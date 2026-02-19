Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Actualitate
»
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
19 feb. 2026, 13:40,
Actualitate
Luiza Dobrescu
WhatsApp icon
<div class="md:width-700 md:max-width-700 mg-x-auto"> <p id="p-0"><strong>România trebuie să investească 30 miliarde de lei în lucrări critice. Aici intră şi amenjararea unor baraje aflate în situaţii de mare risc pentru comunităţile în care se află, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la brifiengul de joi, de la guvern. </strong></p> <p id="p-1">În urma discuţiilor cu reprezentanţii Băncii Mondiale, este nevoie să fie pus la punct un scenariu de investiţii, cu o durată de 15 ani, pentru a putea acoperi lucrările critice destinate lucrărilor critice.</p> <p id="p-2">Pragul financiar cel mai mic luat în discuţie, în cadrul negocierilor, este de 30 miliarde de lei, a mai spus ministrul Diana Buzoianu.</p> <div data-id="zone 1" class="mg-bottom-20"><div class='strawberry-ads-manager-container strawberry-ads' data-banner='Intext_1' > <div id='div-gpt-ad-1730381341089-0'></div> </div></div><p id="p-4">RECOMANDAREA AUTORULUI:</p> <p id="p-5"><a href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministerul-mediului-spune-ca-romania-a-deblocat-30-dintre-proiectele-sit-natura-2000-dupa-9-ani-de-blocaj-20808113">Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj</a></p> <p id="p-6"><a href="https://www.gandul.ro/actualitate/radu-miruta-vrea-sa-modifice-legea-pentru-ca-steaua-bucuresti-sa-poata-promova-in-liga-1-ce-a-declarat-ministrul-apararii-20807827">Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării</a></p> </div> </div> <div id="single__extra" class="max-w-700 xs:p-x-15 flex-col gap-30 mg-x-auto"> <div class="single__tags smb:overflow-auto smb:scroll-x"> <a href="https://www.gandul.ro/tag/briefing" rel="tag">briefing</a><a href="https://www.gandul.ro/tag/guvern" rel="tag">guvern</a></div> <div class="flex-col gap-10"> <h3 class="border-top-1 border-solid border-black padding-top-10"><span class="font-18 font-bold">Recomandarea video</span></h3> <div style="aspect-ratio: 16/9;" class="single__media video-wrapper"> <div data-player="28561" data-poster="https://media.gandul.ro/KujJAtcIBzVcGte8i1wyQLtfy2c=/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png" data-videoid="20807464" data-video="https://video.gandul.ro//wp-content/uploads/2026/02/16-07-seful-spionilor-sare-in-apararea-ambasadoril-1.mp4" id="brid_player_b1d3d96ff6f6024142889dd1f1708850" class="strawberry-video" style="aspect-ratio: 16 / 9"> </div> </div> </div> <div data-template="List"> <h3 class="headline headline--citeste-si"><span>Citește și</span></h3> <div class="articles sm:articles--2-c divide-x-40"> <div class="article with-label-munca"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/domeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-ce-arata-analiza-unei-platforme-de-recrutare-20808186"><span style="background-color: #c737ef; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">MUNCĂ</span> Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">14:23</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/domeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-ce-arata-analiza-unei-platforme-de-recrutare-20808186"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/YaTyGvq9VQA1zv8eb0AKInyO72o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/BPclCPQmT5sxXTsVJOHaP1r-A3w=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/YaTyGvq9VQA1zv8eb0AKInyO72o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/BPclCPQmT5sxXTsVJOHaP1r-A3w=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/YaTyGvq9VQA1zv8eb0AKInyO72o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/BPclCPQmT5sxXTsVJOHaP1r-A3w=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/YaTyGvq9VQA1zv8eb0AKInyO72o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdomeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-1280x720.jpg" alt="Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare" > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-flash-news"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/george-simion-si-parlamentarii-aur-s-au-alaturat-apelului-lansat-de-initiativa-civica-valul-democratiei-20808082"><span style="background-color: #dd9933; color: #000000" class="label-title bg-grey">FLASH NEWS</span> George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">14:22</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/george-simion-si-parlamentarii-aur-s-au-alaturat-apelului-lansat-de-initiativa-civica-valul-democratiei-20808082"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/OHlFEKdhIxcPsiaxmunjc12GlSc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/WF5O056TA-SS7k0xtY9er5t3UfY=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/OHlFEKdhIxcPsiaxmunjc12GlSc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/WF5O056TA-SS7k0xtY9er5t3UfY=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/OHlFEKdhIxcPsiaxmunjc12GlSc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/WF5O056TA-SS7k0xtY9er5t3UfY=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/OHlFEKdhIxcPsiaxmunjc12GlSc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F637453426_1218449763772643_2750399877397714536_n-1280x776.jpg" alt="George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”" > </picture> <div class="icon "><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M15 6a3 3 0 0 1 2.995 2.824L18 9v10a3 3 0 0 1-2.824 2.995L15 22H5a3 3 0 0 1-2.995-2.824L2 19V9a3 3 0 0 1 2.824-2.995L5 6h10Zm1 8.762-3.232 3.878a1 1 0 0 1-1.382.15l-.093-.083L9 16.415 5.414 20H15a1 1 0 0 0 .993-.883L16 19v-4.238ZM19 2a3 3 0 0 1 2.995 2.824L22 5v13a1 1 0 0 1-1.993.117L20 18V5a1 1 0 0 0-.883-.993L19 4H6a1 1 0 0 1-.117-1.993L6 2h13Zm-4 6H5a1 1 0 0 0-.993.883L4 9v9.584l4.293-4.291a1 1 0 0 1 1.32-.083l.094.083 2.225 2.224L16 11.636V9a1 1 0 0 0-.883-.993L15 8ZM6.5 9a1.5 1.5 0 1 1 0 3 1.5 1.5 0 0 1 0-3Z"/> </svg></div> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-incident"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/agent-de-politie-de-la-aeroportul-otopeni-prins-in-flagrant-barbatul-lua-mita-pentru-a-nu-opri-masinile-unei-firme-20808205"><span style="background-color: #8224e3; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">INCIDENT</span> Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">14:05</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/agent-de-politie-de-la-aeroportul-otopeni-prins-in-flagrant-barbatul-lua-mita-pentru-a-nu-opri-masinile-unei-firme-20808205"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/25IodEqhuh1UbP2SntwyXUnZPwU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/aWxsl-bV8lOk5KOHoHuhULJVqWg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/25IodEqhuh1UbP2SntwyXUnZPwU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/aWxsl-bV8lOk5KOHoHuhULJVqWg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/25IodEqhuh1UbP2SntwyXUnZPwU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/aWxsl-bV8lOk5KOHoHuhULJVqWg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/25IodEqhuh1UbP2SntwyXUnZPwU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fhttps___www-gandul-ro__wp-content_uploads_2024_08_politia-40.webp" alt="Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme" > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-ultima-ora"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministrul-investitiilor-europene-anunta-ce-demersuri-face-romania-pentru-redeschiderea-discutiilor-legate-de-jalonul-pensiilor-speciale-20808188"><span style="background-color: #f4b522; color: #000000" class="label-title bg-grey">ULTIMA ORĂ</span> Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">13:59</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministrul-investitiilor-europene-anunta-ce-demersuri-face-romania-pentru-redeschiderea-discutiilor-legate-de-jalonul-pensiilor-speciale-20808188"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/spy2OGCGsj-DHrESP0hRsECu7i0=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/rUZnIRIkrLMmXVSlPbLMmeSI_j4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/spy2OGCGsj-DHrESP0hRsECu7i0=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/rUZnIRIkrLMmXVSlPbLMmeSI_j4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/spy2OGCGsj-DHrESP0hRsECu7i0=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/rUZnIRIkrLMmXVSlPbLMmeSI_j4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/spy2OGCGsj-DHrESP0hRsECu7i0=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fpislaru-3.jpg" alt="Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale" > </picture> <div class="icon icon--video"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" viewBox="-0.5 0 8 8"><path fill-rule="evenodd" d="M0 0v8l7-4z"/></svg></div> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-ultima-ora"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministerul-mediului-spune-ca-romania-a-deblocat-30-dintre-proiectele-sit-natura-2000-dupa-9-ani-de-blocaj-20808113"><span style="background-color: #f4b522; color: #000000" class="label-title bg-grey">ULTIMA ORĂ</span> Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">13:28</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministerul-mediului-spune-ca-romania-a-deblocat-30-dintre-proiectele-sit-natura-2000-dupa-9-ani-de-blocaj-20808113"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/GFbnC7H3cVN2ENvTqXqJX6YQqFU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/buhe65Qyl1sfeTnhK0JnifKh-rQ=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/GFbnC7H3cVN2ENvTqXqJX6YQqFU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/buhe65Qyl1sfeTnhK0JnifKh-rQ=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/GFbnC7H3cVN2ENvTqXqJX6YQqFU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/buhe65Qyl1sfeTnhK0JnifKh-rQ=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/GFbnC7H3cVN2ENvTqXqJX6YQqFU=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fbuzoianu.jpg" alt="Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj" > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-flash-news"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/actualitate/record-de-amanari-la-o-curza-wizz-air-care-trebuia-sa-plece-din-valencia-spre-otopeni-zborul-a-fost-reprogramat-de-11-ori-20808101"><span style="background-color: #dd9933; color: #000000" class="label-title bg-grey">FLASH NEWS</span> Record de amânări la o cursă Wizz Air care trebuia să plece din Valencia spre Otopeni. Zborul a fost reprogramat de peste 10 ori</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">13:20</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/actualitate/record-de-amanari-la-o-curza-wizz-air-care-trebuia-sa-plece-din-valencia-spre-otopeni-zborul-a-fost-reprogramat-de-11-ori-20808101"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/9jdx0qmPwtXg3u6u9A5kBz-1cTc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/WhcZmLkIyPbzQfsEg6PklTx5EJ4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/9jdx0qmPwtXg3u6u9A5kBz-1cTc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/WhcZmLkIyPbzQfsEg6PklTx5EJ4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/9jdx0qmPwtXg3u6u9A5kBz-1cTc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/WhcZmLkIyPbzQfsEg6PklTx5EJ4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/9jdx0qmPwtXg3u6u9A5kBz-1cTc=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F01%2Fwizz-air-aircraft_2-1280x853.jpg" alt="Record de amânări la o cursă Wizz Air care trebuia să plece din Valencia spre Otopeni. Zborul a fost reprogramat de peste 10 ori" > </picture> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget widget_strawberry_feeds_manager_positions_widget"> <div data-template="Feeds List"> <div class="display-flex flex-col divide-x-30"> <div class="articles sm:articles--2-c gap-30"> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Mediafax </div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.mediafax.ro/externe/fostul-print-andrew-fratele-regelui-charles-retinut-in-marea-britanie-bbc-este-suspectat-de-abuz-in-functie-publica-23689604?utm_source=GANDUL+interior+1&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.mediafax.ro/externe/fostul-print-andrew-fratele-regelui-charles-retinut-in-marea-britanie-bbc-este-suspectat-de-abuz-in-functie-publica-23689604?utm_source=GANDUL+interior+1&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/_BUNDdCcfkKhu-zmPEtKbAcx2K0=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1741781337%2F35e4d8e0e937cc3350e65998f1e44af5-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Digi24</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.digi24.ro/stiri/externe/bande-de-infractori-romani-si-albanezi-care-evita-controalele-la-frontiere-si-dau-spargeri-in-locuinte-din-nou-vedete-in-presa-din-uk-3638173"> Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.digi24.ro/stiri/externe/bande-de-infractori-romani-si-albanezi-care-evita-controalele-la-frontiere-si-dau-spargeri-in-locuinte-din-nou-vedete-in-presa-din-uk-3638173"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/02onAEd6lqGyUKpqIOpFV2lzujU=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1658491671%2Fca52a7776e5b6c4bde839a78e8e4bc52-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Cancan.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.cancan.ro/catalin-maruta-a-dat-lovitura-dupa-plecarea-de-la-pro-tv-s-a-intamplat-in-doar-60-de-minute-21370969?utm_source=Gandul+Articol+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.cancan.ro/catalin-maruta-a-dat-lovitura-dupa-plecarea-de-la-pro-tv-s-a-intamplat-in-doar-60-de-minute-21370969?utm_source=Gandul+Articol+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/5ga4X6qRTnw7wQueBdHqO17CezE=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590808%2Fa3990ecb0f179c8f56030e4938485238-t.png" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Prosport.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.prosport.ro/poze/doua-handbaliste-de-top-de-la-csm-bucuresti-se-iubesc-ce-au-dezvaluit-jucatoarele-de-sf-valentin-20383147?pic=1&amp;utm_source=GANDUL+INTERIOR+TEXT+LINK+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.prosport.ro/poze/doua-handbaliste-de-top-de-la-csm-bucuresti-se-iubesc-ce-au-dezvaluit-jucatoarele-de-sf-valentin-20383147?pic=1&amp;utm_source=GANDUL+INTERIOR+TEXT+LINK+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/jND1pcIhPjpfe2oqLxQV39Os_CM=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1592228965%2Fee635ec5d6a1cdd86de6781e618eabe8-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Adevarul</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/miza-de-la-washington-poate-participarea-lui-2509366.html?utm_source=Site&utm_medium=Gandul&utm_campaign=CrossExtern"> Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor? </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/miza-de-la-washington-poate-participarea-lui-2509366.html?utm_source=Site&utm_medium=Gandul&utm_campaign=CrossExtern"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/xT9TjZsFqqFkTQeZtxu5bCKUx1s=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1723469374%2Fb5504b804eb927fe6a90e21a0bfdd541-t.png" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Mediafax </div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.mediafax.ro/cultura-media/doua-mari-mituri-despre-brancusi-facute-praf-chiar-de-ziua-maestrului-23689564?utm_source=GANDUL+interior+2&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.mediafax.ro/cultura-media/doua-mari-mituri-despre-brancusi-facute-praf-chiar-de-ziua-maestrului-23689564?utm_source=GANDUL+interior+2&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/zCNyGTdGJnJrsMv9jy3LCVTbe90=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1741781353%2F0f1746d45079b891e894d1f26001abd9-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Click</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://click.ro/actualitate/fapt-divers/diferenta-dintre-mazarea-congelata-si-cea-la-2509064.html?utm_source=Site&utm_medium=Gandul&utm_campaign=CrossExtern"> Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://click.ro/actualitate/fapt-divers/diferenta-dintre-mazarea-congelata-si-cea-la-2509064.html?utm_source=Site&utm_medium=Gandul&utm_campaign=CrossExtern"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/V1vezqeaUCqDN0MCpGORcUpSMGA=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1738660745%2F825cd11fd3e8a021555bc25227d58df7-t.png" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Digi24</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.digi24.ro/stiri/externe/imagini-virale-o-jurnalista-a-intrat-beata-in-direct-in-timpul-transmisiunii-de-la-jocurile-olimpice-nu-e-nimic-rau-in-asta-3638577"> Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta” </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.digi24.ro/stiri/externe/imagini-virale-o-jurnalista-a-intrat-beata-in-direct-in-timpul-transmisiunii-de-la-jocurile-olimpice-nu-e-nimic-rau-in-asta-3638577"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/MizbGxo-SiOiEUrd0mfIuqtOkAo=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1710250938%2Fb24a18cc9955bfa561da66b29cc8f78e-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Cancan.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.cancan.ro/cum-isi-scuza-gestul-emil-mortu-romanul-care-a-incercat-sa-rapeasca-o-fetita-in-italia-ce-i-a-putut-spune-judecatoarei-care-se-ocupa-de-cazul-lui-21370643?utm_source=Gandul+Articol+%5B3%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.cancan.ro/cum-isi-scuza-gestul-emil-mortu-romanul-care-a-incercat-sa-rapeasca-o-fetita-in-italia-ce-i-a-putut-spune-judecatoarei-care-se-ocupa-de-cazul-lui-21370643?utm_source=Gandul+Articol+%5B3%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/055NcDMNghTxpZga0CynUmEO0XM=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590808%2Fa73991c91b0d2830f388ca10e2d230a2-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Ce se întâmplă doctore</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.csid.ro/poze/actrita-din-baywatch-diagnosticata-cu-cancer-de-san-mi-a-cazut-cerul-in-cap-am-plans-si-am-ajuns-la-cele-mai-profunde-si-intunecate-ganduri-20461630?utm_source=Gandul+articol+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec... </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.csid.ro/poze/actrita-din-baywatch-diagnosticata-cu-cancer-de-san-mi-a-cazut-cerul-in-cap-am-plans-si-am-ajuns-la-cele-mai-profunde-si-intunecate-ganduri-20461630?utm_source=Gandul+articol+%5B2%5D&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/620kw5864SUl_zW9MGUNgRLfawg=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590984%2F716e88be848d57a3d2b5563845443481-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Ciao.