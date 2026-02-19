Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara 

România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă la finalul săptămânii, odată cu formarea unui nou ciclon.

„Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopți geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală așteptăm -7, chiar -8 grade Celsius”, a transmis Elena Mateescu, potrivit Antena 3 CNN.

Când se va încălzi vremea

Meteorologul ANM a precizat că vremea se va încălzi brusc în România, după data de 24 februarie, cu temperaturi de 14-18 grade Celsius.

„Vestea bună este că după 24 ne așteptăm la o încălzire semnificativă: 14–18 grade Celsius în regiunile extracarpatice”, a anunțat Elena Mateescu.

Pentru că stratul de zăpadă depus se va dezgheța, ne putem aștepta și la inundații. „Atenție: strat de zăpadă consistent, precipitații posibil lichide, topirea stratului de zăpadă.

„Se vor emite alertele hidrologice lând în considerare cumulul de factori: topirea statului de zăpadă, precipitații lichide asociate, pe fondul încălzirii vremii. Vom avea din nou situații de fenomene de iarnă până în data de 24 februarie, după care o încălzire bruscă. Finalul de iarnă este cald”, a mai spus meteorologul.

Recomandările autorului: