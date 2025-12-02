Prima pagină » Actualitate » Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane

02 dec. 2025, 13:54, Actualitate
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării.

În urmă cu mai bine de două decenii, trupa Indiggo, din care făceau parte gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, cucerea publicul din România, după lansarea piesei ”Nu-mi pasă”, care a devenit rapid extrem de apreciată. Deși trupa s-a retras din lumina reflectoarelor, recent, au apărut informații potrivit cărora gemenele ar fi dat de mari probleme in SUA , fiind reținute de autorități.

Chiar dacă, pentru o perioadă, gemenele au dispărut din atenția presei, se pare că, recent, ar fi dat de mari probleme în SUA, fiind reținute de autorități, anunță CanCan.ro. Sursa citată menționează că gemenele fuseseră arestate în luna aprilie a acestui an, acuzate de tâlhărie , lovire, vătămare corporală. Potrivit documenetelor publice din Miami, Gabriela Modorcea a fost reținută pentru ”violență domestică” asupra unei persoane de peste 65 de ani, pe nume Violeta Modorcea, chiar mama surorilor.

În data de 29 aprilie, femeia a renunțat la acuzațiile împotriva fiicei sale, iar Gabriela a cerut modificarea ordinului de restricție pe care mama sa îl solicitase. Gabriela ar fi promis că orice viitor contact cu mama ei va fi unul fără violență, tocmai pentru a nu risca să aibă și alte probleme cu autoritățile.

Trupa Indiggo.

Gemenele de la Indiggo și-au încercat norocul la America`s Got Talent

Acum mai bine de 25 de ani, gemenele Gabriela și Mihaela erau protagonistele trupei Indiggo, formație extrem de apreciată de publicul din România la acea vreme. Ani mai târziu, fetele au colaborat cu nume sonore din țara noastră, precum Horia Moculescu și Mihai Alexandru, și și-au încercat norocul și prin participarea la ”America`s Got Talent”, după ce s-au strabilit în Statele Unite ale Americii.

Trupa Indiggo.

Cum au ajuns gemenele în atenția publicului din România

Provenite dintr-o familie de intelectuali, tatăl fiind scriitor, iar mama doctor în filologie, gemenele au debutat când aveau doar 13 ani, cu un colind de Crăciun, după care și-au încercat norocul și la Eurovision, însă s-au oprit la faza națională.

Între anii 2003-2004, trupa a devenit cunoscută în afara țării datorită piesei ”Hip Hop Jam”, urmând ca în 2007 gemenele să părăsească România. După ce au bifat experiențe și la Hollywood, prin participare în două filme, ”Wan Wilder 2” și ”Law&Order: Special Victim Unit”, cele două au trecut mai apoi la piese cu tentă religioasă.

Mai târziu, în 2008, au participat la ”America`s Got Talent ”, și , chiar dacă nu au avut o prestație foarte convingătoare, gemenele au ajuns totuși în semifinale. Pentru surori a urmat o perioadă tumultoasă, fiind implicate într-o serie de scandaluri. După participarea la Eurovision, au susținut că au fost furate și, mai mult decât atât, l-au acuzat pe prezentator că le-ar fi hărțuit, pentru a-și câștiga popularitatea pe spatele lor. De altfel, după ce au ajuns în America, o româncă s-a oferit să le găzduiască, însă, din păcate pentru aceasta, surorile aveau mari probleme cu ordinea și curățenia, iar femeia a fost nevoită să le dea afară din locuința sa.

Sunt ca niște lipitori. Mi-au împuțit casa. Le-am lăsat singure acasă. Dar când m-am întors am găsit un morman de vase. Le-am trimis la o prietenă. Ca să scap de ele, le-am zis că nu le mai pot găzdui. Nu mai scăpam de ele. Două luni au stat la prietena mea, apoi au plecat și de acolo. Nu vreau să le mai văd. Unde le era bine și unde nu trebuiau să plătească chirie, acolo le găseai.

Asistenta lui Tony Motolla a încercat să le ajute. La audiție, erau așa de emoționate încât mai aveau puțin și săreau în capul lui. Au cântat cu blondul din Modern Talking în Germania. După care el le-a întrebat dacă știu să cânte la un instrument. Nu cred că le-a plăcut pentru că nu le-a mai dat nicio șansă”, declara Alina Nicolae, antrenoare de fitness, la un post TV.

Sursă foto: Social media.

Cele mai noi