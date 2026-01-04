Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani și ce ocupație au: „Suntem în concurență”

Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani și ce ocupație au: „Suntem în concurență"

04 ian. 2026, 15:10
Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani și ce ocupație au: „Suntem în concurență”

Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani.

Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls

Surorile Cheeky Girls, Monica Taylor și Gabriela Irimia, în vârstă de 43 de ani, fac din nou deliciul presei tabloide britanice, după ce au făcut mai multe postări pe rețelele sociale, cu ocazia Crăciunului.

Fetele au o nouă piesă, „Drive”, scrie Daily Mail și arată de parcă nu ar fi îmbătrânit nicio zi, le laudă admiratorii.

„Minunate!”, exclamă un fan. „Fără niciun rid!”

Secretul Cheeky Girls

Cele două artiste au dezvăluit secretul lor simplu: nu mănâncă după ora 19.00 și merg la sală.

Gabriela a fost logodită cu fostul parlamentar liberal-democrat Lembik Opik, înainte să-și cunoască actualul partener, Adam Zubek, în urmă cu șapte ani.

Monica s-a căsătorit în 2016 cu antreprenorul Shaun Taylor.

Cele două surori din România au devenit celebre peste noapte, după ce au dat probe pentru Popstars: The Rivals, în 2002.

Au avut o mare revenire în 2022, la 20 de ani după dobândirea faimei. Noul hit al fetelor este scris de mama lor, Margit, care s-a ocupat și de primele lor hituri.

În ciuda criticilor, The Cheeky Girls au avut patru hituri în top 10 între 2002-2004 și au cântat în fața a 100.000 de fani.

Single-ul The Cheeky Song s-a vândut în peste 1,2 milioane exemplare în toată lumea. Din păcate, surorile s-au confruntat apoi cu riscul falimentului și sănătatea șubredă.

Gabriela și Monica au dezvăluit că acum au joburi normale și nu lucrează împreună. Gabi este angajată la o reprezentanță Hyundai din York, iar Monica, mai tânără cu 10 minute, a lucrat într-o altă reprezentanță Hyundai, în Boston, Lincolnshire, timp de mai mulți ani.

Gabriela a spus: „Suntem în concurență” , iar Monica a completat-o: „Cine vinde mai multe mașini?”

Monica a insistat că este o vânzătoare mai bună decât geamăna ei. În octombrie 2021, fetele au declarat că și-ar putea deschide propria reprezentanță auto, într-o zi, fiind amândouă foarte pasionate de mașini.

La polul opus, Gemenele Indiggo

În urmă cu mai bine de două decenii, trupa Indiggo, din care făceau parte gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, cucerea publicul din România, după lansarea piesei ”Nu-mi pasă”, care a devenit rapid extrem de apreciată. Deși trupa s-a retras din lumina reflectoarelor, recent, au apărut informații potrivit cărora gemenele ar fi dat de mari probleme cu legea in SUA , fiind reținute de autorități.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Cheeky Girls / Instagram / Captură ProTv

Cele mai noi