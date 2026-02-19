Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” 

Un român a rămas plăcut impresionat de orașul Huelva, o destinație care se află în sudul Spaniei, pe care el o consideră „perfectă pentru localnici și ignorată de turiști”. Mihai, un influencer de pe rețelele sociale, a împărtășit experiențele sale din acel oraș.

Potrivit Libertatea, Huelva, capitala provinciei cu același nume din Andaluzia, Spania, este adesea trecută cu vederea de turiști, în ciuda faptului că are multe de oferit.

Orașul lăudat de un român, pe care nimeni nu îl frecventează

Mihai a postat un videoclip pe rețelele sociale și a descris orașul ca fiind locul ideal pentru cei care vor un stil de viață autentic și liniștit.

„Este orașul pe care toată lumea îl ignoră și de aceea este perfect”, a spus Mihai.

Un aspect care l-a surprins pe Mihai în timpul vizitei sale a fost costul redus al locuințelor. Într-un videoclip postat pe TikTok, el a povestit că prețul unui apartament cu două camere în centrul orașului este de aproximativ 700 de euro, în timp ce unul cu trei camere, situat într-o altă zonă, puțin mai bună, poate ajunge și la 1.000 de euro.

El a remarcat prețul mediu pe metru pătrat în centrul Huelvei este de 1.490 de euro, o cifră destul de mică față de alte orașe mari din Spania.

„La mâncare, Huelva te șochează plăcut pentru că ai pește proaspăt, adus direct de pescari”, a spus el. Acesta consideră că orașul este „o zonă perfectă pentru pensionarii care își doresc o calitate a vieții fără a cheltui o avere sau pentru familiile care își doresc o vacanță liniștită”. De asemenea, el spune că poate fi luat în calcul și de cei care lucrează remote.

La finalul videoclipului său, Mihai a concluzionat că Huelva este locul ideal pentru cei care doresc să descopere o Spania autentică și să se bucure de pește proaspăt și de un cost al vieții accesibil.

