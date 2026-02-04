Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” 

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a afirmat că moțiunea simplă este doar „un instrument democratic esențial, nu o jucărie de PR ieftin”. Acesta se va confrunta săptămâna viitoare cu moțiunea la Senat.

„AUR și alți colegi din opoziție au decis să transforme un fake news într-o altă moțiune simplă împotriva mea. Motivul? O declarație tehnică, corecta despre Groenlanda, scoasă complet din context și rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă mașinărie de propagandă”, a precizat Radu Miruță în începutul mesajului său.

Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui

Ministrul a precizat că va merge în Parlament și a amintit inițiatorilor că moțiunea simplă este un instrument democratic important.

„Voi merge în Parlament, așa cum este firesc, din respect pentru instituție și pentru cetățenii care și-au trimis acolo reprezentanții prin vot. Dar le reamintesc inițiatorilor: moțiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o folosești pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreț pentru oamenii pe care spui că îi reprezinți.

Da, poate sunt prea direct uneori. Poate că, în anumite momente, mi-a lipsit claritatea. Dar știu sigur un lucru: nu am să îndulcesc realitatea și nu am să ambalez adevărul în jumătăți de propoziții care să sune bine la televizor. Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă în ambalaje poleite”, a adăugat ministrul Apărării.

Ministrul, îndemn pentru cetățenii care au votat cu AUR: „Întrebați-i dacă asta e tot ce pot face pentru voi”

„Îi respect pe cetățenii care i-au votat pe parlamentarii AUR. Tocmai de aceea, le spun sincer: întrebați-i dacă asta e tot ce pot face pentru voi. Să transforme o minciună în moțiune? Să ignore subiectele serioase – cum ne dotăm armata, cum sprijinim rezerviștii, cum gestionăm provocările de securitate din regiune – doar pentru câteva titluri bombastice?

Am spus-o și o repet: voi fi prezent în Parlament. Voi răspunde cu respect și cu date. Dar sper că, măcar în al doisprezecelea ceas, toți ne vom aminti că politica nu e doar spectacol. E, în primul rând, responsabilitate. România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, nu de campanii construite pe fabulații. Eu rămân deschis, transparent și gata să muncesc pentru lucrurile care contează cu adevărat”, a încheiat ministrul.