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://ciao.ro/poze/vedetele-din-romania-surprinse-in-zapada-unele-au-pus-mana-pe-lopata-altele-s-au-distrat-in-ger/?pic=778404&amp;utm_source=Gandul-interior&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://ciao.ro/poze/vedetele-din-romania-surprinse-in-zapada-unele-au-pus-mana-pe-lopata-altele-s-au-distrat-in-ger/?pic=778404&amp;utm_source=Gandul-interior&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/so-TyICVPchRbsD_HQLLBShqYqY=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590698%2Ff664416efde6bf595e748d1cf8bc6817-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Promotor.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.promotor.ro/stiati-ca/michael-schumacher-si-cele-5-citate-care-i-au-definit-cariera-de-7-titluri-in-formula-1-19461150?utm_source=gandul-interior&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1 </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.promotor.ro/stiati-ca/michael-schumacher-si-cele-5-citate-care-i-au-definit-cariera-de-7-titluri-in-formula-1-19461150?utm_source=gandul-interior&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/n2ACAZKwLCz3pXSyancpz5nUlFQ=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590920%2F3554c5d7706b497c973a9313654b8381-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Descopera.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.descopera.ro/galerii/21025212-ultima-regina-a-egiptului-ce-dezvaluie-noile-scanari-radar-despre-mormantul-pierdut-al-cleopatrei?pic=1&amp;utm_source=Gandul+Articol&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit? </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.descopera.ro/galerii/21025212-ultima-regina-a-egiptului-ce-dezvaluie-noile-scanari-radar-despre-mormantul-pierdut-al-cleopatrei?pic=1&amp;utm_source=Gandul+Articol&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/3FFdj-BOVZ1N5-789ioLMFLQoJ8=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1576590664%2F605af94fefe90bf3e1156448543e7f9b-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Râzi cu lacrimi</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://raziculacrimi.ro/bancuri-amuzante/el-te-am-vazut-in-vis-erai-dezbracata/?utm_source=gandul&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată! </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://raziculacrimi.ro/bancuri-amuzante/el-te-am-vazut-in-vis-erai-dezbracata/?utm_source=gandul&utm_medium=website&utm_campaign=fidmee"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/4jyEgwpJIh9AWHTE7S07KRDgUy8=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1608198304%2Fdce6114ecf21978ee7b0ba281454fe62-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> <div class="article display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-100"> <div class="article__eyebrow font-12 flex-100 mg-bottom-5">Descopera.ro</div> <div class="article__title clamp-3 display-block font-16 font-bold line-height-110"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.descopera.ro/cultura/21025668-sindromul-stendhal-de-ce-poate-frumusetea-extrema-sa-devina-un-pericol-pentru-sanatate"> Sindromul Stendhal: De ce poate frumusețea extremă să devină un pericol pentru sănătate? </a> </div> </div> <div class="article__media width-150"> <a rel="noopener " target="_blank" href="https://www.descopera.ro/cultura/21025668-sindromul-stendhal-de-ce-poate-frumusetea-extrema-sa-devina-un-pericol-pentru-sanatate"> <picture> <img width="150" height="85" loading="lazy" src="https://media.gandul.ro/kyl7zmDowNj8TkNgk_fwb7YRVXE=/150x85/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsfm%2F2026%2F02%2F1585817475%2F7b5057f7df395d247dfc9925ba6a1662-t.jpg" class="img-responsive" alt=""> </picture> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div><div class="widget widget_strawberry_sticky_posts_widget"><div class='wide'> <div data-template="List"> <div class="articles sm:articles--2-c divide-x-40"> <div class="article with-label-meteo"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/vremea/un-nou-ciclon-peste-romania-anunta-anm-ninge-din-nou-iar-in-weekend-este-ger-cand-vine-primavara-20808217"><span style="background-color: #00c7f9; color: #230d7a" class="label-title bg-grey">METEO</span> Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara </a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">14:06</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/vremea/un-nou-ciclon-peste-romania-anunta-anm-ninge-din-nou-iar-in-weekend-este-ger-cand-vine-primavara-20808217"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/QW0jv49exY1Hjf-2WHeT-6_d6ik=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/uXHFmVSTShJsKLlZDHeN7OqW6Ko=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/QW0jv49exY1Hjf-2WHeT-6_d6ik=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/uXHFmVSTShJsKLlZDHeN7OqW6Ko=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/QW0jv49exY1Hjf-2WHeT-6_d6ik=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/uXHFmVSTShJsKLlZDHeN7OqW6Ko=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/QW0jv49exY1Hjf-2WHeT-6_d6ik=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Finformare-anm-temperaturi-de-15c-ninsori-polei-si-ger-polar-in-romania-in-urmatoarele-48-de-ore-1280x853.jpg" alt="Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara " > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-turism"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/turism/destinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-turistii-pot-accesa-bilete-de-avion-cu-15-euro-catre-locatie-20808089"><span style="background-color: #1c7200; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">TURISM</span> Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">13:39</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/turism/destinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-turistii-pot-accesa-bilete-de-avion-cu-15-euro-catre-locatie-20808089"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/hQ2osWiHu9ArGAQ1QgjKwfB8sEA=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/G7IdhnqBAWUSd8aw81C85yR2w3s=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/hQ2osWiHu9ArGAQ1QgjKwfB8sEA=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/G7IdhnqBAWUSd8aw81C85yR2w3s=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/hQ2osWiHu9ArGAQ1QgjKwfB8sEA=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/G7IdhnqBAWUSd8aw81C85yR2w3s=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/hQ2osWiHu9ArGAQ1QgjKwfB8sEA=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fdestinatia-din-apropierea-romaniei-care-devine-noua-mallorca-potrivit-expertilor-1280x720.png" alt="Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație" > </picture> <div class="icon "><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M15 6a3 3 0 0 1 2.995 2.824L18 9v10a3 3 0 0 1-2.824 2.995L15 22H5a3 3 0 0 1-2.995-2.824L2 19V9a3 3 0 0 1 2.824-2.995L5 6h10Zm1 8.762-3.232 3.878a1 1 0 0 1-1.382.15l-.093-.083L9 16.415 5.414 20H15a1 1 0 0 0 .993-.883L16 19v-4.238ZM19 2a3 3 0 0 1 2.995 2.824L22 5v13a1 1 0 0 1-1.993.117L20 18V5a1 1 0 0 0-.883-.993L19 4H6a1 1 0 0 1-.117-1.993L6 2h13Zm-4 6H5a1 1 0 0 0-.993.883L4 9v9.584l4.293-4.291a1 1 0 0 1 1.32-.083l.094.083 2.225 2.224L16 11.636V9a1 1 0 0 0-.883-.993L15 8ZM6.5 9a1.5 1.5 0 1 1 0 3 1.5 1.5 0 0 1 0-3Z"/> </svg></div> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-destinatii"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/social/orasul-laudat-de-un-roman-si-a-petrecut-vacanta-pe-coasta-oceanului-atlantic-toata-lumea-il-ignora-20808129"><span style="background-color: #00d1c3; color: #000000" class="label-title bg-grey">DESTINAȚII</span> Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” </a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">13:15</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/social/orasul-laudat-de-un-roman-si-a-petrecut-vacanta-pe-coasta-oceanului-atlantic-toata-lumea-il-ignora-20808129"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/Mwp7YzEUYMJ13rnA85BQkbu_pv8=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/jCc9AT-7B5f2Tr4PhU39JlpYm-g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/Mwp7YzEUYMJ13rnA85BQkbu_pv8=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/jCc9AT-7B5f2Tr4PhU39JlpYm-g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/Mwp7YzEUYMJ13rnA85BQkbu_pv8=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/jCc9AT-7B5f2Tr4PhU39JlpYm-g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/Mwp7YzEUYMJ13rnA85BQkbu_pv8=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fb5f9fb2e-ea4f-4db9-ad8e-ca0ba2c1ae6e-1280x760.jpg" alt="Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” " > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-sport"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/sport/s-a-decis-castigatoarea-cupei-romaniei-5000-de-persoane-la-oradea-arena-20808107"><span style="background-color: #328423; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">SPORT</span> S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">12:58</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/sport/s-a-decis-castigatoarea-cupei-romaniei-5000-de-persoane-la-oradea-arena-20808107"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/5ilRMQnISjHTcSKvf8KtYx_na5g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/iyjPItcnnxCNEX30YgaQHa_TEmk=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/5ilRMQnISjHTcSKvf8KtYx_na5g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/iyjPItcnnxCNEX30YgaQHa_TEmk=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/5ilRMQnISjHTcSKvf8KtYx_na5g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/iyjPItcnnxCNEX30YgaQHa_TEmk=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/5ilRMQnISjHTcSKvf8KtYx_na5g=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fu-bt-cluj-1280x853.jpg" alt="S-a decis câștigătoarea Cupei României la baschet masculin! 