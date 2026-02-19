Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație

V-ați gândit vreodată care ar putea fi destinația din apropierea României care are potențial să devină „noua Mallorca”? Experții și-au îndreptat atenția asupra mai multor factori care pot transforma această destinație într-o adevărată „revelație a turismului” în 2026. Turiștii au posibilitatea să acceseze bilete de avion cu 15-20 de euro către această destinație, iar costurile zilnice sunt mai mici față de alte zone turistice din Europa.

Experții britanici au analizat o serie de factori și au ajuns la concluzia că Bulgaria are potențial să devină „noua Mallorca”. Pe litoralul bulgăresc se găsesc, potrivit acestora, plaje nealterate, „ascunse” de ochii multor turiști, dar și așezări urbane pline de istorie și obiective turistice care așteaptă să fie descoperite. De altfel, experții au luat în calcul și peisajele spectaculoase care pot fi privite în diverse colțuri ale țării.

Turiștii găsesc, aici, prețuri accesibile pentru cazare și mâncare, precum și în cazul transportului. Bulgaria este comparată de către experți cu Mallorca, o destinație de vacanță apreciată de mulți turiști români. Diferența majoră între cele două locații constă în tarifele percepute turiștilor. Experții britanici susțin că aici se găsește un „farmec european la jumătate de preț”.

Costuri mai mici pentru turiști, în Bulgaria

Turiștii ajunși în Bulgaria pot beneficia de pachete exclusive de cazare, all-inclusive, dar și de tarife mai mici față de alte zone din Europa. De altfel, litoralul de la Marea Neagră oferă și peisaje spectaculoase, precum și plaje cu nisip fin și apă curată.

Turiștii au posibilitatea să opteze pentru zboruri low-cost, de 15-20 de euro, către această destinație. Vizitatorii pot plăti 10 euro pentru o masă servită la un restaurant. O cină pentru două persoane poate costa 40 de euro. Prețul unei beri locale pornește de la 2 euro, scrie Express.co.uk.

Printre zonele preferate de turiști se numără Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas.

