primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu. Decizia s-a bazat pe informații furnizate de serviciile de informații, care au susținut că Rusia ar fi influențat campania acestuia prin TikTok.