5000 de persoane la Oradea Arena" > </picture> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-exclusiv"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/ai-aflat/seful-spionilor-sare-in-apararea-ambasadorilor-schimbati-de-nicusor-dan-diplomatul-roman-nu-e-protejat-de-lege-am-avut-diplomati-chemati-la-dna-trebuie-clarificata-baza-de-promovare-economica-20807464"><span style="background-color: #f43838; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">EXCLUSIV</span> Șeful spionilor sare în apărarea ambasadorilor schimbați de Nicușor Dan: Diplomatul român nu e protejat de lege/Am avut diplomați chemați la DNA/Trebuie clarificată baza de promovare economică</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">12:42</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/ai-aflat/seful-spionilor-sare-in-apararea-ambasadorilor-schimbati-de-nicusor-dan-diplomatul-roman-nu-e-protejat-de-lege-am-avut-diplomati-chemati-la-dna-trebuie-clarificata-baza-de-promovare-economica-20807464"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/faNk-D7-CxVEPheQ2SzhNqE2MAg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/Efq3FMkuWjK385BXYbRwTwV5L-o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/faNk-D7-CxVEPheQ2SzhNqE2MAg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/Efq3FMkuWjK385BXYbRwTwV5L-o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/faNk-D7-CxVEPheQ2SzhNqE2MAg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/Efq3FMkuWjK385BXYbRwTwV5L-o=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/faNk-D7-CxVEPheQ2SzhNqE2MAg=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fscreenshot-2026-02-19-120127-1280x788.png" alt="Șeful spionilor sare în apărarea ambasadorilor schimbați de Nicușor Dan: Diplomatul român nu e protejat de lege/Am avut diplomați chemați la DNA/Trebuie clarificată baza de promovare economică" > </picture> <div class="icon icon--video"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" viewBox="-0.5 0 8 8"><path fill-rule="evenodd" d="M0 0v8l7-4z"/></svg></div> </a> </div> </div> </div> <div class="article with-label-reactie"> <div class="display-flex gap-10"> <div class="article__content flex-col flex-100 gap-5"> <div class="article__title font-16 font-bold line-height-110 clamp-4"> <a class="font-16 font-bold line-height-110 clamp-4" href="https://www.gandul.ro/financiar/adrian-caciu-explica-efectele-deciziei-ccr-au-scazut-dobanzile-de-au-urcat-la-loc-20808042"><span style="background-color: #dd3333; color: #ffffff" class="label-title bg-grey">REACȚIE</span> Adrian Câciu explică efectele deciziei CCR: „Au scăzut dobânzile de au urcat la loc”</a> </div> <div class="article__eyebrow font-size-11">12:42</div> </div> <div class="article__media width-150"> <a href="https://www.gandul.ro/financiar/adrian-caciu-explica-efectele-deciziei-ccr-au-scazut-dobanzile-de-au-urcat-la-loc-20808042"> <picture> <source type='image/webp' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/-RpTPJTgcs_JflCSEsponV8_2a4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:768px)' srcset='https://media.gandul.ro/mWhfkJY0LXvm306YcmOQxr3x9l4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <source type='image/webp' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/-RpTPJTgcs_JflCSEsponV8_2a4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <source type='image/jpeg' media='(max-width:970px)' srcset='https://media.gandul.ro/mWhfkJY0LXvm306YcmOQxr3x9l4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <source type='image/webp' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/-RpTPJTgcs_JflCSEsponV8_2a4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <source type='image/jpeg' media='(min-width:971px)' srcset='https://media.gandul.ro/mWhfkJY0LXvm306YcmOQxr3x9l4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg'> <img fetchpriority="auto" loading="lazy" width="150" height="84" src="https://media.gandul.ro/-RpTPJTgcs_JflCSEsponV8_2a4=/150x84/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fcaciu-jpg-1-1280x720.jpeg" alt="Adrian Câciu explică efectele deciziei CCR: „Au scăzut dobânzile de au urcat la loc”" > </picture> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <div class="single__follow"> <a aria-label="follow us on google news" href="https://news.google.com/publications/CAAqIggKIhxDQklTRHdnTWFnc0tDV2RoYm1SMWJDNXlieWdBUAE?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro" target="_blank"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" style="background-color:#ffffff00; " width="199" height="35" viewBox="0 0 199 35"> <path fill="#6874b7" d="M13.866 12.476v3.696h8.82c-.27 2.074-.96 3.593-2.01 4.66-1.29 1.292-3.3 2.705-6.811 2.705-5.43 0-9.675-4.389-9.675-9.828 0-5.441 4.245-9.83 9.676-9.83 2.924 0 5.07 1.158 6.645 2.645l2.595-2.6c-2.19-2.133-5.13-3.757-9.241-3.757C6.425.167.169 6.24.169 13.693c0 7.455 6.256 13.526 13.696 13.526 4.02 0 7.05-1.323 9.42-3.788 2.43-2.434 3.196-5.876 3.196-8.64 0-.859-.06-1.654-.195-2.315h-12.42Z"/><path fill="#ff452c" d="M37.507 9.47c-4.816 0-8.745 3.667-8.745 8.731 0 5.02 3.93 8.732 8.745 8.732 4.815 0 8.746-3.697 8.746-8.732 0-5.065-3.931-8.73-8.746-8.73Zm0 14.022c-2.64 0-4.921-2.18-4.921-5.29 0-3.141 2.28-5.291 4.921-5.291 2.64 0 4.92 2.15 4.92 5.29 0 3.111-2.28 5.29-4.92 5.29Z"/> <path fill="#6874b7" d="M80.38 11.424h-.136c-.855-1.022-2.505-1.953-4.59-1.953-4.35 0-8.145 3.802-8.145 8.73 0 4.9 3.795 8.732 8.145 8.732 2.085 0 3.736-.93 4.59-1.984h.135v1.217c0 3.338-1.784 5.126-4.648 5.126-2.342 0-3.797-1.684-4.396-3.11l-3.332 1.381c.96 2.315 3.497 5.155 7.726 5.155 4.486 0 8.28-2.645 8.28-9.092V9.921h-3.628v1.503Zm-4.395 12.068c-2.64 0-4.65-2.254-4.65-5.29 0-3.082 2.008-5.291 4.648-5.291 2.612 0 4.652 2.255 4.652 5.321.014 3.05-2.04 5.26-4.65 5.26Z"/><path fill="#f8c227" d="M57.008 9.47c-4.815 0-8.745 3.667-8.745 8.731 0 5.02 3.93 8.732 8.745 8.732 4.816 0 8.745-3.697 8.745-8.732 0-5.065-3.93-8.73-8.745-8.73Zm0 14.022c-2.64 0-4.92-2.18-4.92-5.29 0-3.141 2.28-5.291 4.92-5.291s4.921 2.15 4.921 5.29c0 3.111-2.28 5.29-4.921 5.29Z"/><path fill="#2fb157" d="M87.01.528h3.765v26.405H87.01L87.01.528Z"/><path fill="#ff452c" d="M102.402 23.492c-1.952 0-3.331-.887-4.231-2.645l11.656-4.824-.39-.992c-.72-1.954-2.94-5.56-7.456-5.56-4.486 0-8.22 3.531-8.22 8.73 0 4.9 3.69 8.732 8.64 8.732 3.99 0 6.3-2.45 7.26-3.862l-2.97-1.984c-.99 1.442-2.34 2.406-4.29 2.406l.001-.001Zm-.27-10.746c1.544 0 2.864.796 3.3 1.924l-7.877 3.261c0-3.667 2.596-5.185 4.576-5.185Z"/><path fill="#58565c" d="M120.7 27.136V3.202h3.736l11.612 18.62h.134l-.133-4.613V3.204h3.068v23.933h-3.202L123.77 7.615h-.134l.133 4.613v14.908h-3.068Zm30.095.535c-2.469 0-4.476-.825-6.022-2.474-1.545-1.649-2.319-3.731-2.319-6.25 0-2.385.75-4.435 2.253-6.15 1.501-1.717 3.42-2.575 5.755-2.575 2.424 0 4.365.792 5.822 2.374 1.456 1.582 2.185 3.7 2.185 6.35l-.034.57h-12.91c.088 1.649.638 2.951 1.65 3.91 1.012.958 2.196 1.436 3.554 1.436 2.202 0 3.692-.934 4.47-2.807l2.736 1.137c-.533 1.27-1.412 2.334-2.636 3.193-1.222.858-2.725 1.286-4.504 1.286Zm4.404-10.697c-.067-.935-.494-1.826-1.285-2.673-.789-.847-1.962-1.27-3.52-1.27-1.134 0-2.118.355-2.951 1.069-.835.713-1.408 1.671-1.72 2.874h9.476Zm23.956 10.162h-3.136l-4.07-12.568-4.038 12.568h-3.104l-5.27-16.378h3.203l3.637 12.368h.032l4.038-12.368h3.17l4.037 12.368h.033l3.604-12.368h3.136l-5.272 16.378Zm13.346.535c-1.824 0-3.33-.445-4.522-1.337a7.914 7.914 0 0 1-2.618-3.343l2.736-1.136c.868 2.05 2.345 3.075 4.438 3.075.955 0 1.74-.211 2.352-.635.612-.422.918-.98.918-1.672 0-1.069-.745-1.793-2.236-2.172l-3.303-.802c-1.045-.267-2.036-.774-2.97-1.52-.933-.747-1.401-1.755-1.401-3.026 0-1.45.639-2.624 1.918-3.526 1.279-.903 2.798-1.355 4.555-1.355 1.447 0 2.736.33 3.87.986a5.557 5.557 0 0 1 2.436 2.826l-2.668 1.103c-.602-1.45-1.848-2.174-3.738-2.174-.913 0-1.68.19-2.303.568-.622.38-.934.892-.934 1.538 0 .936.723 1.572 2.168 1.905l3.238.77c1.535.356 2.668.97 3.403 1.837.734.87 1.1 1.851 1.1 2.941 0 1.472-.6 2.697-1.801 3.678-1.2.981-2.747 1.47-4.638 1.47Z"/></svg> </a> <a aria-label="follow us on google news showcase" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMIegjwswpbaiAw/sections/CAQifkNCSVNXRG9pWjJGeVlXMXZibVJmY0hWaWJHbHphR1Z5WDNObFkzUnBiMjVmWldScGRHbHZia0lhWjJGeVlXMXZibVJmY0hWaWJHbHphR1Z5WDNObFkzUnBiMjV5RmdvVUNoSkhRVkpCVFU5T1JGOUdWVXhNWDA1QlRVVW9BQSoQCAAqBwgKMIegjwswpbaiA1AB?hl=en-US&gl=US&ceid=US:en" target="_blank"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:2" width="263" height="35" viewBox="0 0 263 35"> <path d="M13.866 12.476v3.696h8.82c-.27 2.074-.96 3.593-2.01 4.66-1.29 1.292-3.3 2.705-6.811 2.705-5.43 0-9.675-4.389-9.675-9.828 0-5.441 4.245-9.83 9.676-9.83 2.924 0 5.07 1.158 6.645 2.645l2.595-2.6c-2.19-2.133-5.13-3.757-9.241-3.757C6.425.167.169 6.24.169 13.693c0 7.455 6.256 13.526 13.696 13.526 4.02 0 7.05-1.323 9.42-3.788 2.43-2.434 3.196-5.876 3.196-8.64 0-.859-.06-1.654-.195-2.315h-12.42Z" style="fill:#6874b7;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M37.507 9.47c-4.816 0-8.745 3.667-8.745 8.731 0 5.02 3.93 8.732 8.745 8.732 4.815 0 8.746-3.697 8.746-8.732 0-5.065-3.931-8.73-8.746-8.73V9.47Zm0 14.022c-2.64 0-4.921-2.18-4.921-5.29 0-3.141 2.28-5.291 4.921-5.291 2.64 0 4.92 2.15 4.92 5.29 0 3.111-2.28 5.29-4.92 5.29v.001Z" style="fill:#ff452c;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M80.381 11.424h-.137c-.855-1.022-2.505-1.953-4.59-1.953-4.35 0-8.145 3.802-8.145 8.73 0 4.9 3.795 8.732 8.145 8.732 2.085 0 3.736-.93 4.59-1.984h.135v1.217c0 3.338-1.784 5.126-4.648 5.126-2.342 0-3.797-1.684-4.396-3.11l-3.332 1.381c.96 2.315 3.497 5.155 7.726 5.155 4.486 0 8.28-2.645 8.28-9.092V9.921h-3.628v1.503Zm-4.396 12.068c-2.64 0-4.65-2.254-4.65-5.29 0-3.082 2.008-5.291 4.648-5.291 2.612 0 4.652 2.255 4.652 5.321.014 3.05-2.04 5.26-4.65 5.26Z" style="fill:#6874b7;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M57.008 9.47c-4.815 0-8.745 3.667-8.745 8.731 0 5.02 3.93 8.732 8.745 8.732 4.816 0 8.745-3.697 8.745-8.732 0-5.065-3.93-8.73-8.745-8.73V9.47Zm0 14.022c-2.64 0-4.92-2.18-4.92-5.29 0-3.141 2.28-5.291 4.92-5.291s4.921 2.15 4.921 5.29c0 3.111-2.28 5.29-4.921 5.29v.001Z" style="fill:#f8c227;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M87.01.528h3.765v26.405H87.01z" style="fill:#2fb157;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M102.402 23.492c-1.952 0-3.331-.887-4.231-2.645l11.656-4.824-.39-.992c-.72-1.954-2.94-5.56-7.456-5.56-4.486 0-8.22 3.531-8.22 8.73 0 4.9 3.69 8.732 8.64 8.732 3.99 0 6.3-2.45 7.26-3.862l-2.97-1.984c-.99 1.442-2.34 2.406-4.29 2.406l.001-.001Zm-.27-10.746c1.544 0 2.864.796 3.3 1.924l-7.877 3.261c0-3.667 2.596-5.185 4.576-5.185h.001Z" style="fill:#ff452c;fill-rule:nonzero" transform="translate(-.169 -.167)"/> <path d="M245.058 13.359c-.965-.277-1.667-.618-2.106-1.022a1.951 1.951 0 0 1-.66-1.497c0-.672.269-1.228.806-1.667.537-.44 1.235-.659 2.095-.659.586 0 1.108.113 1.567.34.459.226.815.539 1.067.937.251.399.377.834.377 1.307h-1.13c0-.516-.164-.921-.493-1.216-.328-.295-.791-.442-1.388-.442-.555 0-.988.122-1.298.366-.311.244-.466.583-.466 1.016 0 .348.148.642.442.882.295.24.797.46 1.506.659.709.2 1.264.419 1.664.66.401.24.698.52.891.84.193.321.29.698.29 1.131 0 .692-.27 1.245-.809 1.661-.539.416-1.259.624-2.162.624a4.001 4.001 0 0 1-1.64-.337c-.508-.224-.9-.532-1.175-.922a2.249 2.249 0 0 1-.413-1.33h1.131c0 .515.19.922.571 1.221.381.299.89.448 1.526.448.594 0 1.049-.121 1.366-.363.316-.242.474-.572.474-.99 0-.418-.146-.741-.439-.97-.293-.228-.825-.454-1.594-.677Zm5.519-1.769c.481-.59 1.106-.885 1.875-.885 1.34 0 2.016.756 2.028 2.268v4.189h-1.084v-4.195c-.004-.457-.109-.795-.314-1.014-.205-.219-.524-.328-.958-.328-.351 0-.66.094-.925.281a1.917 1.917 0 0 0-.622.739v4.517h-1.083v-9h1.083v3.428Zm5.239 2.344c0-.621.122-1.18.366-1.676a2.734 2.734 0 0 1 1.02-1.149 2.777 2.777 0 0 1 1.491-.404c.863 0 1.561.299 2.094.897.534.597.8 1.392.8 2.384v.077c0 .617-.118 1.17-.354 1.661a2.69 2.69 0 0 1-1.014 1.145c-.439.274-.944.41-1.515.41-.859 0-1.555-.298-2.088-.896-.534-.598-.8-1.389-.8-2.373v-.076Zm1.09.129c0 .703.163 1.267.489 1.693.326.426.763.639 1.309.639.551 0 .989-.216 1.313-.648.324-.432.486-1.036.486-1.813 0-.696-.165-1.259-.495-1.691a1.574 1.574 0 0 0-1.315-.647c-.535 0-.967.213-1.295.638-.328.426-.492 1.036-.492 1.829Zm11.654 1.605 1.219-4.846h1.084l-1.846 6.34h-.879l-1.541-4.805-1.5 4.805h-.879l-1.84-6.34h1.078l1.248 4.746 1.477-4.746h.873l1.506 4.846Zm5.947.727c.387 0 .725-.118 1.014-.352.289-.234.449-.527.48-.879h1.026c-.02.363-.145.709-.375 1.037a2.47 2.47 0 0 1-.923.785 2.655 2.655 0 0 1-1.222.293c-.863 0-1.55-.288-2.059-.864-.51-.576-.765-1.364-.765-2.364v-.182c0-.617.113-1.166.34-1.646.226-.481.552-.854.975-1.119.424-.266.925-.399 1.503-.399.711 0 1.302.213 1.773.639.47.426.721.978.753 1.658h-1.026a1.491 1.491 0 0 0-.466-1.011 1.45 1.45 0 0 0-1.034-.395c-.55 0-.977.198-1.28.594-.303.397-.454.97-.454 1.72v.205c0 .731.15 1.293.451 1.688.301.394.731.592 1.289.592Zm7.653.767c-.063-.125-.114-.347-.153-.668-.504.524-1.105.785-1.805.785-.625 0-1.137-.176-1.538-.53-.4-.353-.6-.802-.6-1.345 0-.66.251-1.173.753-1.538s1.208-.548 2.118-.548h1.055v-.498c0-.379-.114-.68-.34-.905-.227-.225-.561-.337-1.002-.337-.387 0-.711.098-.973.293-.262.195-.392.432-.392.709h-1.09c0-.316.112-.622.337-.917.224-.295.529-.528.914-.7a3.068 3.068 0 0 1 1.268-.258c.731 0 1.303.183 1.717.548.414.365.629.868.645 1.509v2.918c0 .582.074 1.045.222 1.388v.094h-1.136Zm-1.799-.826c.34 0 .662-.088.966-.264.305-.175.526-.404.663-.685v-1.301h-.85c-1.328 0-1.992.389-1.992 1.166 0 .34.113.605.34.797.226.191.517.287.873.287Zm8.103-.855c0-.293-.11-.521-.331-.683-.221-.162-.605-.302-1.154-.419-.549-.117-.985-.258-1.307-.422-.322-.164-.56-.359-.715-.586a1.401 1.401 0 0 1-.231-.808c0-.52.22-.959.659-1.319.44-.359 1.001-.539 1.685-.539.718 0 1.301.186 1.749.557.447.371.671.845.671 1.424h-1.09c0-.297-.126-.553-.378-.768-.252-.215-.57-.322-.952-.322-.395 0-.703.086-.926.258a.808.808 0 0 0-.334.673c0 .262.103.459.31.592.207.133.582.26 1.123.381s.979.266 1.315.434c.336.168.585.37.747.606.162.236.243.525.243.864 0 .567-.226 1.021-.679 1.363-.454.341-1.042.512-1.764.512-.508 0-.957-.089-1.348-.269a2.202 2.202 0 0 1-.917-.753 1.812 1.812 0 0 1-.331-1.046h1.084c.02.363.165.651.437.864.271.213.63.32 1.075.32.41 0 .739-.083.987-.249.248-.166.372-.388.372-.665Zm5.127 1.798c-.859 0-1.558-.282-2.097-.846-.54-.565-.809-1.32-.809-2.265v-.199c0-.629.12-1.191.36-1.685s.576-.881 1.008-1.16a2.536 2.536 0 0 1 1.403-.419c.825 0 1.465.272 1.922.815.457.543.686 1.32.686 2.332v.451h-4.295c.016.625.198 1.13.548 1.514.349.385.794.578 1.333.578.383 0 .707-.079.972-.235.266-.156.498-.363.698-.621l.662.516c-.531.816-1.328 1.224-2.391 1.224Zm-.135-5.683c-.437 0-.804.159-1.101.477-.297.319-.481.765-.551 1.339h3.176v-.082c-.031-.551-.18-.977-.445-1.28-.266-.303-.625-.454-1.079-.454Z" style="fill:#797979;fill-rule:nonzero" transform="translate(-517.451 -18.791) scale(2.63334)"/> </svg> </a> <a aria-label="follow us on youtube" href="https://www.youtube.com/c/G%C3%A2nduloficial" target="_blank"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="109.235" height="24.434" viewBox="0 0 109.235 24.434"> <path fill="red" d="M34.1 3.826A4.39 4.39 0 0 0 31.012.738C28.304 0 17.408 0 17.408 0S6.511.022 3.804.76A4.39 4.39 0 0 0 .716 3.848 45.869 45.869 0 0 0 0 12.216a44.834 44.834 0 0 0 .738 8.394 4.39 4.39 0 0 0 3.088 3.088c2.707.738 13.6.738 13.6.738s10.9 0 13.6-.738a4.39 4.39 0 0 0 3.096-3.088c.738-2.707.738-8.391.738-8.391a45.526 45.526 0 0 0-.761-8.391Z" data-name="Path 13"/><path fill="#fff" d="M22.975 12.216 13.94 6.98v10.472Z" data-name="Path 14"/><g fill="#282828" data-name="Group 36"><path d="M50.568 22.218a3.8 3.8 0 0 1-1.477-2.17 14.268 14.268 0 0 1-.425-3.916v-2.215a12.766 12.766 0 0 1 .492-3.96 3.86 3.86 0 0 1 1.566-2.17 5.144 5.144 0 0 1 2.774-.694 4.673 4.673 0 0 1 2.707.694 4.046 4.046 0 0 1 1.5 2.17 13.412 13.412 0 0 1 .47 3.938v2.215a13.247 13.247 0 0 1-.47 3.916 3.932 3.932 0 0 1-1.5 2.17 5.119 5.119 0 0 1-2.8.694 5 5 0 0 1-2.837-.672Zm3.871-2.394a7.145 7.145 0 0 0 .291-2.439v-4.766a6.935 6.935 0 0 0-.291-2.394 1.032 1.032 0 0 0-1.007-.761 1.007 1.007 0 0 0-.985.761 7.02 7.02 0 0 0-.291 2.394v4.766a7.914 7.914 0 0 0 .268 2.439 1 1 0 0 0 1.007.738 1.038 1.038 0 0 0 1.007-.738Zm49.046-3.647v.783l.09 2.215a2.226 2.226 0 0 0 .358 1.074 1.229 1.229 0 0 0 1.9-.268 5.158 5.158 0 0 0 .313-1.991l2.976.179a3.64 3.64 0 0 1 .022.537 3.993 3.993 0 0 1-1.163 3.155 4.736 4.736 0 0 1-3.266 1.049 3.9 3.9 0 0 1-3.558-1.589 9.383 9.383 0 0 1-1.029-4.923v-2.705a9.341 9.341 0 0 1 1.047-5.012 4.07 4.07 0 0 1 3.625-1.589 4.788 4.788 0 0 1 2.707.649 3.513 3.513 0 0 1 1.342 2.014 14.125 14.125 0 0 1 .38 3.781v2.618h-5.75Zm.447-6.444a2.129 2.129 0 0 0-.357 1.051 18.53 18.53 0 0 0-.089 2.238v1.1h2.506v-1.1a19.013 19.013 0 0 0-.089-2.238 2.06 2.06 0 0 0-.358-1.074 1.027 1.027 0 0 0-.806-.313 1.044 1.044 0 0 0-.807.336Zm-61.733 6.153L38.284 1.745h3.423l1.365 6.4c.358 1.589.6 2.931.783 4.028h.09c.112-.805.38-2.126.783-4.005l1.41-6.422h3.423l-3.96 14.119v6.78h-3.379v-6.759Z" data-name="Path 15"/><path d="M69.275 7.383v15.282h-2.687l-.291-1.879h-.067a3.543 3.543 0 0 1-3.289 2.124 2.558 2.558 0 0 1-2.237-1.007 5.279 5.279 0 0 1-.716-3.11V7.383h3.446v11.21a3.327 3.327 0 0 0 .224 1.454.773.773 0 0 0 .738.425 1.526 1.526 0 0 0 .85-.268 1.792 1.792 0 0 0 .6-.694V7.383Z" data-name="Path 16"/><path d="M86.929 7.383v15.282h-2.687l-.291-1.879h-.067a3.543 3.543 0 0 1-3.289 2.124 2.558 2.558 0 0 1-2.237-1.007 5.279 5.279 0 0 1-.716-3.11V7.383h3.446v11.21a3.327 3.327 0 0 0 .224 1.454.773.773 0 0 0 .738.425 1.526 1.526 0 0 0 .85-.268 1.792 1.792 0 0 0 .6-.694V7.383Z" data-name="Path 17"/><path d="M78.626 4.519h-3.424v18.146h-3.356V4.519h-3.423V1.745h10.181v2.774Zm19.668 5.3a3.943 3.943 0 0 0-1.007-2.1 2.741 2.741 0 0 0-1.924-.649 3.156 3.156 0 0 0-1.768.54 3.684 3.684 0 0 0-1.275 1.41h-.022V.962h-3.313v21.681h2.842l.358-1.454h.067a3.131 3.131 0 0 0 1.186 1.231 3.638 3.638 0 0 0 1.768.448 2.726 2.726 0 0 0 2.569-1.612 11.735 11.735 0 0 0 .828-5.012v-2.417a20.5 20.5 0 0 0-.31-4.005Zm-3.155 6.243a19.622 19.622 0 0 1-.134 2.618 2.735 2.735 0 0 1-.47 1.343 1.082 1.082 0 0 1-.873.4 1.57 1.57 0 0 1-.783-.2 