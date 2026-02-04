Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei

Aproape unul din trei români riscă să fie atins de cancer până la vârsta de 75 de ani. Este o medie acceptabilă la nivel mondial. Marea problemă este că rata de depistare și supraviețuire este catastrofală în raport, din cauza unor complexe de politici de sănătate confuze.

România este prima din Uniunea Europeană la decese provocate de această maladie. Un stil de viață sănătos și controalele periodice ar putea preveni sau alina suferințele, sau prelungi viața.

Din februarie 2026, medicii vor oferi o pastilă pe zi, cu informații salvatoare, într-o campanie de prevenție lansată de ziua de luptă împotriva cancerului. Abordarea pacientului oncologic trebuie făcută în echipa multidisciplinară, echipa de tumor bord. Timp înseamnă viață cu echipa.

Pacientul are un plan, are un traseu, are o șansă mai bună.Am constatat tot mergând în țară să încercăm să ținem cursul colegilor noștri medici că e o diferență ca de la cer la pământ între ceea ce face un centru universitar și ce se întâmplă în realitate, explică medicii.

Pacienții oncologic se plâng că așteaptă chiar și 800 de zile. Terapiile inovatoare aprobate în UE, pentru unii ajung prea târziu.

Specialiștii avertizează că fără programe eficiente de prevenție și depistare precoce, România va avea de tratat tot mai mulți bolnavi. Prevenția ar putea să schimbe statisticile negre care arată că până la 20% dintre decesele din România sunt cauzate de cancer. În plus, aproape unul din trei români riscă să sufere o afecțiune oncologică până la vârsta de 75 de ani.

Multe cancere sunt legate de factori de risc precum fumatul, consumul de alcool, obezitate și poluare. Pe platforma prevenție pentru toți.ro. Medicii, alături de experții de la Politehnica București, vor oferi zilnic o pastilă de cunoaștere anti-cancer.

