Prima pagină » Actualitate » Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?

Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?

Bianca Dogaru
04 feb. 2026, 20:54, Actualitate

În cadrul conferinței de presă din această seară, premierul Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Gândul, cu privire la reformarea Partidului Național Liberal.

Întrebat cum are de gând să reformeze propriul partid, având în vedere că toate propunerile sale din ultima ședință PNL au căzut, premierul a spus că nu răspunde la întrebări care țin de aspecte politice, ci doar la întrebări care țin de aspectele guvernamentale.

„Dumneavoastră vă doriți să reformați această țară, însă este cam greu să reformați și propriul partid. În ultima ședință de la PNL, toate propunerile dumneavoastră au picat. Cum vă propuneți să faceți acest lucru?”

În cadrul aceleiași conferințe, Bolojan s-a ferit de mai multe întrebări „incomode” și a fost „salvat” de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care a intervenit în schimbul de replici pe care premierul îl avea cu o jurnalistă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
20:48
Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
AUTO Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 
20:41
Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 
CONTROVERSĂ Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului
20:31
Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului
INEDIT Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului
20:03
Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului
ENERGIE Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze
19:47
Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze
FLASH NEWS Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
19:35
Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
O nouă tehnologie de filtrare promite un progres în eliminarea substanțelor chimice „eterne” din apă

Cele mai noi

Trimite acest link pe