1.516 1.516 0 0 1-.582-.6v-8.682a2.074 2.074 0 0 1 .6-1.029 1.315 1.315 0 0 1 .917-.4.9.9 0 0 1 .806.4 3.2 3.2 0 0 1 .4 1.387c.067.649.112 1.566.112 2.775Z" data-name="Path 18"/></g></svg> </a> <a aria-label="follow us on facebook" href="https://www.facebook.com/Gandul.ro" target="_blank"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="101.59" height="19.65" viewBox="0 0 101 20"><path fill="#3c5a99" d="M7.96 3.072c-1.2 0-1.543.533-1.543 1.707v1.94h3.2l-.314 3.14H6.417v9.52H2.593v-9.52H0v-3.14h2.58V4.834C2.58 1.666 3.85 0 7.414 0A17.326 17.326 0 0 1 9.64.137v2.95m.22 10.352c0 3.537 1.68 6.186 5.176 6.186a3.731 3.731 0 0 0 3.646-2.17v1.912h3.674V6.717h-3.674v1.94a3.771 3.771 0 0 0-3.646-2.212c-3.5 0-5.176 2.663-5.176 6.186m3.84-.055c0-1.885.7-3.14 2.472-3.14 1.57 0 2.363 1.147 2.363 2.95v1.27c0 1.8-.792 2.95-2.363 2.95-1.775 0-2.472-1.243-2.472-3.14Zm16.634-6.132c-4.482 0-6.532 2.418-6.532 6.3v.582c0 3.878 2.048 6.3 6.542 6.3a6.992 6.992 0 0 0 3.674-.847l-.847-2.718a6.12 6.12 0 0 1-2.554.587c-2.076 0-2.977-1.2-2.977-3.237v-.737c0-2.048.9-3.237 2.977-3.237a5.966 5.966 0 0 1 2.554.587l.847-2.718a6.888 6.888 0 0 0-3.674-.86m4.165 7.074c0 3.715 1.8 6.132 6.637 6.132a12.314 12.314 0 0 0 4.916-.93l-.7-2.636a10.914 10.914 0 0 1-4.07.765c-2.13 0-2.9-.765-2.977-2.5h8.057v-2.025c0-3.5-1.72-5.9-5.654-5.9-4.18 0-6.214 2.363-6.214 5.954v1.146m3.824-1.652c0-1.707.67-2.786 2.4-2.786 1.68 0 2.226 1.093 2.226 2.472v.314H38.33m22.247.765c0-3.537-1.707-6.186-5.2-6.186a3.825 3.825 0 0 0-3.564 2.02V.02l-3.824.34v19h3.62v-1.912a3.927 3.927 0 0 0 3.77 2.185c3.5 0 5.2-2.663 5.2-6.186m-3.824.055c0 1.775-.7 3.114-2.526 3.114-1.57 0-2.417-1.12-2.417-2.923v-1.325c0-1.8.847-2.923 2.417-2.923 1.83 0 2.526 1.325 2.526 3.114Zm5.108-.15c0 3.646 2.076 6.268 6.3 6.268s6.3-2.636 6.3-6.268v-.642c0-3.646-2.076-6.268-6.3-6.268s-6.3 2.636-6.3 6.268v.642m8.768.26c0 1.68-.7 3-2.472 3s-2.472-1.325-2.472-3v-1.174c0-1.68.7-3 2.472-3s2.472 1.325 2.472 3Zm5.094-.26c0 3.646 2.076 6.268 6.3 6.268s6.3-2.636 6.3-6.268v-.642c0-3.646-2.076-6.268-6.3-6.268s-6.3 2.636-6.3 6.268v.642m8.78.26c0 1.68-.7 3-2.472 3s-2.473-1.3-2.473-3v-1.17c0-1.68.7-3 2.472-3s2.472 1.325 2.472 3Zm9.082-13.6-3.824.34v18.974h3.824V13.14l3.933 6.186h4.07l-4.124-6.4 3.96-6.24h-4.07l-3.77 6.036"/></svg> </a> </div> </div> </div> <div class="single__sidebar smb:hidden w-300"> <!-- :: Inactive Widget --><div class="widget mg-top-20 widget_strawberry_sticky_posts_widget"><div class='wide'><div class="widget-title hidden"><span>Cele mai noi</span></div> <div class="flex-col" data-template="List Links"> <h2 class="headline headline--cele-mai-noi"><span>Cele mai noi</span></h2> <div id="strawberry_latest" class="display-flex md:flex-col md:divide-x-30 smb:scroll-x with-border-bottom-20"> <div class="articles smb:width-100p flex-col divide-x-20"> <div class="article with-label-munca display-flex gap-10"> <div class="article__date"> <span class="display-inline-block font-bold color-red">14:23</span> </div> <div class="article__content"> <a class="font-16 md:font-14 font-bold line-height-130 smb:clamp-3 clamp-2" href="https://www.gandul.ro/actualitate/domeniile-in-care-angajatii-primesc-cele-mai-mari-salarii-in-romania-in-2026-ce-arata-analiza-unei-platforme-de-recrutare-20808186"> Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare </a> </div> </div> <div class="article with-label-flash-news display-flex gap-10"> <div class="article__date"> <span class="display-inline-block font-bold color-red">14:22</span> </div> <div class="article__content"> <a class="font-16 md:font-14 font-bold line-height-130 smb:clamp-3 clamp-2" href="https://www.gandul.ro/actualitate/george-simion-si-parlamentarii-aur-s-au-alaturat-apelului-lansat-de-initiativa-civica-valul-democratiei-20808082"> George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” </a> </div> </div> <div class="article with-label-meteo display-flex gap-10"> <div class="article__date"> <span class="display-inline-block font-bold color-red">14:06</span> </div> <div class="article__content"> <a class="font-16 md:font-14 font-bold line-height-130 smb:clamp-3 clamp-2" href="https://www.gandul.ro/vremea/un-nou-ciclon-peste-romania-anunta-anm-ninge-din-nou-iar-in-weekend-este-ger-cand-vine-primavara-20808217"> Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara </a> </div> </div> <div class="article with-label-incident display-flex gap-10"> <div class="article__date"> <span class="display-inline-block font-bold color-red">14:05</span> </div> <div class="article__content"> <a class="font-16 md:font-14 font-bold line-height-130 smb:clamp-3 clamp-2" href="https://www.gandul.ro/actualitate/agent-de-politie-de-la-aeroportul-otopeni-prins-in-flagrant-barbatul-lua-mita-pentru-a-nu-opri-masinile-unei-firme-20808205"> Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme </a> </div> </div> <div class="article with-label-ultima-ora display-flex gap-10"> <div class="article__date"> <span class="display-inline-block font-bold color-red">13:59</span> </div> <div class="article__content"> <a class="font-16 md:font-14 font-bold line-height-130 smb:clamp-3 clamp-2" href="https://www.gandul.ro/actualitate/ministrul-investitiilor-europene-anunta-ce-demersuri-face-romania-pentru-redeschiderea-discutiilor-legate-de-jalonul-pensiilor-speciale-20808188"> Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale </a> </div> </div> </div> </div> <div class=""> <a href="/ultima-ora" class="font-14 font-bold display-block text-center">Vezi toate articolele</a> </div> </div> </div></div><div class='strawberry-ads-manager-container strawberry-ads mg-top-20 sticky' data-banner='' ><div id='div-gpt-ad-1730381335438-0'></div > </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="p-y-30 xs:p-x-10"> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="flex-col gap-30 items-center"> <div class="menu"> <ul class="justify-center color-white-t8"> <li id="menu-item-19384744" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19384744"><a href="https://www.gandul.ro/despre">Despre noi</a></li> <li id="menu-item-19536423" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19536423"><a href="https://www.gandul.ro/contact">Contact</a></li> <li id="menu-item-19682849" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19682849"><a href="https://www.gandul.ro/echipa-editoriala">Echipa editorială</a></li> <li id="menu-item-19384745" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19384745"><a href="https://www.gandul.ro/politica-de-cookies">Politica de cookies</a></li> <li id="menu-item-19384746" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19384746"><a href="https://www.gandul.ro/politica-de-confidentialitate">Politica de confidențialitate</a></li> <li id="menu-item-19384747" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-19384747"><a href="https://www.gandul.ro/termeni-si-conditii">Termeni și condiții</a></li> </ul> </div> <div class="social-icons"> <ul class="display-flex reset gap-20 justify-left"> <li><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/Gandul.ro"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 1920 1920"><path fill-rule="evenodd" d="M1168.737 487.897c44.672-41.401 113.824-36.889 118.9-36.663l289.354-.113 6.317-417.504L1539.65 22.9C1511.675 16.02 1426.053 0 1237.324 0 901.268 0 675.425 235.206 675.425 585.137v93.97H337v451.234h338.425V1920h451.234v-789.66h356.7l62.045-451.233H1126.66v-69.152c0-54.937 14.214-96.112 42.078-122.058"/></svg> </a></li> <li><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/c/G%C3%A2nduloficial"> <svg role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M23.498 6.186a3.016 3.016 0 0 0-2.122-2.136C19.505 3.545 12 3.545 12 3.545s-7.505 0-9.377.505A3.017 3.017 0 0 0 .502 6.186C0 8.07 0 12 0 12s0 3.93.502 5.814a3.016 3.016 0 0 0 2.122 2.136c1.871.505 9.376.505 9.376.505s7.505 0 9.377-.505a3.015 3.015 0 0 0 2.122-2.136C24 15.93 24 12 24 12s0-3.93-.502-5.814zM9.545 15.568V8.432L15.818 12l-6.273 3.568z"/> </svg> </a></li> <li><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqIggKIhxDQklTRHdnTWFnc0tDV2RoYm1SMWJDNXlieWdBUAE?