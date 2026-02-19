Ninsorile abundente și viscolul puternic nu au dat peste cap doar traficul de pe șoselele din Capitală, ci și cel de pe aeroporturi. O cursă Wizz Air care trebuia să decoleze miercuri la ora 18:00 de pe aeroportul din Valencia cu destinația Otopeni și-a notificat de 11 ori pasagerii că zborul va decola cu întârziere, scrie G4Media.

Traficul aerian de pe aeroportul Otopeni a fost perturbat grav în urma ninsorilor abundente iar mai multe curse au fost anulate sau reprogramate. În cazul zborului de pe aeroportul Valencia, ultima oră anunțată pentru decloare este ora 16:09, dar o notificare suplimentară a anunțat din nou pasagerii că „zborul are întârziere” și îi îndeamnă pe aceștia să verifice ecranele din aeroport pentru infrormații suplimentare fără a mai avansa o oră de plecare.

Mai mult decât atât, călătorii nu au fost informați de compania aeriană despre motivele amânărilor succesive ale zborului. Deși întârzierea se apropie de 24 de ore, compania a informat călătorii blocași pe aeroportul din Valencia că vor primi la punctele de vânzare un cupon de 12 euro pentru băuturi și gustări.

Ce spun reprezentanții companiei aeriene

Compania aeriană a transmis pentru G4 Media că din cauza condițiilor severe de iarnă și a acumulării de zăpadă, mișcarea aeronavelor și activitățile de handling la sol au fost dificile. De asemenea, Wizz Air spune că a informat pasagerii despre condițiile meteorologice și posibilele perturbări și le-a reamintit să verifice întotdeauna starea zborului pe site-ul companiei.

„Wizz Air confirmă că a operat în condiții severe de iarnă ieri pe Aeroportul București Otopeni, în urma ninsorilor care au dus la acumulări de zăpadă ce au restricționat mișcarea aeronavelor și activitățile de handling la sol în jurul mai multor poziții de parcare. Aceste condiții dificile au continuat și azi. Deși condițiile meteo de iarnă care au generat aceste perturbări sunt în afara controlului companiei aeriene, monitorizăm constant situația și rămânem în contact cu autoritățile aeroportuare și partenerii de handling, depunând toate eforturile pentru a opera cu întârzieri minime și pentru a evita anularea zborurilor unde se poate, prin schimbarea echipajelor, aeronavelor sau programului de zbor. Pe parcursul zilei de ieri și de astăzi, Wizz Air a informat pasagerii despre condițiile meteorologice nefavorabile și posibilele perturbări și le-a reamintit să verifice întotdeauna starea zborului pe website-ul companiei sau în aplicația Wizz Air înainte de deplasarea către aeroport. Deoarece mai multe aeronave au fost blocate de mormane de zăpadă până în acest moment, compania aeriană confirmă că zborul W4 3185 de la București Otopeni la Valencia a fost întârziat și, în cele din urmă, reprogramat pentru astăzi. Ora estimată de plecare este 12:45, deoarece unele aeronave au continuat să fie înconjurate de mormane de zăpadă și astăzi, ceea ce a făcut imposibilă pregătirea aeronavelor pentru zbor.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: