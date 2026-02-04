Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?

În cadrul conferinței de presă din această seară, premierul Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Gândul, cu privire la reformarea Partidului Național Liberal.

Întrebat cum are de gând să reformeze propriul partid, având în vedere că toate propunerile sale din ultima ședință PNL au căzut, premierul a spus că nu răspunde la întrebări care țin de aspecte politice, ci doar la întrebări care țin de aspectele guvernamentale.

„Dumneavoastră vă doriți să reformați această țară, însă este cam greu să reformați și propriul partid. În ultima ședință de la PNL, toate propunerile dumneavoastră au picat. Cum vă propuneți să faceți acest lucru?”

În cadrul aceleiași conferințe, Bolojan s-a ferit de mai multe întrebări „incomode” și a fost „salvat” de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care a intervenit în schimbul de replici pe care premierul îl avea cu o jurnalistă.