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro"> <svg role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="24" height="24" viewBox="0 0 6550.8 5359.7"> <path fill="#0C9D58" d="M5210.8 3635.7c0 91.2-75.2 165.9-167.1 165.9H1507c-91.9 0-167.1-74.7-167.1-165.9V165.9C1339.9 74.7 1415.1 0 1507 0h3536.8c91.9 0 167.1 74.7 167.1 165.9v3469.8z"/> <path fill="#004D40" d="M5210.8 892 3885.3 721.4 5210.8 1077zM3339.3 180.9 1332 1077.2l2218.5-807.5v-2.2c-39-83.6-134-122.6-211.2-86.6z" opacity=".2"/> <path fill="#FFF" d="M5043.8 0H1507c-91.9 0-167.1 74.7-167.1 165.9v37.2c0-91.2 75.2-165.9 167.1-165.9h3536.8c91.9 0 167.1 74.7 167.1 165.9v-37.2C5210.8 74.7 5135.7 0 5043.8 0z" opacity=".2"/> <path fill="#EA4335" d="M2198.2 3529.1c-23.9 89.1 23.8 180 106 202l3275.8 881c82.2 22 169-32.9 192.8-122l771.7-2880c23.9-89.1-23.8-180-106-202l-3275.8-881c-82.2-22-169 32.9-192.8 122l-771.7 2880z"/> <path fill="#3E2723" d="m5806.4 2638.1 172.3 1046.7-172.3 643.3zM3900.8 764.1l154.4 41.5 95.8 646z" opacity=".2"/> <path fill="#FFF" d="m6438.6 1408.1-3275.8-881c-82.2-22-169 32.9-192.8 122l-771.7 2880c-1.3 4.8-1.6 9.7-2.5 14.5l765.9-2858.2c23.9-89.1 110.7-144 192.8-122l3275.8 881c77.7 20.8 123.8 103.3 108.5 187.6l5.9-21.9c23.8-89.1-23.9-180-106.1-202z" opacity=".2"/> <path fill="#FFC107" d="M4778.1 3174.4c31.5 86.7-8.1 181.4-88 210.5L1233.4 4643c-80 29.1-171.2-18-202.7-104.7L10.9 1736.5c-31.5-86.7 8.1-181.4 88-210.5L3555.6 267.9c80-29.1 171.2 18 202.7 104.7l1019.8 2801.8z"/> <path fill="#FFF" d="M24 1771.8c-31.5-86.7 8.1-181.4 88-210.5L3568.7 303.1c79.1-28.8 169 17.1 201.5 102l-11.9-32.6c-31.6-86.7-122.8-133.8-202.7-104.7L98.9 1526c-80 29.1-119.6 123.8-88 210.5l1019.8 2801.8c.3.9.9 1.7 1.3 2.7L24 1771.8z" opacity=".2"/> <path fill="#4285F4" d="M5806.4 5192.2c0 92.1-75.4 167.5-167.5 167.5h-4727c-92.1 0-167.5-75.4-167.5-167.5V1619.1c0-92.1 75.4-167.5 167.5-167.5h4727c92.1 0 167.5 75.4 167.5 167.5v3573.1z"/> <path fill="#FFF" d="M4903.8 2866H3489.4v-372.2h1414.4c41.1 0 74.4 33.3 74.4 74.4v223.3c0 41.1-33.3 74.5-74.4 74.5zm0 1414.3H3489.4v-372.2h1414.4c41.1 0 74.4 33.3 74.4 74.4v223.3c0 41.2-33.3 74.5-74.4 74.5zm223.3-707.2H3489.4v-372.2h1637.7c41.1 0 74.4 33.3 74.4 74.4v223.3c0 41.2-33.3 74.5-74.4 74.5z"/> <path fill="#1A237E" d="M5638.9 5322.5h-4727c-92.1 0-167.5-75.4-167.5-167.5v37.2c0 92.1 75.4 167.5 167.5 167.5h4727c92.1 0 167.5-75.4 167.5-167.5V5155c0 92.1-75.4 167.5-167.5 167.5z" opacity=".2"/> <path fill="#FFF" d="M911.9 1488.8h4727c92.1 0 167.5 75.4 167.5 167.5v-37.2c0-92.1-75.4-167.5-167.5-167.5h-4727c-92.1 0-167.5 75.4-167.5 167.5v37.2c0-92.1 75.4-167.5 167.5-167.5z" opacity=".2"/> <path fill="#FFF" d="M2223.9 3238.2v335.7h481.7c-39.8 204.5-219.6 352.8-481.7 352.8-292.4 0-529.5-247.3-529.5-539.7s237.1-539.7 529.5-539.7c131.7 0 249.6 45.3 342.7 134v.2l254.9-254.9c-154.8-144.3-356.7-232.8-597.7-232.8-493.3 0-893.3 399.9-893.3 893.3s399.9 893.3 893.3 893.3c515.9 0 855.3-362.7 855.3-873 0-58.5-5.4-114.9-14.1-169.2h-841.1z"/> <g fill="#1A237E" opacity=".2"> <path d="M2233.2 3573.9v37.2h472.7c3.5-12.2 6.5-24.6 9-37.2h-481.7z"/> <path d="M2233.2 4280.3c-487.1 0-882.9-389.9-892.8-874.7-.1 6.2-.5 12.4-.5 18.6 0 493.4 399.9 893.3 893.3 893.3 515.9 0 855.3-362.7 855.3-873 0-4.1-.5-7.9-.5-12-11.1 497-347.4 847.8-854.8 847.8zm342.7-1299c-93.1-88.6-211.1-134-342.7-134-292.4 0-529.5 247.3-529.5 539.7 0 6.3.7 12.4.9 18.6 9.9-284.2 242.4-521.1 528.6-521.1 131.7 0 249.6 45.3 342.7 134v.2l273.5-273.5c-6.4-6-13.5-11.3-20.1-17.1L2576 2981.5l-.1-.2z"/> </g> <path fill="#1A237E" d="M4978.2 2828.7v-37.2c0 41.1-33.3 74.4-74.4 74.4H3489.4v37.2h1414.4c41.1.1 74.4-33.2 74.4-74.4zm-74.4 1451.6H3489.4v37.2h1414.4c41.1 0 74.4-33.3 74.4-74.4v-37.2c0 41.1-33.3 74.4-74.4 74.4zm223.3-707.2H3489.4v37.2h1637.7c41.1 0 74.4-33.3 74.4-74.4v-37.2c0 41.1-33.3 74.4-74.4 74.4z" opacity=".2"/> <radialGradient id="a" cx="1476.404" cy="434.236" r="6370.563" gradientUnits="userSpaceOnUse"> <stop offset="0" stop-color="#fff" stop-opacity=".1"/> <stop offset="1" stop-color="#fff" stop-opacity="0"/> </radialGradient> <path fill="url(#a)" d="m6438.6 1408.1-1227.7-330.2v-912c0-91.2-75.2-165.9-167.1-165.9H1507c-91.9 0-167.1 74.7-167.1 165.9v908.4L98.9 1526c-80 29.1-119.6 123.8-88 210.5l733.5 2015.4v1440.3c0 92.1 75.4 167.5 167.5 167.5h4727c92.1 0 167.5-75.4 167.5-167.5v-826.9l738.3-2755.2c23.8-89.1-23.9-180-106.1-202z"/></svg> </a></li> </ul> </div> <div class="font-12 color-white-t6"> copyright © 2026 </div> <div class="font-12 color-white-t6 line-height-130 text-center"> Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor. <br> Decizia ONJN nr. 1598/16.09.2021. Jocurile de noroc sunt interzise minorilor. </div> </div> </div> </footer> <!-- Module: Floating search box --> <input type="checkbox" id="searchbox-open"> <div id="searchbox"> <div class="modalbox modalbox--searchbox"> <div class="container relative display-flex justify-center items-center height-100p"> <label class="modalbox__close" for="searchbox-open">×</label> <div class="modalbox__content text-center"> <form action="/" class="modalbox__form"> <input placeholder="Introdu cuvântul căutat" class="input" name="s" type="text"> <button aria-label="Cauta in site" class="button" type="submit">Caută</button> </form> </div> </div> </div> </div> <!-- floating search box end --><!-- Module: Floating search box --> <input type="checkbox" id="socialbox-open"> <div id="socialbox"> <div class="modalbox modalbox--socialbox"> <div class="relative"> <label class="modalbox__close" for="socialbox-open">×</label> <div class="modalbox__content text-center"> <div class="font-21">Trimite acest link pe</div> <div class="single__social"> <div class="network justify-center"> <a rel="noopener" aria-label="Da share pe Facebook" target="_blank" class="" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159"> <svg class="fill-white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" viewBox="0 0 310 310"><path d="M81.703 165.106h33.981V305a5 5 0 0 0 5 5H178.3a5 5 0 0 0 5-5V165.765h39.064a5 5 0 0 0 4.967-4.429l5.933-51.502a5 5 0 0 0-4.966-5.572h-44.996V71.978c0-9.732 5.24-14.667 15.576-14.667h29.42a5 5 0 0 0 5-5V5.037a5 5 0 0 0-5-5h-40.545A39.746 39.746 0 0 0 185.896 0c-7.035 0-31.488 1.381-50.804 19.151-21.402 19.692-18.427 43.27-17.716 47.358v37.752H81.703a5 5 0 0 0-5 5v50.844a5 5 0 0 0 5 5.001z"/></svg> </a> <a rel=" noopener " target="_blank" aria-label="Da share pe X" href="http://twitter.com/share?text=România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice&url=https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159"> <svg class="fill-white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" image-rendering="optimizeQuality" shape-rendering="geometricPrecision" text-rendering="geometricPrecision" viewBox="0 0 512 462.799"> <path fill-rule="nonzero" d="M403.229 0h78.506L310.219 196.04 512 462.799H354.002L230.261 301.007 88.669 462.799h-78.56l183.455-209.683L0 0h161.999l111.856 147.88L403.229 0zm-27.556 415.805h43.505L138.363 44.527h-46.68l283.99 371.278z"/> </svg> </a> <a rel=" noopener " target="_blank" class="sm:hidden" aria-label="Da share pe Whatsapp" href="whatsapp://send?text=https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159" data-action="share/whatsapp/share"> <svg class="fill-white" role="img" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M17.472 14.382c-.297-.149-1.758-.867-2.03-.967-.273-.099-.471-.148-.67.15-.197.297-.767.966-.94 1.164-.173.199-.347.223-.644.075-.297-.15-1.255-.463-2.39-1.475-.883-.788-1.48-1.761-1.653-2.059-.173-.297-.018-.458.13-.606.134-.133.298-.347.446-.52.149-.174.198-.298.298-.497.099-.198.05-.371-.025-.52-.075-.149-.669-1.612-.916-2.207-.242-.579-.487-.5-.669-.51-.173-.008-.371-.01-.57-.01-.198 0-.52.074-.792.372-.272.297-1.04 1.016-1.04 2.479 0 1.462 1.065 2.875 1.213 3.074.149.198 2.096 3.2 5.077 4.487.709.306 1.262.489 1.694.625.712.227 1.36.195 1.871.118.571-.085 1.758-.719 2.006-1.413.248-.694.248-1.289.173-1.413-.074-.124-.272-.198-.57-.347m-5.421 7.403h-.004a9.87 9.87 0 01-5.031-1.378l-.361-.214-3.741.982.998-3.648-.235-.374a9.86 9.86 0 01-1.51-5.26c.001-5.45 4.436-9.884 9.888-9.884 2.64 0 5.122 1.03 6.988 2.898a9.825 9.825 0 012.893 6.994c-.003 5.45-4.437 9.884-9.885 9.884m8.413-18.297A11.815 11.815 0 0012.05 0C5.495 0 .16 5.335.157 11.892c0 2.096.547 4.142 1.588 5.945L.057 24l6.305-1.654a11.882 11.882 0 005.683 1.448h.005c6.554 0 11.89-5.335 11.893-11.893a11.821 11.821 0 00-3.48-8.413Z"/> </svg> </a> <a rel=" noopener " target="_blank" aria-label="Da share pe Signal" class="hidden" href="signal://send?text=https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159"> <svg class="fill-white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="24" height="24" viewBox="0 0 122.88 122.89"> <path d="M61.44 11.52c-27.57.01-49.91 22.38-49.89 49.94 0 9.4 2.65 18.59 7.65 26.54l-4.8 20.48 20.48-4.8c23.33 14.69 54.15 7.69 68.84-15.64 14.69-23.33 7.69-54.15-15.64-68.84a49.814 49.814 0 0 0-26.64-7.68zm-28.51 97.82-8.25 1.92 1.31 5.61 6.07-1.41a60.71 60.71 0 0 0 14.6 5.66l1.38-5.59a55.357 55.357 0 0 1-15.07-6.23l-.04.04zM6.05 96.86l5.61 1.3 1.92-8.25c-2.8-4.7-4.89-9.8-6.19-15.11L1.8 76.18c1.25 5.09 3.16 10 5.66 14.6l-1.41 6.08zm13.52 15.56L7.68 115.2l2.77-11.89L4.84 102l-2.77 11.89a5.753 5.753 0 0 0 6.92 6.92l11.88-2.73-1.3-5.66zM53.1 6.38a56.18 56.18 0 0 1 16.68 0l.86-5.69c-6.1-.92-12.31-.92-18.41 0l.87 5.69zm60.95 23.3-4.93 2.96a55.67 55.67 0 0 1 6.38 15.42l5.59-1.38a61.299 61.299 0 0 0-7.04-17zm-97.43-1.26c3.32-4.5 7.3-8.48 11.8-11.8l-3.46-4.64a61.439 61.439 0 0 0-12.98 12.98l4.64 3.46zm77.84-11.8c4.5 3.32 8.48 7.3 11.8 11.8l4.64-3.46a61.439 61.439 0 0 0-12.98-12.98l-3.46 4.64zm11.8 77.85c-3.32 4.5-7.3 8.47-11.8 11.79l3.42 4.64c4.96-3.65 9.35-8.03 13.02-12.98l-4.64-3.45zM69.78 116.5c-5.53.83-11.15.83-16.68 0l-.86 5.7c6.1.92 12.31.92 18.41 0l-.87-5.7zm51.3-40.31-5.59-1.38a55.792 55.792 0 0 1-6.38 15.44l4.93 2.97c3.2-5.29 5.57-11.04 7.04-17.03zm-3.96-14.75c0 2.79-.21 5.58-.63 8.34l5.69.87c.92-6.1.92-12.31 0-18.41l-5.69.86c.42 2.76.63 5.55.63 8.34zM93.2 114.05l-2.96-4.93a55.67 55.67 0 0 1-15.42 6.38l1.38 5.59a61.299 61.299 0 0 0 17-7.04zM5.76 61.44c0-2.79.21-5.58.62-8.34l-5.69-.86c-.92 6.1-.92 12.31 0 18.41l5.69-.87c-.41-2.76-.62-5.55-.62-8.34zm3.07-31.76a61.485 61.485 0 0 0-7.04 17.01l5.59 1.38a55.792 55.792 0 0 1 6.38-15.44l-4.93-2.95zM76.18 1.79 74.8 7.38a55.792 55.792 0 0 1 15.44 6.38l2.97-4.93a61.357 61.357 0 0 0-17.03-7.04zm-29.49 0 1.38 5.59a55.792 55.792 0 0 0-15.44 6.38l-2.96-4.93c5.3-3.19 11.03-5.56 17.02-7.04z"/> </svg> </a> <a rel=" noopener " target="_blank" class="xs:hidden" aria-label="Da share pe Whatsapp" href="https://web.whatsapp.com/send?text=https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159" data-action="share/whatsapp/share"> <svg