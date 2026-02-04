PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”

PSD a transmis, miercuri seară, că Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus. Social-dmocrații îl consideră vinovat de indecizie şi tergiversare pe pemierul Ilie Bolojan.

”Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan! Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum 5 luni, de când a fost propus de PSD.

Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, a transmis, miercuri seară, PSD.

Social-democraţii se referă la faptul că România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului.

”Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010, deşi, spre deosebire de atunci, acum, nici America şi nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, la mare distanţă faţă de următoarea. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere. Iar oamenii suferă”, au mai transmis social-democraţii.

„Nu semnătura de partid contează”

Potrivit acestora, ”nemulţumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a ştiut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează” şi că ”ideile bune trebuie susţinute, promovate şi aplicate în timp util şi nu ignorate sau subminate”.

”Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat şi înţeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi profund nocive n-ar fi existat. O dată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înţeles, în sfârşit, şi necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine mecanismul pe care acesta l-a anunţat în privinţa plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esenţiale”, au mai transmis reprezentanţii PSD.

Premierul Ilie Bolojan anunţă, miercuri, că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.

