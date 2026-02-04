Prima pagină » Social » Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei

Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei

04 feb. 2026, 22:12, Social

Aproape unul din trei români riscă să fie atins de cancer până la vârsta de 75 de ani. Este o medie acceptabilă la nivel mondial. Marea problemă este că rata de depistare și supraviețuire este catastrofală în raport, din cauza unor complexe de politici de sănătate confuze.

România este prima din Uniunea Europeană la decese provocate de această maladie. Un stil de viață sănătos și controalele periodice ar putea preveni sau alina suferințele, sau prelungi viața.

Din februarie 2026, medicii vor oferi o pastilă pe zi, cu informații salvatoare, într-o campanie de prevenție lansată de ziua de luptă împotriva cancerului. Abordarea pacientului oncologic trebuie făcută în echipa multidisciplinară, echipa de tumor bord. Timp înseamnă viață cu echipa.

Pacientul are un plan, are un traseu, are o șansă mai bună.Am constatat tot mergând în țară să încercăm să ținem cursul colegilor noștri medici că e o diferență ca de la cer la pământ între ceea ce face un centru universitar și ce se întâmplă în realitate, explică medicii.

Pacienții oncologic se plâng că așteaptă chiar și 800 de zile. Terapiile inovatoare aprobate în UE, pentru unii ajung prea târziu.

Specialiștii avertizează că fără programe eficiente de prevenție și depistare precoce, România va avea de tratat tot mai mulți bolnavi. Prevenția ar putea să schimbe statisticile negre care arată că până la 20% dintre decesele din România sunt cauzate de cancer. În plus, aproape unul din trei români riscă să sufere o afecțiune oncologică până la vârsta de 75 de ani.

Multe cancere sunt legate de factori de risc precum fumatul, consumul de alcool, obezitate și poluare. Pe platforma prevenție pentru toți.ro. Medicii, alături de experții de la Politehnica București, vor oferi zilnic o pastilă de cunoaștere anti-cancer.

Recomandarea autorului: Au descoperit oamenii de știință leacul pentru cancerul pancreatic? Ce trebuie să știi despre această descoperire

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
18:00
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
Gândul de Vreme Când se încălzește vremea? Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
14:56
Când se încălzește vremea? Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
INEDIT La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică
14:22
La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică
ULTIMA ORĂ Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși. Ce au surprins camerele de supraveghere
11:29
Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși. Ce au surprins camerele de supraveghere
FLASH NEWS Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării
10:24
Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
O nouă tehnologie de filtrare promite un progres în eliminarea substanțelor chimice „eterne” din apă
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” 
21:57
Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” 
NEWS ALERT Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate
21:56
Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate
POLITICĂ PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”
21:25
PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele”
21:17
Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele”
CONTROVERSĂ Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?
20:54
Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL?

Cele mai noi

Trimite acest link pe