class="fill-white" role="img" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <title>WhatsApp icon</title> <path d="M17.472 14.382c-.297-.149-1.758-.867-2.03-.967-.273-.099-.471-.148-.67.15-.197.297-.767.966-.94 1.164-.173.199-.347.223-.644.075-.297-.15-1.255-.463-2.39-1.475-.883-.788-1.48-1.761-1.653-2.059-.173-.297-.018-.458.13-.606.134-.133.298-.347.446-.52.149-.174.198-.298.298-.497.099-.198.05-.371-.025-.52-.075-.149-.669-1.612-.916-2.207-.242-.579-.487-.5-.669-.51-.173-.008-.371-.01-.57-.01-.198 0-.52.074-.792.372-.272.297-1.04 1.016-1.04 2.479 0 1.462 1.065 2.875 1.213 3.074.149.198 2.096 3.2 5.077 4.487.709.306 1.262.489 1.694.625.712.227 1.36.195 1.871.118.571-.085 1.758-.719 2.006-1.413.248-.694.248-1.289.173-1.413-.074-.124-.272-.198-.57-.347m-5.421 7.403h-.004a9.87 9.87 0 01-5.031-1.378l-.361-.214-3.741.982.998-3.648-.235-.374a9.86 9.86 0 01-1.51-5.26c.001-5.45 4.436-9.884 9.888-9.884 2.64 0 5.122 1.03 6.988 2.898a9.825 9.825 0 012.893 6.994c-.003 5.45-4.437 9.884-9.885 9.884m8.413-18.297A11.815 11.815 0 0012.05 0C5.495 0 .16 5.335.157 11.892c0 2.096.547 4.142 1.588 5.945L.057 24l6.305-1.654a11.882 11.882 0 005.683 1.448h.005c6.554 0 11.89-5.335 11.893-11.893a11.821 11.821 0 00-3.48-8.413Z"/> </svg> </a> </div> </div> <div class="more text-center"> <a rel="noopener" href="javascript:void(0)" data-title="România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice" data-url="https://www.gandul.ro/actualitate/romania-trebuie-sa-investeasca-minim-30-miliarde-de-lei-in-refacerea-barajelor-si-in-alte-lucrari-critice-20808159" class="share-me color-white"> mai multe... </a> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- floating search box end --><script type="speculationrules"> {"prefetch":[{"source":"document","where":{"and":[{"href_matches":"\/*"},{"not":{"href_matches":["\/wp-*.php","\/wp-admin\/*","\/wp-content\/uploads\/*","\/wp-content\/*","\/wp-content\/plugins\/*","\/wp-content\/themes\/gandul-twentyfour\/*","\/*\\?(.+)"]}},{"not":{"selector_matches":"a[rel~=\"nofollow\"]"}},{"not":{"selector_matches":".no-prefetch, .no-prefetch a"}}]},"eagerness":"conservative"}]} </script> <script id="seta_template" type='x/template'><div class="seta__media"><a target="%target%" href="%url%"><img loading="lazy" width="100" height="55" src="%media%" alt="%title%"></a></div> <div class="seta__content"><div class="seta__title"><a target="%target%" href="%url%">%title%</a></div></div></script> <script>const seta_placeholder=document.getElementById('seta_placeholder');if(seta_placeholder){const seta_template_html=document.querySelector('#seta_template').innerHTML;const seta_pid=seta_placeholder.dataset.pid;fetch("/wp-json/strawberry/top?pid="+seta_pid).then((response)=>response.json()).then((data)=>{if(data){const articles_holder=document.createElement('div');articles_holder.classList.add('seta__articles');data.forEach((item,key)=>{const article=document.createElement('div');article.classList.add('seta__article');let article_html=seta_template_html;article_html=seta_template(article_html,item);article.innerHTML=article_html;articles_holder.appendChild(article)});seta_placeholder.appendChild(articles_holder)}}).then(()=>{const seta_permalinks=seta_placeholder.querySelectorAll('a');seta_permalinks.forEach((el)=>{el.addEventListener('click',(ev)=>{if(gtag!==null){gtag('event','widget',{event_category:'Top articole',non_interaction:true});console.log("Relationate")}})})})}function seta_template(html,data){return html.replace(/%(\w*)%/g,function(m,key){return data.hasOwnProperty(key)?data[key]:""})}</script> <script> window.addEventListener("load", (event) => { var inserted = 0; var activityEvents = ['click', 'scroll', 'touchstart']; activityDetected() function activityDetected() { if (inserted === 0) { document.querySelectorAll('script[rel="lazyscript"]').forEach(anchor => { if (anchor.getAttribute('data-src')) { anchor.setAttribute('src', anchor.getAttribute('data-src')); anchor.removeAttribute('data-src'); console.log("INSVI: " + anchor.src); } }); document.querySelectorAll('link[media="print"]').forEach(anchor => { anchor.removeAttribute('media') console.log("INSVI: " + anchor.href); }); inserted = 1; } activityEvents.forEach(function (eventName) { document.removeEventListener(eventName, activityDetected, true); }); } activityEvents.forEach(function (eventName) { document.addEventListener(eventName, activityDetected, true); }); }); </script> <script type="text/javascript" src="https://services.brid.tv/player/build/brid.min.js?ver=1767695697" id="strawberry_brid_web-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.gandul.ro/wp-content/themes/gandul-twentyfour/assets/scripts/video-min.js?ver=1767695697" id="strawberry_video-js"></script> <!-- START TEADS SCRIPT --> <script> (function () { const VENDOR_TEADS = 132; const TEADS_SCRIPT = "https://a.teads.tv/page/206135/tag"; let loaded = false; function loadTeads() { console.log("Script Loaded:" + TEADS_SCRIPT); if (loaded) return; loaded = true; const s = document.createElement("script"); s.src = TEADS_SCRIPT; s.async = true; document.head.appendChild(s); } function onTcData(tcData, success) { if (!success || !tcData) return; if (tcData.eventStatus !== "tcloaded" && tcData.eventStatus !== "useractioncomplete") { return; } const purposes = tcData.purpose?.consents || {}; const vendors = tcData.vendor?.consents || {}; const ok = vendors[VENDOR_TEADS] && purposes[3] && purposes[4]; if (ok) loadTeads(); } function init() { if (typeof __tcfapi === "function") { __tcfapi("addEventListener", 2, onTcData); } else { setTimeout(init, 150); } } init(); })(); </script> <!-- END TEADS SCRIPT --> <!-- START TRUVID SCRIPT --> <script async src="https://cnt.trvdp.com/js/2443/16404.js"></script> <!-- END TRUVID SCRIPT --> <script src="//get.s-onetag.com/22c7d31b-b3c8-493c-8aea-160e97377e13/tag.min.js" async defer></script> <script async src="//delivery.r2b2.io/get/gandul.ro/generic/sticky/mobile"></script> <!-- Navigator Share --> <script title="navigator share"> const share_button = document.querySelectorAll(".share-me"); if (share_button) { share_button.forEach(button => { let post_title = button.getAttribute("data-title") let post_url = button.getAttribute("data-url") button.addEventListener('click', function () { console.log('clicked share!'); if (navigator.share) { navigator.share({ title: post_title, url: post_url }).then(() => { console.log('Thanks for sharing!'); }).catch(console.error); } }); }) } </script> <!-- START LIBMON SCRIPT --> <script type="text/javascript"> var sms_id = "20808159"; var sms_title = "România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice"; var sms_thumb = "https://www.gandul.ro//wp-content/uploads/2026/02/buzo-300x300.png"; var sms_catid = "159801"; var sms_referer = "https://www.gandul.ro/"; var sms_date = "1771508438"; (function () { var SMSAnalytics = document.createElement('script'); SMSAnalytics.type = 'text/javascript'; SMSAnalytics.async = true; SMSAnalytics.src = '//views.2222.ro/track.js?v=1.5.2'; var x = document.currentScript; x.parentNode.insertBefore(SMSAnalytics, x); })(); </script> <!-- END LIBMON SCRIPT --> <script> document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) { let ticking = false; const body = document.body; const miniLogo = document.querySelector('.mini-logo img'); const miniLogoSrc = miniLogo.dataset.src; window.requestAnimationFrame(() => { if (window.scrollY !== undefined) { if (window.scrollY > 130 && !body.classList.contains("scrolled")) { miniLogo.setAttribute('src', miniLogoSrc); body.classList.add("scrolled"); } } }); document.addEventListener('scroll', () => { if (!ticking) { window.requestAnimationFrame(() => { if (window.scrollY !== undefined) { if (window.scrollY > 130 && !body.classList.contains("scrolled")) { body.classList.add("scrolled"); miniLogo.setAttribute('src', miniLogoSrc); } if (window.scrollY == 0 && body.classList.contains("scrolled")) { body.classList.remove("scrolled"); } } ticking = false; }); ticking = true; } }) }); </script><script> const theme_switchers = document.querySelectorAll('.theme_switcher'); //const document_root = document.querySelector(":root"); const pushmenu_checkbox = document.getElementById('pushmenu-open'); theme_switchers.forEach(theme_switcher => { theme_switcher.addEventListener("click", (ev) => { document_root.classList.toggle("dark"); if (document_root.classList.contains('dark')) { document_root.classList.remove("light"); window.localStorage.setItem("color-scheme", 'dark') } else { window.localStorage.setItem("color-scheme", "light"); document_root.classList.remove("dark"); document_root.classList.add("light"); } }); }) document.addEventListener("change", (ev) => { if (pushmenu_checkbox.checked) { document.body.style.overflow = 'hidden'; } else { document.body.style.overflow = 'visible'; } }); </script><script type="text/javascript"> cX.callQueue.push(['invoke', function () { console.log(document.getElementById('AdSense').clientHeight); let isAdBlockDetected = !document.getElementById('AdSense').clientHeight ? 'Yes' : 'No'; console.log('HasAdBlock : ' + isAdBlockDetected); cX.setEventAttributes({origin: 'brt-adblock', persistedQueryId: 'fcadb0c22bec63a3e94af5a65644fc6b869880e0'}); cX.sendEvent('adBlockerDetection', {adBlockerDetected: isAdBlockDetected}); document.getElementById('status').innerHTML = isAdBlockDetected; }]); </script></body> </html>