Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale

Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, spune că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pe marginea deblocării fondurilor europene, în urma eliminării pensiilor speciale ale magistraţilor.

Pîslaru spune că s-au făcut notificări cu privire la demersurile care sunt pregătite.

„Am anunţat că om reface şi retransmite în sistemul cover note, sistemul de schimb oficial de docuemnte cu CE, documentul îndeplinirii jalonului. Aşteptăm promulgarea şi numărul din Monitorul Oficial, pentru a încheia acesl document,. Vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile şi vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3 în ceea ce priveşte modul în care România şi-a îndeplinit acest jalon” , a explicat Pîslaru.

Odată cu eliminarea pensiilor speciale, România, după cum a anunţat premierul Ilie Bolojan, va demara procedura pentru a obţine finanţarea blocată din cauza neîndeplinirii acestui jalon de către Comisia Europeană.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice

Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj